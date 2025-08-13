Siêu sân bay 16 tỷ USD vừa nhận chỉ thị "nóng", Việt Nam sắp đón cơ hội vàng

Văn phòng Chính phủ vừa có Văn bản số 417/TB-VPCP thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh.

Trong đó, với dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng đôn đốc chủ đầu tư chỉ đạo quyết liệt, huy động tối đa nhân lực, thiết bị và giải quyết dứt điểm các vướng mắc để bảo đảm tiến độ chung của toàn dự án để khánh thành vào ngày 19/12/2025.

Đáng chú ý, người đứng đầu Chính phủ yêu cầu khẩn trương nghiên cứu, đề xuất về chủ trương, phương án kết nối giao thông giữa 2 sân bay Tân Sơn Nhất và Long Thành trong Quý III/2025.

Cụ thể, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai, Bộ Xây dựng và các Bộ, cơ quan liên quan khẩn trương nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ trong Quý III năm 2025 về chủ trương, phương án kết nối giao thông (đường sắt, tàu điện ngầm) giữa 2 sân bay Tân Sơn Nhất và Long Thành.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị lần thứ 6 Hội đồng điều phối vùng Đông Nam Bộ và Phiên họp lần thứ 4 Ban Chỉ đạo triển khai Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Trong diễn biến có liên quan, mới đây, Bộ Xây dựng đã có văn bản yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam khẩn trương làm việc với các hãng hàng không, để nghiên cứu kỹ lưỡng, đánh giá tác động phương án chuyển toàn bộ chuyến bay quốc tế từ Tân Sơn Nhất sang Long Thành và báo cáo kết quả chính thức về phương án khai thác trong tháng 9.

Dự kiến, từ giữa năm 2026, toàn bộ các chuyến bay quốc tế sẽ khởi hành và hạ cánh tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành thay vì sân bay Tân Sơn Nhất như trước.

Khi hoàn thiện, Long Thành có thể đón 100 triệu lượt khách/năm. Vị trí tách biệt khu dân cư cho phép khai thác 24/7 mà không bị giới hạn bay đêm, đồng thời hạn chế tiếng ồn và ô nhiễm. Quỹ đất rộng lớn giúp sân bay có thể mở rộng khi nhu cầu tăng, tránh lặp lại tình trạng quá tải của sân bay Tân Sơn Nhất.

Toàn bộ các dự án cao tốc sẽ đưa vào khai thác đồng bộ với sân bay Long Thành

Theo Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) phân tích, khoảng cách từ trung tâm TPHCM đến Long Thành khoảng 40 km, xa hơn nhiều so với khoảng cách 8-10 km đi Tân Sơn Nhất.

Tuy nhiên, hệ thống giao thông kết nối đang được đầu tư đồng bộ sẽ giúp rút ngắn thời gian di chuyển xuống còn 40-45 phút, tương đương, thậm chí nhanh hơn so với đi Tân Sơn Nhất vào giờ cao điểm.

Cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây sắp mở rộng lên 8 -10 làn. Vành đai 3 TPHCM kết nối với tuyến cao tốc này đang tăng tốc về đích. Các tuyến cao tốc mới như Biên Hòa - Vũng Tàu, Dầu Giây - Phan Thiết, Bến Lức - Long Thành mở thêm hướng tiếp cận.

Cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây nối sân bay Long Thành với trung tâm TPHCM - Ảnh: VEC

Dự kiến, toàn bộ các dự án đường cao tốc sẽ cơ bản hoàn thiện chậm nhất vào cuối năm 2026, đưa vào khai thác đồng bộ với sân bay Long Thành. Đặc biệt, tuyến đường sắt nhẹ Thủ Thiêm - Long Thành trong tương lai dự kiến rút thời gian từ trung tâm TPHCM xuống chỉ còn 20-25 phút.

Nhờ vậy, Long Thành còn thuận tiện hơn cho hành khách từ Đồng Nai và một phần Tây Nam Bộ, Nam Trung Bộ. Họ sẽ không cần vòng vào TPHCM, tiết kiệm thời gian và chi phí.

Bên cạnh đó, theo Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam, khi toàn bộ chuyến bay quốc tế tập trung tại Long Thành, Việt Nam có cơ hội tăng mạnh lượng khách nối chuyến quốc tế.

Điều này tạo điều kiện mở thêm đường bay thẳng tới châu Âu, châu Mỹ, Úc, Trung Đông, giảm phụ thuộc vào các điểm trung chuyển như Bangkok, Singapore, Kuala Lumpur hay Hong Kong (Trung Quốc).

Với việc chuyển đổi từ sân bay Tân Sơn Nhất, ACV khẳng định, hành khách sẽ cảm nhận rõ khác biệt ở sân bay Long Thành như không còn cảnh chen lấn ở quầy thủ tục, thời gian chờ ngắn hơn, nhiều tiện nghi như khu thương mại, nhà hàng, phòng chờ cao cấp, Wi-Fi tốc độ cao, khu vui chơi trẻ em và phòng nghỉ qua đêm cho khách nối chuyến.