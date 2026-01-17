Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Không phải dầu thô hay khí đốt, một mặt hàng của Nga được người châu Âu cực mê: Chi hơn 700 triệu euro mua hàng, giá cao nhất trong nhiều năm

17-01-2026 - 06:31 AM | Thị trường

Kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này của Nga sang EU vẫn đạt khoảng 709 triệu euro.

Ảnh minh họa

Giá các sản phẩm cá thịt trắng của Nga tại Liên minh châu Âu (EU) đã tăng lên mức cao nhất trong nhiều năm, bất chấp các biện pháp hạn chế thương mại liên quan đến xung đột Nga–Ukraine. EU hiện chỉ cấm nhập khẩu trứng cá muối của Nga, trong khi các sản phẩm khác như cá tuyết vẫn được phép lưu thông.

Năm 2024, EU chấm dứt các ưu đãi thuế quan dành cho ngư dân Nga. Tuy nhiên, kim ngạch xuất khẩu thủy sản của Nga sang EU kể từ đầu năm đến nay vẫn đạt khoảng 709 triệu euro, với Hà Lan và Đức là hai thị trường nhập khẩu lớn nhất.

Liên đoàn Doanh nghiệp nhỏ và vừa Bồ Đào Nha (CPPME) cho biết trong mùa cao điểm cuối năm, giá cá tuyết Nga đã leo lên mức cao nhất trong nhiều năm, dù nguồn cung không bị gián đoạn.

Cá tuyết và các loài cá thịt trắng khác của Nga thường được vận chuyển sang châu Âu thông qua Na Uy. Sau khi chế biến tại đây, sản phẩm thường được ghi nhãn xuất xứ Na Uy, không nêu rõ nguồn gốc Nga.

Trong bối cảnh đó, một số chuyên gia cho rằng EU cần tăng cường quản lý nguồn lợi thủy sản, đặc biệt tại khu vực Baltic, nhằm giảm sự phụ thuộc vào nguồn cá nhập khẩu. Trước đó, các quốc gia vùng Baltic cùng với Phần Lan và Thụy Điển đã kêu gọi áp thêm thuế đối với cá Nga, song Ủy ban châu Âu không ủng hộ việc áp dụng các biện pháp hạn chế bổ sung.

Theo ông German Zverev, Chủ tịch Hiệp hội các doanh nghiệp thủy sản toàn Nga (VARPE), khoảng 40% lượng cá xuất khẩu của Nga hướng đến các quốc gia có chế độ không thân thiện. Năm 2025, xuất khẩu sang châu Âu tăng 15% về giá trị, nhờ nhu cầu tăng cao sau sự sụt giảm đáng kể vào năm 2024. Trong khi đó, xuất khẩu sang Nhật Bản cũng tăng 5%.

Châu Âu chủ yếu mua cá minh thái và cá tuyết, trong khi Nhật Bản mua surimi và cua. Ông Zverev cũng lưu ý rằng các lệnh trừng phạt chống Nga đã tác động tiêu cực đến ngành chế biến thủy sản của châu Âu, khiến ngành này giảm 10%. Đồng thời, ngư dân Nga tiếp tục tăng cường xuất khẩu sang các nước thân thiện, bao gồm Mỹ Latinh, Ấn Độ và Đông Nam Á.

Đối với cá minh thái, vào cuối năm 2025, do nguồn cung thắt chặt và tồn kho nguyên liệu hạn chế, giá cá minh thái đã tiến sát các mức cao kỷ lục. Khi các tàu cá Nga dần quay trở lại ngư trường và hoạt động khai thác được nối lại, nguồn cung phục hồi đã khiến thị trường có sự điều chỉnh hợp lý.

Các doanh nghiệp khai thác của Nga cho biết sau kỳ nghỉ Giáng sinh, đội tàu đã lần lượt trở lại hoạt động tại biển Okhotsk. Một số nhà xuất khẩu dự kiến sẽ giao hàng từ giữa tháng 1. Giới thương mại nhận định giá có thể còn biến động nhẹ trong ngắn hạn nhưng nhiều khả năng sẽ ổn định trong vùng giá cao.

Từng tuyên bố sẽ trung thành với dầu Nga, quốc gia BRICS chuyển sang mua dầu từ nguồn cung không ngờ tới

Như Quỳnh

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Bán xe máy điện mới rẻ nhất cũng 65 triệu, Honda toan tính điều gì?

Bán xe máy điện mới rẻ nhất cũng 65 triệu, Honda toan tính điều gì? Nổi bật

Khoan sâu xuống lòng đất, phát hiện mỏ dầu khí trữ lượng hơn 1,6 tỷ thùng, 28 nghìn tỷ feet khối khí tự nhiên

Khoan sâu xuống lòng đất, phát hiện mỏ dầu khí trữ lượng hơn 1,6 tỷ thùng, 28 nghìn tỷ feet khối khí tự nhiên Nổi bật

"2026 là năm cách mạng, chuyển đổi chủng loại xăng dầu"

"2026 là năm cách mạng, chuyển đổi chủng loại xăng dầu"

21:01 , 16/01/2026
Mỹ làm chuyện ngược đời: Biến mỏ vàng thành kho lạnh khổng lồ để chứa một thứ "không mùi, không màu"

Mỹ làm chuyện ngược đời: Biến mỏ vàng thành kho lạnh khổng lồ để chứa một thứ "không mùi, không màu"

20:16 , 16/01/2026
Mẫu tai nghe thiết kế lạ mắt, giá 5 triệu đồng

Mẫu tai nghe thiết kế lạ mắt, giá 5 triệu đồng

19:28 , 16/01/2026
Lotus chốt ra mắt Việt Nam đầu năm nay: 3 mẫu dễ về nằm ở 3 phân khúc có thể cạnh tranh cả Porsche

Lotus chốt ra mắt Việt Nam đầu năm nay: 3 mẫu dễ về nằm ở 3 phân khúc có thể cạnh tranh cả Porsche

18:30 , 16/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên