Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Iran lại đóng eo biển Hormuz

Theo Phương Anh/VTC News | 18-04-2026 - 19:32 PM | Tài chính quốc tế

Iran tuyên bố eo biển Hormuz trở lại "tình trạng trước đây" do các cảng biển của nước này vẫn bị Mỹ phong toả.

Trong tuyên bố được truyền thông Iran đăng tải, chỉ huy tác chiến của quân đội Iran, Khatam Al-Anbiya, chỉ trích lệnh phong tỏa của Mỹ và nói: " Vì lý do này, quyền kiểm soát eo biển Hormuz đã trở lại tình trạng trước đây, và tuyến đường thủy chiến lược này đang nằm dưới sự quản lý và kiểm soát chặt chẽ của lực lượng vũ trang Iran".

Ông nói thêm: "Cho đến khi Mỹ khôi phục hoàn toàn quyền tự do hàng hải cho các tàu xuất phát từ Iran đến điểm đến và từ điểm đến trở lại Iran, tình hình ở eo biển Hormuz sẽ vẫn được kiểm soát chặt chẽ và ở trạng thái trước đây".

Iran lại đóng eo biển Hormuz- Ảnh 1.

Iran tuyên bố quyền kiểm soát eo biển Hormuz đã trở lại "tình trạng trước đây" do lệnh phong tỏa của Mỹ. (Ảnh: Reuters)

Các diễn biến này càng làm tăng thêm sự hoang mang về tình trạng của eo biển Hormuz - tuyến đường thủy quan trọng từng vận chuyển một phần năm nguồn cung dầu toàn cầu trước khi các cuộc xung đột leo thang. Hôm qua, Iran và Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố eo biển đã được mở cửa trở lại cho các tàu vận tải biển thương mại, nhưng Tổng thống Mỹ cho biết lệnh phong tỏa của Mỹ đối với các cảng Iran trong khu vực “sẽ vẫn được duy trì toàn diện” cho đến khi Tehran đạt được thỏa thuận với Washington, bao gồm cả thỏa thuận về chương trình hạt nhân của nước này.

Liên quan đến các cuộc đàm phán, theo hãng tin AFP, Ngoại trưởng Ai Cập Badr Abdelatty cho biết Ai Cập và Pakistan đang nỗ lực hết sức để đạt được “một thỏa thuận cuối cùng giữa Mỹ và Iran”.

Ông Abdelatty, người tham dự Diễn đàn Ngoại giao Antalya tại Thổ Nhĩ Kỳ hôm nay, cho biết: “Chúng tôi hy vọng sẽ đạt được thỏa thuận trong những ngày tới”. Ông nói thêm: “Chúng tôi đang nỗ lực hết sức để tiến tới bước tiếp theo”.

Một số nguồn tin trước đó cho biết các cuộc đàm phán có thể tiếp tục vào 20/4, dù chưa có lịch trình chính thức được xác nhận.

Iran cùng ngày đã mở cửa lại một phần không phận, cho các chuyến bay quốc tế đi qua khu vực phía đông lãnh thổ của mình. Cơ quan hàng không cho biết thêm rằng một số sân bay cũng đã mở cửa trở lại lúc 7 giờ sáng giờ địa phương.

Tuy nhiên, hơn ba giờ sau đó, các trang web theo dõi chuyến bay vẫn không hiển thị bất kỳ chuyến bay quốc tế nào đi qua Iran, và một số chuyến bay vẫn tránh không phận của nước này bằng cách đi đường vòng rất dài.

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên