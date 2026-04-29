Iran đánh dồn dập 7 quốc gia, hơn 100 mục tiêu: Căn cứ Mỹ hứng đòn nặng, bí ẩn tiêm kích F-5

Iran gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho Mỹ

Sau các đòn tấn công quân sự của Mỹ nhằm vào Iran, Tehran đã đáp trả bằng việc phóng tên lửa và triển khai máy bay không người lái, nhắm vào nhiều căn cứ quân sự của Mỹ tại Trung Đông. Một báo cáo đánh giá gần đây cho thấy mức độ thiệt hại mà Iran gây ra là rất nghiêm trọng.

Theo báo cáo của NBC News ngày 25/4, Iran đã tấn công hơn 100 mục tiêu tại bảy quốc gia Trung Đông, gây “thiệt hại rất nghiêm trọng” cho nhiều cơ sở quân sự. Ngay từ giai đoạn đầu xung đột, Iran cũng sử dụng các máy bay chiến đấu cũ do Mỹ sản xuất để tấn công trực tiếp một cơ sở quân sự của Mỹ được bảo vệ bởi nhiều lớp phòng không.

Bản đánh giá do nhiều quan chức Mỹ, trợ lý Quốc hội và Viện Doanh nghiệp Mỹ (American Enterprise Institute) phối hợp xây dựng đã làm rõ quy mô thiệt hại đối với hạ tầng quân sự Mỹ trong khu vực. Báo cáo cho biết Iran tiến hành các cuộc tấn công trên diện rộng vào cơ sở tác chiến, trung tâm hậu cần và các trang thiết bị quan trọng.

Phân tích của Viện Doanh nghiệp Mỹ chỉ ra rằng 11 căn cứ quân sự tại bảy quốc gia gồm Qatar, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Bahrain, Jordan, Kuwait, Iraq và Ả Rập Xê Út đã bị tấn công. Các quan chức Mỹ cho biết Iran nhắm vào hơn 100 mục tiêu, bao gồm nhà chứa máy bay, kho hàng, sở chỉ huy, hạ tầng sân bay, hệ thống liên lạc và radar.

Ảnh tư liệu về máy bay chiến đấu F-5 của Iran. Ảnh: Tasnim News)

Báo cáo cũng đề cập các mục tiêu còn bao gồm “hàng chục máy bay”, trong đó có thể có một máy bay cảnh báo sớm E-3 và một số máy bay tiếp nhiên liệu KC-135 bị phá hủy tại căn cứ không quân Prince Sultan ở Ả Rập Xê Út.

Theo các quan chức Mỹ, thiệt hại mà quân đội Mỹ phải gánh chịu là “rất nghiêm trọng”. Trụ sở Hạm đội 5 của Hải quân Mỹ tại Bahrain bị hư hại nặng, cùng nhiều cơ sở khác trong căn cứ, dù dự kiến có thể sửa chữa. Tại căn cứ không quân Al Udeid ở Qatar, Mỹ đã di chuyển nhiều khí tài sớm hơn kế hoạch, nhưng một đường băng vẫn bị Iran phá hủy.

Ngoài ra, nhiều nhà chứa máy bay và kho hàng tại căn cứ không quân Ali Salim (Kuwait) bị đánh trúng; kho nhiên liệu, nhà chứa máy bay, doanh trại và cơ sở y tế tại căn cứ Al-Zafra (UAE) bị hư hại; kho đạn tại căn cứ Erbil (Iraq) bị phá hủy; các công trình hành chính, hậu cần và hệ thống radar tại nhiều căn cứ ở Jordan và Ả Rập Xê Út cũng bị tấn công.

Iran có thể đã sử dụng tiêm kích do Mỹ sản xuất

Một điểm đáng chú ý trong báo cáo là việc Iran được cho là đã sử dụng tiêm kích F-5 để tấn công căn cứ Burin ở Kuwait. Nếu được xác nhận, đây sẽ là lần hiếm hoi trong những năm gần đây một máy bay chiến đấu trực tiếp đánh vào một căn cứ Mỹ được bảo vệ nhiều lớp phòng không.

F-5 là dòng tiêm kích do Northrop Grumman phát triển từ thập niên 1950–1960 và hiện vẫn được Iran sử dụng, đồng thời cải tiến thành một số biến thể khác.

Theo trang hàng không The Aviationist, F-5 có kích thước nhỏ, khó bị hệ thống phòng không khóa mục tiêu, nhưng nhìn chung khả năng sống sót kém trong môi trường chiến đấu hiện đại.

Tuy nhiên, The Aviationist cũng cho rằng không thể loại trừ khả năng báo cáo đã nhận diện sai loại máy bay. Căn cứ Burin nằm ở phía bắc Kuwait; nếu F-5 không mang thùng nhiên liệu phụ và không thực hiện nhiệm vụ một chiều, tầm bay của chúng sẽ vượt quá bán kính hoạt động từ các căn cứ không quân Iran đã biết.

Trang này cũng lưu ý chưa rõ các máy bay Iran tiếp cận mục tiêu bằng cách nào mà không bị phát hiện hay đánh chặn, cho thấy cuộc tấn công có thể diễn ra trong những điều kiện rất đặc biệt. Chẳng hạn, các đợt tấn công tên lửa và UAV quy mô lớn ban đầu có thể đã làm quá tải hệ thống phòng không Mỹ, tạo ra kẽ hở cho máy bay chiến đấu.

Phía Iran cho biết trong giai đoạn đầu xung đột đã triển khai nhiều máy bay, trong đó có F-4E, để tấn công mục tiêu Mỹ. Tuy nhiên, Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ chỉ đề cập đến sự tham gia của tiêm kích Iran khi báo cáo về vụ Kuwait bắn nhầm máy bay Mỹ.

Báo cáo của các quan chức Mỹ và Viện Doanh nghiệp Mỹ cũng ước tính chi phí khắc phục thiệt hại đối với hạ tầng quân sự có thể vượt 5 tỷ USD. Đến nay, Bộ Quốc phòng Mỹ vẫn chưa đưa ra phản hồi.