Italy phê duyệt dự án 15,6 tỷ USD xây cầu treo dài nhất thế giới

07-08-2025 - 07:46 AM | Tài chính quốc tế

Dự án hạ tầng được chờ đợi suốt nhiều thập kỷ sẽ rút ngắn thời gian qua lại eo biển Messina từ 100 phút xuống còn 10 phút.

Italy vừa phê duyệt dự án xây dựng cầu treo dài nhất thế giới nối đất liền với đảo Sicily, trị giá 15,6 tỷ USD. Đây là một trong những dự án hạ tầng lớn nhất tại châu Âu, đã bị trì hoãn hàng thập kỷ vì lo ngại về môi trường, động đất và nguy cơ mafia can thiệp.

Bộ trưởng Giao thông Matteo Salvini cho biết dự án có thể tạo ra 120.000 việc làm mỗi năm và thúc đẩy phát triển kinh tế tại miền Nam Italy. Dự kiến, công việc chuẩn bị sẽ bắt đầu vào cuối tháng 9 hoặc đầu tháng 10. Dự án sẽ chính thức khởi công vào năm 2026.

Hình ảnh mô phỏng cây cầu (Ảnh: WeBuild)

Cây cầu Messina sẽ dài gần 3,7 km, phần treo dài 3,3 km - vượt kỷ lục hiện tại của cầu Canakkale tại Thổ Nhĩ Kỳ. Cây cầu dự kiến sẽ được hoàn thành vào năm 2032, được thiết kế với 2 tuyến đường sắt ở giữa cùng 3 làn xe ở mỗi bên, có thể phục vụ 6.000 ô tô mỗi giờ và 200 chuyến tàu mỗi ngày. Thời gian di chuyển sẽ rút ngắn từ 100 phút bằng phà xuống còn 10 phút đi ô tô.

Chính phủ Italy đang cân nhắc xếp dự án vào nhóm hạ tầng quốc phòng, giúp nước này đạt mục tiêu tăng chi tiêu quân sự theo yêu cầu của NATO. Tuy nhiên, hơn 600 học giả phản đối ý tưởng này, cho rằng điều đó có thể biến cây cầu thành mục tiêu quân sự và đòi hỏi tiêu chuẩn kỹ thuật khác.

Các tổ chức môi trường cũng phản đối, cảnh báo dự án có thể ảnh hưởng đến các tuyến di cư của chim và chưa chứng minh được tính cấp thiết về mặt công cộng.

Chính phủ khẳng định dự án sẽ tuân thủ đầy đủ các quy định chống mafia. Bộ trưởng Salvini nhấn mạnh việc kiểm soát toàn bộ chuỗi cung ứng để ngăn chặn tội phạm có tổ chức là ưu tiên hàng đầu.

Vị trí dự kiến của cây cầu (Ảnh: WSJ)

Dự án được giao cho tập đoàn WeBuild - đơn vị từng thiết kế cầu Canakkale và từng trúng thầu xây cầu Messina từ năm 2006. WeBuild khẳng định kết cấu cầu phù hợp với khu vực có hoạt động địa chấn, lấy ví dụ các cầu tương tự tại Nhật Bản và California (Mỹ).

Theo Mạnh Dương

VTV

