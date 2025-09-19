J Travel – Công ty du lịch chuyên nghiệp, tổ chức tour chất lượng

Hành trình hình thành và phát triển

J Travel được thành lập vào năm 2020, xuất phát từ khát vọng mang đến những trải nghiệm du lịch tinh gọn, chất lượng và cá nhân hóa với từng nhu cầu khách hàng. Từ một văn phòng nhỏ, đến nay công ty đã có 4 văn phòng du lịch tại TP.HCM, Hà Nội, Đà Lạt (Lâm Đồng) và Khánh Hòa cùng đội ngũ hơn 60 nhân sự giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực du lịch, sự kiện và truyền thông.

Ý nghĩa tên gọi và logo J Travel

Tại buổi Gala kỷ niệm 5 năm thành lập công ty mới đây, ông Nguyễn Đình Đảng – Giám đốc J Travel đã chia sẻ về ý nghĩa tên gọi và logo thương hiệu của công ty. Chữ "J" được chọn vì sự đơn giản, độc đáo và không trùng lặp, thể hiện tinh thần tiên phong và khác biệt ngay từ những ngày đầu.

Logo với hình ảnh mầm cây tượng trưng cho sự khởi đầu tươi mới, đồng thời phản ánh hành trình nuôi dưỡng, phát triển bền vững. Sau 5 năm, J Travel đã tạo dựng nền tảng vững chắc để tiếp tục bứt phá, vươn lên mạnh mẽ như một cây xanh tỏa bóng mát.

Ban đầu, chữ "J" không mang ý nghĩa cụ thể. Nhưng theo thời gian, nó gắn liền với triết lý thương hiệu và nay được hiểu là "Journey" – hành trình, khẳng định sứ mệnh đồng hành cùng khách hàng trên mọi nẻo đường.

Đó cũng chính là tinh thần mà J Travel luôn theo đuổi: "Tận tâm – Tử tế – Trọn vẹn". Ba giá trị cốt lõi này biến mỗi chuyến đi không chỉ là kỳ nghỉ đơn thuần, mà còn là một hành trình ý nghĩa, kết nối con người và khám phá những điều mới mẻ.

Sản phẩm và dịch vụ của J Travel

Tour quốc tế – đa dạng và chuyên sâu

J Travel tự hào mang đến những hành trình quốc tế, trải dài từ Châu Á đến Châu Âu và Mỹ đáp ứng nhu cầu của du khách, triển khai nhiều hành trình quốc tế, trải dài từ châu Á đến châu Âu và Mỹ.

Châu Á: Bên cạnh các tour truyền thống nổi bật với các tour Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc,... Trong đó còn có, tour Á Đinh (No Shopping) được nhiều du khách lựa chọn vì tập trung trọn vẹn vào trải nghiệm văn hóa và cảnh quan.

Châu Âu: Ngoài các tuyến điểm quen thuộc như Pháp, Ý, Thụy Sĩ, J Travel đặc biệt khai thác thêm tuyến Thổ Nhĩ Kỳ - một hành trình khám phá đất nước giao thoa Á – Âu giàu lịch sử với lịch trình hấp dẫn 2 đêm trải nghiệm tại Cappadocia.

Mỹ: Đối với tour Mỹ, J Travel không chỉ xây dựng những hành trình khám phá các thành phố lớn, mà còn đặc biệt thiết kế riêng tour du lịch Mỹ kết hợp xem World Cup 2026 dành cho người hâm mộ bóng đá.

Không chỉ giới hạn ở các tour khám phá thành phố lớn, J Travel còn tiên phong thiết kế các tour kết hợp sự kiện, điển hình là tour du lịch Mỹ kết hợp xem World Cup 2026 dành cho người hâm mộ bóng đá

Điểm khác biệt của J Travel chính là các hành trình "No Shopping", không gắn với lịch trình mua sắm bắt buộc, mang lại sự thoải mái trải nghiệm cho du khách.

Tour trong nước – gắn kết và trải nghiệm

Trong nước (Thị trường nội địa), J Travel tập trung vào phân khúc tour doanh nghiệp (Company Trip) và tour học sinh – sinh viên.

Company Trip: Các chương trình được thiết kế linh hoạt với mục tiêu gắn kết đội ngũ, kết hợp nghỉ dưỡng, tham quan và hoạt động team building.



Tour học sinh – sinh viên: Chú trọng yếu tố kiến tập, trải nghiệm văn hóa và thực tế sản xuất.

Nhiều điểm đến hấp dẫn trong nước J Travel được khai thác mạnh mẽ như Phú Yên, Quy Nhơn, Đà Lạt, Sapa,… mang lại sự đa dạng và linh hoạt trong lựa chọn cho khách hàng.

Tổ chức sự kiện và team building

Song song với mảng tour (lữ hành), J Travel còn xây dựng thương hiệu mạnh trong lĩnh vực Sự kiện và Team Building. Công ty đảm nhận nhiều chương trình quy mô lớn: Kick-off, Year End Party, Family Day, Hội nghị khách hàng, cùng các chủ đề team building đặc sắc.

Đến nay, J Travel đồng hành cùng nhiều doanh nghiệp lớn như Đất Xanh Group, Techcombank, Heineken, TCL, Nam Dược, Ích Nhân, Phú Mỹ Hưng, 4 Oranges, Maersk, APG,..

Giá trị thương hiệu và định hướng phát triển

Qua hơn 5 năm hoạt động, J Travel đã định vị thương hiệu vững chắc dựa trên ba giá trị cốt lõi: Tổ chức chuyên nghiệp; Dịch vụ tận tâm; và Sản phẩm luôn đổi mới. Những giá trị này được thể hiện xuyên suốt qua phương châm "Tận tâm – Tử tế – Trọn vẹn", trở thành kim chỉ nam cho mọi hoạt động của công ty. Với tầm nhìn và chiến lược phát triển bền vững, J Travel sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ, kiến tạo thêm nhiều hành trình độc đáo, ý nghĩa, khẳng định vị thế của một thương hiệu lữ hành hàng đầu, đồng hành cùng sự thành công và hạnh phúc của khách hàng.

Công ty TNHH Du lịch và Sự kiện J Travel

Trụ sở chính: 616/61/6 Lê Đức Thọ, Phường An Hội Đông, TP. Hồ Chí Minh

Văn phòng TP. HCM: 12 Nguyễn Văn Thủ, Phường Tân Định, TP. Hồ Chí Minh

Văn phòng Hà Nội: 302 Cầu Giấy, Phường Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Website: https://jtravel.com.vn/

Email: Sales@jtravel.com.vn

Hotline: 0909 953 136 – 0909 977 729

Fanpage: Du Lịch J Travel