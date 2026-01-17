iPhone mới ra mắt rớt giá chưa từng có, giảm sập sàn gần 10 triệu đồng

Thị trường di động Việt Nam đang chứng kiến một nghịch lý hiếm gặp khi mẫu iPhone Air, biểu tượng cho thiết kế siêu mỏng của Apple, đang phải chật vật tìm chỗ đứng. Khởi điểm với mức giá niêm yết 32 triệu đồng, sản phẩm này từng duy trì sức mua ổn định trong giai đoạn đầu.

Tuy nhiên, đến tháng 1/2026, giá trị của thiết bị đã lao dốc không phanh. Ghi nhận tại các gian hàng chính hãng trên sàn thương mại điện tử, có thời điểm giá iPhone Air bản 256GB chỉ còn khoảng 23 triệu đồng. Như vậy, iPhone mới này đã giảm đến hơn 9 triệu đồng kể từ khi ra mắt. Trung bình sau mỗi tháng, giá iPhone Air lại tụt thêm hơn 2 triệu đồng.

Mức giá để mua iPhone Air chỉ còn khoảng 23 triệu đồng, giảm gần 10 triệu đồng so với khi vừa ra mắt

Không riêng các sàn thương mại điện tử, tại các hệ thống bán lẻ lớn như Thế Giới Di Động hay FPT Shop, giá cũng đã được điều chỉnh về mức 25-26 triệu đồng kèm theo các ưu đãi phụ kiện để kích cầu.

So với những "người anh em" ra mắt cùng thời điểm, trong khi iPhone 17 hay các dòng Pro và Pro Max vẫn giữ giá cực tốt, chỉ điều chỉnh nhẹ khoảng 1-2 triệu đồng, thì iPhone Air lại trượt giá thê thảm. Tuy nhiên, dù hiện tại đã có giá tương đương với iPhone 17 bản thường thì iPhone Air vẫn bất lợi khi thua thiệt về pin và camera. Lợi thế duy nhất mẫu iPhone này là sự mỏng nhẹ và mới mẻ.

Đó là chưa kể đến nhiều mẫu smartphone Android hiện tại cũng đang có mức giá rất tốt, sở hữu nhiều công nghệ mới và tính năng đẳng cấp như Oppo Find X9, Vivo X300 hay thậm chí là "vua zoom" Galaxy S25 Ultra.

Chỉ đẹp và mỏng là chưa đủ để iPhone Air có thể trở thành lựa chọn được ưu tiên của người dùng

Không riêng tại Việt Nam, báo cáo từ SellCell cũng chỉ ra rằng iPhone Air đang có hiệu suất bán hàng kém nhất trong dải sản phẩm 2025 của Apple, thậm chí còn tệ hơn các "thảm họa" doanh số trước đó như iPhone 13 mini hay iPhone 14 Plus. Điều này cho thấy người dùng ngày nay thực tế hơn nhiều, họ không sẵn sàng chi hơn 30 triệu đồng chỉ cho một thiết kế đẹp nhưng thiếu hụt công năng.

Ở thời điểm hiện tại, mức giá để mua iPhone Air đã hợp lý hơn khá nhiều khi dao động từ 23-25 triệu đồng. Tuy nhiên, tâm lý của một số người dùng hiện tại là vẫn đang chờ đợi, tránh "bắt dao rơi" khi chiếc iPhone này đang "sập giá" một cách chưa thể kiểm soát.