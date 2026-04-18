Thủ tướng Anh Keir Starmer đối mặt áp lực từ chức

Thủ tướng Anh Keir Starmer. (Ảnh: Leon Neal/Pool Photo/AP)

Thủ tướng Anh Keir Starmer ngày 17/4 đối mặt với lời kêu gọi từ chức từ các đối thủ chính trị sau khi xuất hiện thông tin gây tranh cãi liên quan đến việc bổ nhiệm cựu đại sứ tại Mỹ Peter Mandelson vào tháng 2/2025.

Chính phủ Anh xác nhận ông Mandelson đã không vượt qua quá trình thẩm tra an ninh trước khi được bổ nhiệm, nhưng vẫn được phép đảm nhiệm vị trí. Sau đó, ông bị sa thải khi Thủ tướng Starmer cho rằng ông đã không trung thực về mối quan hệ với tỷ phú ấu dâm Jeffrey Epstein, người từng phạm tội tình dục.

Chính phủ Anh cho biết ông Starmer không được thông báo về việc các quan chức Bộ Ngoại giao đã bác bỏ khuyến nghị từ quá trình thẩm tra. Một nguồn tin cũng cho hay ông Olly Robbins, quan chức cấp cao tại Bộ Ngoại giao Anh, sẽ rời vị trí sau khi mất niềm tin từ Thủ tướng Starmer.

Lãnh đạo đảng Dân chủ Tự do Ed Davey cho rằng trách nhiệm cuối cùng thuộc về người đứng đầu chính phủ. Ông cáo buộc Thủ tướng Starmer đã cung cấp thông tin không chính xác trước Quốc hội và công chúng, đồng thời kêu gọi ông từ chức.

Thủ tướng Anh Keir Starmer. (Ảnh: Leon Neal/Pool Photo/AP)

Trước đó, ông Starmer đã xin lỗi về việc bổ nhiệm cựu đại sứ Mandelson nhưng vẫn bảo vệ quan điểm của mình, đồng thời cáo buộc ông Mandelson có nhiều hành vi không trung thực liên quan đến Epstein. Chính phủ Anh cho biết sẽ công bố các tài liệu liên quan đến quá trình bổ nhiệm.

Một quan chức cấp cao khác, ông Darren Jones, cho biết Thủ tướng “rất tức giận” vì không được thông báo về kết quả thẩm tra an ninh. Ông khẳng định Thủ tướng Starmer không cung cấp thông tin sai lệch cho Quốc hội, dù thừa nhận quy trình bổ nhiệm có sai sót.

Ông Mandelson hiện đang bị cảnh sát điều tra với cáo buộc làm rò rỉ tài liệu chính phủ cho Jeffrey Epstein. Tuy nhiên, ông chưa đưa ra bình luận công khai về cáo buộc này.