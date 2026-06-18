Ít ai biết siêu sao Cristiano Ronaldo từng đặt mua nhà tại Việt Nam nhưng dự án này hoang tàng, xuống cấp sau nhiều năm đắp chiếu

Từ ngày 27 đến 30/4/2017, tại thủ đô Madrid (Tây Ban Nha), đại diện Empire Group cùng các khách mời và đối tác chiến lược đã tham gia hành trình “Cocobay Global Lifestyle” nhân dịp ra mắt tòa tháp đôi có cầu pha lê hàng đầu thế giới - Cocobay Towers thuộc Tổ hợp du lịch và giải trí Cocobay Đà Nẵng.

Trong sự kiện “Cocobay Into The World” ngày 27/4, siêu sao bóng đá thế giới Cristiano Ronaldo (CR7) cũng chính thức đặt bút ký tên trở thành khách hàng danh dự giữ chỗ đặt mua Condotel tại Cocobay Towers.

Tại sự kiện siêu sao Cristiano Ronaldo hào hứng chia sẻ: “Tôi bị mê hoặc bởi những nét văn hoá đặc sắc của châu Á, vậy nên tôi càng yêu Việt Nam hơn vì nơi đây gói gọn tất cả những giá trị ấy. Qua những câu chuyện từ những người bạn Việt Nam nồng hậu, ấm áp, tôi biết đất nước của các bạn là một nơi tuyệt vời với những di sản văn hóa phong phú, bề dày lịch sử và phong cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp. Việt Nam có đường bờ biển dài xanh ngát nối liền hai đầu Nam - Bắc và trái tim Đà Nẵng đang là ngôi sao sáng tại khu vực này”.

Bởi vậy, ngay khi Coco Trần - Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Empire chia sẻ về tháp đôi Cocobay Towers, anh đã quyết định trở thành một trong những chủ nhân đầu tiên tại đây. Tại sự kiện ra mắt, CR7 đã tới chúc mừng và chính thức ký tên đặt mua một căn condotel, đánh dấu việc sở hữu ngôi nhà của mình tại châu Á. Siêu sao người Bồ Đào Nha nói: “Cocobay, My Home in Vietnam”.

Chia sẻ thêm về lý do mua nhà tại Cocobay, CR7 cho biết: “Tôi yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên khi thấy thiết kế tòa tháp đôi với cầu pha lê này. Cocobay Towers phù hợp với phong cách sống mà tôi hướng đến - đó là một vẻ đẹp tinh tế, đẳng cấp toàn cầu”.

Dự án Cocobay Đà Nẵng (Khu nghỉ dưỡng và nhà ở cao cấp The Empire) nằm trên tuyến đường ven biển nối trung tâm Đà Nẵng và phố cổ Hội An. Cocobay khởi công năm 2014 với đầu tư 5 tỷ USD (khoảng 11.000 tỷ đồng tính theo tỷ giá lúc bấy giờ).

Với diện tích 51 ha, được chia thành hai phân khu chính. Phân khu 1 khoảng 30 ha nằm ở phía Tây đường Trường Sa, trong khi phân khu 2 khoảng 21 ha nằm ở phía Đông đường Trường Sa. Công trình này có kế hoạch xây dựng 10.000 phòng khách sạn, chủ yếu là condotel 3-5 sao, được giới thiệu có hàng trăm tiện ích như câu lạc bộ bãi biển, rạp chiếu phim, nhà hàng 5.000 chỗ, sân khấu lớn và phố đi bộ dài nhất Việt Nam.

Thời điểm 2016, Cocobay Đà Nẵng là siêu dự án đình đám, từng gây sốt khi ra mắt với mức cam kết lợi nhuận thuộc loại cao nhất thị trường lên đến 12% trong 8 năm đầu tiên với khách hàng sở hữu condotel. Sau đó, dự án được quảng cáo rầm rộ trên truyền thông, thu hút được đông đảo nhà đầu tư tham dự, làm dậy sóng thị trường bất động sản thời điểm đó.

Năm 2017, dự án Cocobay bắt đầu đưa vào khai thác một phần, trong đó có tour du lịch khám phá nội khu. Tuy nhiên, từ năm 2019, dự án gặp khó khăn tài chính, chỉ đưa vào vận hành 3.000 phòng, còn lại hàng nghìn căn hộ chưa hoàn thiện.

Năm 2019, UBND TP Đà Nẵng ra quyết định 593 phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 phân khu quy hoạch số 1 - khu nghỉ dưỡng và nhà ở cao cấp The Empire. Theo đó, chuyển đổi 50% các công trình căn hộ khách sạn (không hình thành để ở) đang xây dựng tại cụm HH2, HH3, HH5 thành căn hộ chung cư (hình thành để ở).

Với các công trình căn hộ khách sạn cao tầng chưa xây dựng tại cụm HH4, HH6, HH7 thì chuyển thành căn hộ chung cư, biệt thự, biệt thự song lập, nhà chia lô liền kề. Công trình HH1 giảm chiều cao từ 50 tầng xuống 40 tầng, chuyển đổi 50% thành căn hộ chung cư.

Nhiều hạng mục tại dự án xuống cấp (Ảnh: Mạnh Cường).

Đến đầu năm 2020, do khó khăn tài chính, đơn vị này đã không thể chi trả lợi nhuận như cam kết cho hơn 1.700 khách hàng đã mua condotel và shophouse của mình. Chính quyền TP Đà Nẵng đã cho phép chuyển đổi gần 2.000 căn condotel thành chung cư, nhưng tiến độ xây dựng vẫn dừng lại.

Tháng 3/2024, chủ đầu tư Cocobay công bố kế hoạch tái cơ cấu dự án, dự kiến khởi động lại từ quý II/2024 và bàn giao căn hộ tại tòa Cổ Cò 4 vào quý III/2025. Doanh nghiệp cho biết đang gấp rút triển khai các hạng mục, với lộ trình thi công trải dài từ cuối năm 2024 đến 2029. Tuy nhiên, tổng thể dự án vẫn trong tình trạng hoang tàn, nhiều hạng mục dang dở, xuống cấp.

vào tháng 6/2026, UBND TP Đà Nẵng đã giao trực tiếp cho Phó Chủ tịch Trần Nam Hưng theo dõi, đôn đốc tháo gỡ nhiều dự án, trong đó có Cocobay, đồng thời dự kiến đề xuất đưa dự án vào danh mục xử lý theo Nghị quyết 29 của Quốc hội.﻿