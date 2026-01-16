Mẫu tai nghe thiết kế lạ mắt, giá 5 triệu đồng

Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Mẫu tai nghe kẹp tai với thiết kế mở C-bridge Design nhẹ, hướng đến trải nghiệm đeo thoải mái suốt ngày.

Huawei vừa giới thiệu HUAWEI FreeClip 2 tại thị trường Việt Nam. Đây là mẫu tai nghe kẹp tai thế hệ mới hướng đến trải nghiệm nghe mở, nhẹ và linh hoạt.

Sản phẩm tiếp tục sử dụng cấu trúc C-bridge Design đặc trưng, được tinh chỉnh để ôm sát vành tai hơn, mang lại cảm giác đeo chắc chắn nhưng vẫn thoải mái khi sử dụng suốt ngày dài.

Mỗi bên tai nghe chỉ nặng 5,1 g, sử dụng vật liệu silicon lỏng thân thiện với da kết hợp hợp kim nhớ hình, giúp tai nghe mềm mại, linh hoạt và ổn định khi vận động. FreeClip 2 có ba phiên bản màu Xanh dương, Trắng và Đen, trong đó hai phiên bản Xanh dương và Trắng được hoàn thiện với bề mặt vân denim, hướng đến yếu tố thời trang bên cạnh công năng sử dụng.

Về âm thanh, HUAWEI FreeClip 2 được trang bị driver kép cùng bộ xử lý AI NPU, hỗ trợ nhận biết môi trường theo thời gian thực và điều chỉnh âm lượng thích ứng. Thiết kế tai nghe mở giúp người dùng vẫn nghe được âm thanh xung quanh, trong khi hệ thống 3 micro và thuật toán DNN đa kênh hỗ trợ lọc ồn, giữ giọng nói rõ ràng khi đàm thoại.

Tai nghe cho phép đeo linh hoạt không phân biệt trái - phải, đạt chuẩn kháng nước IP57, phù hợp cho sinh hoạt hàng ngày và tập luyện. Thời lượng pin lên đến 9 giờ sử dụng và 38 giờ khi kết hợp hộp sạc.

HUAWEI FreeClip 2 sẽ mở bán từ 23/01/2026 với giá 4.490.000 đồng. Trong giai đoạn mở bán đến 23/02/2026, sản phẩm được giảm còn 3.990.000 đồng, kèm quà tặng phụ kiện trang sức.

