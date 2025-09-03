IVEGAN SUPERSHOP khai trương cửa hàng thứ 6 tại trung tâm Bến Thành, TP. Hồ Chí Minh

Xu hướng tiêu dùng xanh và cơ hội của thị trường thực vật

Theo các nghiên cứu gần đây, thị trường thực phẩm thuần chay và hướng đến sức khỏe tại Việt Nam đang tăng trưởng mạnh mẽ với tốc độ hai con số mỗi năm. Người tiêu dùng, đặc biệt là giới trẻ và các gia đình thành thị, ngày càng quan tâm đến sức khỏe, môi trường và chất lượng cuộc sống. Điều này thúc đẩy nhu cầu sử dụng các sản phẩm thực vật thay thế thịt, sữa và các sản phẩm có nguồn gốc động vật.

TP. Hồ Chí Minh, với vai trò là trung tâm kinh tế - du lịch lớn nhất cả nước, là nơi tập trung đông đảo khách quốc tế cũng như người dân có mức sống cao. Khu vực Bến Thành, vốn nổi tiếng với Chợ Bến Thành và các tuyến phố du lịch xung quanh, từ lâu đã được xem là điểm đến lý tưởng cho các thương hiệu F&B muốn tiếp cận phân khúc khách hàng quốc tế và giới trẻ hiện đại.

IVEGAN SUPERSHOP – Hành trình phát triển thương hiệu

Ra đời với sứ mệnh mang đến giải pháp thực phẩm thuần thực vật cho mọi người, IVEGAN SUPERSHOP đã nhanh chóng tạo dựng chỗ đứng trong lòng khách hàng bằng việc kết hợp giữa trải nghiệm ẩm thực sáng tạo và lối sống xanh. Chỉ trong vòng vài năm, thương hiệu đã phát triển thành công 5 cửa hàng tại những địa phương trọng điểm về du lịch và ẩm thực: Hà Nội, Đà Nẵng, Hội An, Nha Trang. Các chi nhánh này đã trở thành điểm hẹn quen thuộc của cộng đồng yêu thích thực phẩm thuần chay, đặc biệt là khách du lịch quốc tế.

IVEGAN SUPERSHOP không chỉ mang đến các món ăn, thức uống thuần chay mà còn mở rộng sang các sản phẩm tiện lợi, nguyên liệu thực vật và đồ dùng thân thiện môi trường. Mô hình này giúp khách hàng có thể vừa thưởng thức tại chỗ vừa mua sắm để duy trì lối sống lành mạnh ngay tại nhà.

Cửa hàng thứ 6 – Bước tiến chiến lược tại trung tâm TP.HCM

Dự kiến khai trương vào tháng 10/2025, cửa hàng thứ 6 tại số 29 Lê Anh Xuân, phường Bến Thành được xem là dấu mốc quan trọng trong hành trình phát triển của IVEGAN SUPERSHOP. Với vị trí chỉ cách Chợ Bến Thành vài bước chân, cửa hàng mới hứa hẹn sẽ thu hút đông đảo du khách quốc tế lẫn khách nội địa, đồng thời trở thành điểm đến trải nghiệm ẩm thực thuần chay mới mẻ ngay giữa trung tâm thành phố.

Không gian cửa hàng được thiết kế hiện đại, gần gũi thiên nhiên, sử dụng vật liệu tái chế và trang trí nhiều mảng xanh để truyền tải thông điệp sống bền vững. Bên cạnh đó, thực đơn phong phú kết hợp giữa hương vị Việt Nam và quốc tế tiếp tục là điểm cộng lớn, giúp IVEGAN SUPERSHOP chinh phục cả khách hàng trong nước lẫn bạn bè quốc tế.

Đón đầu xu hướng, mở rộng cơ hội

IVEGAN SUPERSHOP đặt mục tiêu trở thành một trong những chuỗi thương hiệu thực phẩm thuần chay hàng đầu Việt Nam. Thông qua chiến lược mở rộng tại các vị trí đắc địa, thương hiệu hướng tới việc xây dựng một hệ sinh thái ẩm thực và tiêu dùng xanh. Trong tương lai, IVEGAN SUPERSHOP dự kiến phát triển thêm các sản phẩm đóng gói, mở rộng kênh bán hàng trực tuyến và hợp tác với các đối tác quốc tế nhằm đưa sản phẩm Việt Nam ra thế giới.

Đại diện IVEGAN SUPERSHOP chia sẻ: "Chúng tôi tin rằng xu hướng tiêu dùng bền vững không chỉ là nhất thời mà sẽ trở thành lựa chọn lâu dài của xã hội hiện đại. Với cửa hàng mới tại trung tâm TP.HCM, chúng tôi mong muốn mang đến cho khách hàng nhiều hơn những trải nghiệm ẩm thực xanh, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam như một điểm đến thân thiện và tiên phong trong xu hướng sống lành mạnh."

Kỳ vọng từ cộng đồng và thị trường

Việc khai trương cửa hàng thứ 6 vào đúng dịp đại lễ 2/9 không chỉ mang ý nghĩa đánh dấu cột mốc quan trọng của thương hiệu mà còn thể hiện sự đồng hành cùng tinh thần phát triển bền vững của đất nước. Sự kiện này được kỳ vọng sẽ thu hút đông đảo khách hàng, từ những người yêu thích ẩm thực thuần chay, quan tâm đến sức khỏe cho đến du khách quốc tế muốn khám phá ẩm thực xanh tại Việt Nam.

Với nền tảng 5 cửa hàng đã hoạt động hiệu quả tại Hà Nội, Đà Nẵng, Hội An, Nha Trang và TP. Hồ Chí Minh, sự hiện diện tại trung tâm Bến Thành được kỳ vọng sẽ là cú hích mạnh mẽ, giúp IVEGAN SUPERSHOP lan tỏa thông điệp "Ăn xanh – Sống khỏe – Phát triển bền vững" đến cộng đồng.

IVEGAN SUPERSHOP đang chứng minh chiến lược mở rộng đúng đắn khi liên tục lựa chọn những địa điểm trọng điểm để phát triển chuỗi. Cửa hàng mới tại 29 Lê Anh Xuân, Bến Thành, TP.HCM được dự đoán sẽ trở thành điểm nhấn trên bản đồ ẩm thực thành phố, khẳng định vai trò tiên phong của thương hiệu trong lĩnh vực thực phẩm thuần chay tại Việt Nam.

IVEGAN SUPERSHOP

Địa chỉ:

16 Tô Ngọc Vân, Tây Hồ, Hà Nội

56 Hàng Điếu, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Lô 31 An Thượng 4, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

11 Hoàng Diệu, Hội An, Đà Nẵng

92/20 Hùng Vương, Nha Trang, Khánh Hoà

29 Lê Anh Xuân, Bến Thành, TP HCM

Email: ivegansupershopvietnam@gmail.com

Website: https://ivegansupershop.com