iPhone, Samsung chớ “rung đùi tự mãn”, rồi người dùng sẽ sớm nhận ra điện thoại Trung Quốc ngon hơn nhiều?

Vài năm trước, giới công nghệ từng tuyên bố "cuộc đua thông số đã chết". Tuyên bố đó hoàn toàn có cơ sở, bởi các nhà sản xuất khi ấy đã dùng đủ mọi thủ thuật rẻ tiền để làm đẹp bảng thông số kỹ thuật mà không mang lại giá trị thực.

Bạn còn nhớ những chiếc điện thoại giá rẻ với "bốn camera" ở mặt sau chứ? Đó thường là nỗ lực gây ấn tượng của phân khúc bình dân, nhưng cuối cùng chỉ là sự lừa dối khi camera chụp ảnh kém cỏi và trò chơi chạy đua số lượng đó đã bị bóc mẽ.

Nhưng một xu hướng mới đang trở lại mạnh mẽ vào năm 2025. Và lần này, đó không phải là một xu hướng bịp bợm hay nhất thời.

Mua điện thoại giờ phải là pin chứ không phải camera

Đã có hàng loạt "điện thoại pin khủng" ra đời từ các công ty hàng đầu Trung Quốc như Oppo và Xiaomi. Chúng trông và cho cảm giác cầm nắm gần như flagship thông thường, có thể chỉ dày hơn một chút, nhưng lại đi kèm với viên pin dung lượng cực lớn. Cả Oppo Find X9 Pro và Xiaomi 17 Pro Max đều sở hữu pin 7.500 mAh.

Con số đó lớn hơn 50% so với những gì bạn nhận được trên iPhone 17 Pro Max hay Galaxy S25 Ultra mới nhất.

Tất nhiên, không thể chỉ tin vào các con số. Cần phải xác minh xem liệu viên pin lớn hơn có thực sự mang lại nâng cấp ngoài đời thực hay không.

Theo Phone Arena, câu trả lời là chắc chắn có.

Trong bài kiểm tra duyệt web, Oppo Find X9 Pro đạt khoảng 25 giờ, cao hơn 25% so với điểm số của các đối thủ như iPhone, Galaxy và Pixel. Đối với tác vụ xem video YouTube, Oppo đạt số điểm cao hơn gần 45%.

Những con số này cho chúng ta thấy rằng, không phải viên pin 7.500mAh sẽ cho thời gian sử dụng nhiều hơn tương ứng đến 50% so với các mẫu 5.000mAh nhưng chắc chắn chúng vẫn tăng thời lượng pin đáng kể.

Tất cả những con số phức tạp đó dẫn đến một điều đơn giản: những "điện thoại pin khủng" mới này trụ được hai ngày.

Bạn không cần nhớ sạc chúng qua đêm. Và khi đi du lịch cuối tuần, bạn có thể quên bộ sạc mà vẫn có một chiếc điện thoại không "sập nguồn". Với cường độ sử dụng thấp, bạn thậm chí có thể kéo dài thời lượng pin đó lên ba ngày.

Đã một sự thay đổi lớn về mặt tư duy khi điện thoại ngày nay thực sự kéo dài đủ hai ngày cho một lần sạc chứ không phải mặc định chỉ một ngày như trước kia.

Chất lượng camera từng là lý do lớn nhất để người dùng nâng cấp, nhưng hãy nhìn vào dòng iPhone 17 mới nhất. Apple đã phải dùng đến các tính năng như ProRes RAW và Genlock mà 99% người dùng không thực sự cần và sẽ không bao giờ sử dụng. Tương tự với Samsung — điện thoại Galaxy trong vài năm qua sử dụng cùng loại cảm biến, chất lượng ảnh và video không thay đổi nhiều.

Khi tất cả các điện thoại đều có chất lượng camera tương tự nhau, người mua sẽ chú ý đến khía cạnh có tốc độ đổi mới nhanh hơn và tạo ra sự khác biệt trong thế giới thực. Và trong năm 2025/2026, đó chính là thời lượng pin.

Apple và Samsung đang ở thế dễ bị tổn thương

Chúng ta đều biết rằng Apple và Samsung lẽ ra phải là những người đầu tiên giới thiệu các công nghệ tăng dung lượng pin mới này. Rốt cuộc, họ vẫn có thị phần lớn nhất và nguồn lực tài chính dồi dào để làm điều đó. Nhưng họ đã không vội vàng — và đó chính là vấn đề.

Trước đây, hai "ông lớn" có lý do là pin to hơn sẽ khiến điện thoại dày và cồng kềnh đến mức khó sử dụng. Nhưng lần này thì khác. Những tiến bộ về công nghệ pin silicon-carbon và quản lý năng lượng dựa trên AI đã giúp nén nhiều năng lượng hơn vào cùng một thể tích, một cách an toàn.

Kết quả là sự dè dặt của Apple và Samsung giờ đây trông giống như sự trì trệ hơn là quan tâm đến an toàn của người dùng. Khi đối thủ của bạn cung cấp pin lớn hơn 50%, sạc nhanh hơn và chất lượng thiết kế tương đương, từ "cao cấp" của họ bắt đầu nghe có vẻ rỗng tuếch.

Hiện tại, cả hai công ty đều có "lưới an toàn" là các quy định pháp lý. Nhiều thương hiệu Trung Quốc không thể vào được thị trường châu Âu hay Mỹ. Do đó, Apple và Samsung được hưởng lợi khi không phải cạnh tranh trực tiếp với những nhà đổi mới táo bạo và xông xáo nhất trong thế giới Android.

Nhưng sự bảo hộ đó sẽ không kéo dài lâu. Những sản phẩm vượt trội có cách để vượt qua biên giới, dù là qua đường "xách tay", qua các phương tiện truyền thông công nghệ hay qua các bài review, so sánh.

Khi một người dùng ở Mỹ xem bài đánh giá trên YouTube cho thấy một chiếc điện thoại OnePlus hoặc Xiaomi từ Trung Quốc kéo dài hai ngày cho một lần sạc và sạc đầy trong nửa giờ, nó sẽ gieo một mầm mống của sự bất mãn.

Những câu hỏi khó chịu bắt đầu xuất hiện: Tại sao chiếc iPhone hay Galaxy 1.200 USD của tôi không thể làm được điều đó?

Những chiếc điện thoại Trung Quốc đó có thể sẽ không được bán chính thức, nhưng áp lực so sánh sẽ chỉ ngày càng tăng. Chúng ta đã thấy điều này vài năm trước. Khi Huawei ở thời kỳ đỉnh cao, họ đã thúc đẩy Samsung và Apple cải thiện chế độ chụp đêm và thêm nhiều ống kính zoom hơn. Bây giờ, động lực tương tự đang xuất hiện xoay quanh pin.

Với khoảng cách quá lớn về độ bền bỉ và tốc độ sạc, người tiêu dùng phương Tây sẽ bắt đầu nhận thấy Apple và Samsung đang bị tụt hậu, ngay cả khi họ không thể mua trực tiếp các sản phẩm thay thế đó.