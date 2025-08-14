Ít ngày nữa, sân bay tư nhân đầu tiên của Việt Nam sẽ đảm nhiệm nhiệm vụ đặc biệt quan trọng

Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản gửi Cảng Hàng không quốc tế Vân Đồn; các Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam, Hàng không Việt Nam; cùng các hãng hàng không và Cảng vụ Hàng không miền Bắc, về việc bổ sung danh mục sân bay dự bị phục vụ hoạt động diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025).

Theo đó, trên cơ sở đề xuất của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam, Cục Hàng không quyết định sử dụng Cảng Hàng không quốc tế Vân Đồn làm sân bay dự bị tạm thời cho Nội Bài, từ 7h00 đến 17h00 các ngày 27/8 – 2/9/2025. Việc này nhằm phục vụ nhiệm vụ luyện tập và tham gia diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Toàn cảnh sân bay Vân Đồn. Ảnh: Tạp chí Xây dựng

Cục Hàng không yêu cầu Vân Đồn chuẩn bị đầy đủ cơ sở hạ tầng, trang thiết bị và nhân lực, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Đồng thời, Tổng công ty Quản lý bay phải thông báo tin tức hàng không liên quan, chỉ đạo Đài kiểm soát không lưu Vân Đồn phối hợp chặt chẽ với các đơn vị. Các hãng hàng không trong nước cũng được yêu cầu phổ biến thông tin này tới toàn bộ phi công.

Hoạt động bay sẽ gồm 10 tốp bay với 32 máy bay các loại, từ trực thăng, máy bay vận tải C-295, C-212i, huấn luyện YAK-130, L-39NG đến tiêm kích Su-30MK2. Các sân bay quân sự phục vụ cất – hạ cánh gồm Hòa Lạc, Gia Lâm (Hà Nội) và Kép (Bắc Ninh), với Nội Bài đóng vai trò trung tâm điều hành bay hỗn hợp.

Sân bay Vân Đồn – sân bay quốc tế đầu tiên do tư nhân đầu tư ở Việt Nam

Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn là cảng hàng không quốc tế được đầu tư xây dựng từ năm 2015 và hoàn thành đưa vào khai thác từ ngày 30/12/2018. Đây là Cảng hàng không đầu tiên trong cả nước do tư nhân đầu tư.

Vân Đồn có diện tích 325 ha với tổng mức đầu tư 7.463 tỷ đồng, trong đó ngân sách tỉnh Quảng Ninh là 734 tỷ.

Sân bay Vân Đồn. Ảnh: Báo Quảng Ninh

Sân bay có công suất 2,5 triệu khách mỗi năm, giờ cao điểm có thể đón 1.250 hành khách. Hệ thống sân đỗ đến năm 2020 đạt tối thiểu bốn vị trí đỗ máy bay; đến năm 2030 mở rộng lên tối thiểu bảy vị trí đỗ máy bay.

Nhà ga được xây dựng trên tổng diện tích gần 27.000 m2, thiết kế 2 cao trình đến và đi riêng biệt, có một cầu hành khách cho máy bay code E, ba cầu hành khách cho máy bay code C và bốn vị trí bãi đỗ xe (giai đoạn 1), 31 quầy thủ tục hàng không.

Đáng chú ý, chủ đầu tư sân bay này chỉ mất 27 tháng để hoàn tất những hạng mục cơ bản nhất như đường băng, sân đỗ, các công trình bảo đảm hoạt động bay như nhà ga, tháp không lưu, hệ thống trang thiết bị cơ bản hoàn thiện.

Sân bay Vân Đồn cũng tích hợp những công nghệ hàng đầu thế giới như hệ thống Ilane của hãng Smith được tích hợp với máy soi đa chiều đáp ứng tiêu chuẩn dò chất nổ lỏng Euro Standand 3 tiên tiến nhất khu vực châu Á, lần đầu tiên được trang bị tại Việt Nam; băng chuyền đưa hành lý, kiểm tra tự động là tiêu chuẩn cao nhất về an ninh hiện nay; hệ thống trả khay tự động; trung tâm kiểm soát không lưu, hệ thống hạ tầng thông tin được xây dựng đồng bộ trên công nghệ mạng lớn nhất thế giới Cisco System (Mỹ).

Từ khi khai trương đi vào khai thác đến nay, Cảng HKQT Vân Đồn đã đón gần 1 triệu lượt hành khách với gần 7.000 lượt cất hạ cánh. Trong đó, giai đoạn 2020-2021 Cảng HKQT Vân Đồn được Chính Phủ lựa chọn là một trong các sân bay giải cứu đón các kiều bào, chuyên gia quốc tế về Việt Nam. Trong giai đoạn này, Cảng HKQT Vân Đồn tiếp đón, phục vụ an toàn 61.829 lượt khách với 300 chuyến bay từ hơn 20 quốc gia và các châu lục trên thế giới.

Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn minh chứng sinh động cho sự thành công của chủ trương huy động nguồn vốn tư nhân để phát triển mạnh mẽ hạ tầng giao thông. Đến nay, không chỉ có Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn mà rất nhiều công trình giao thông tầm cỡ với số vốn hàng nghìn tỷ đồng cũng đã được triển khai đồng bộ.