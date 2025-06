Isuzu D-Max dọn kho giảm 100 triệu đồng tại đại lý: Bản AT còn hơn 580 triệu, giá rẻ cho 'dân cày' không quan trọng mẫu mã

Với những ai đang tìm kiếm một chiếc bán tải số tự động với thương hiệu nổi tiếng nhưng giá phải chăng để đơn thuần phục vụ công việc thì những chiếc Isuzu D-Max này là lựa chọn tham khảo được. Theo thông tin từ tư vấn bán hàng đại lý ở Hà Nội, những chiếc D-Max bản 4x2 AT Prestige sản xuất 2023 đang được giảm khoảng 100 triệu đồng so với giá niêm yết cũ.

Giá bán thực tế của bản D-Max một cầu số tự động này khoảng hơn 580 triệu đồng. Trước đây, hồi đầu năm, những chiếc xe này chỉ được khuyến mãi khoảng 55-60 triệu đồng.

Mặc dù đã ra bản nâng cấp mới nhưng D-Max vẫn còn bản cũ tồn tại đại lý. Ảnh: Đại lý

So với cùng phân khúc và cấu hình phiên bản, đây là mức giá thấp hơn hẳn các đối thủ. Ranger 4x2 AT có giá niêm yết 707 triệu đồng, trừ khuyến mãi trước bạ vẫn còn khoảng trên dưới 650 triệu đồng. Bản tương đương của Hilux có giá 706 triệu đồng, không khuyến mãi. Bản Triton 4x2 AT có giá "dễ thở" hơn, chỉ 655 triệu đồng, trừ khuyến mãi còn 635 triệu đồng.

Tuy nhiên, những chiếc D-Max được thanh lý giảm giá sâu lần này là bản cũ. Những chiếc xe này sẽ phù hợp với những ai không quá quan trọng mẫu mã. Bản nâng cấp mới của mẫu bán tải này ra mắt thị trường Việt Nam từ tháng 10/2024.

So với bản mới nhất trên thị trường, bản D-Max sản xuất 2023 đang được thanh lý này có trang bị không khác biệt nhiều. Thiết kế bản mới được tinh chỉnh lại một chút ở phần đầu.

Ngoại hình của D-Max cũ không khác biệt nhiều so với bản nâng cấp mới nhất. Ảnh: Đại lý

Mặc dù là bản số tự động tiêu chuẩn, D-Max Prestige 4x2 AT vẫn có một vài trang bị hiện đại như đèn bi-LED tích hợp LED ban ngày hay màn hình cảm ứng 7 inch trung tâm. Song, phần lớn trang bị ở mức cơ bản, như ghế nỉ chỉnh cơ, điều hòa cơ, vô-lăng nhựa, âm thanh 4 loa và chỉ có 2 túi khí.

Xe được bảo quản cẩn thận trong suốt 2 năm trưng bày tại đại lý. Ảnh: Đại lý

Động cơ các bản D-Max dùng chung loại 1.9L, công suất 150 mã lực và mô-men xoắn 350 Nm. Bản Prestige 4x2 AT dùng số tự động 6 cấp và dẫn động cầu sau. Động cơ này vẫn được sử dụng trên các bản D-Max nâng cấp mới.