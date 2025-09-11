JCB ra mắt định hướng thương hiệu mới “Japan Cùng Bạn” tại Việt Nam

Từ lâu, Nhật Bản đã là một trong những đối tác kinh tế và văn hóa gắn bó của Việt Nam. Nhiều doanh nghiệp Nhật Bản không chỉ là những nhà đầu tư nước ngoài đầu tiên tại nước ta mà còn mang đến những sản phẩm, dịch vụ… chất lượng, trở thành một phần quen thuộc trong đời sống người Việt trên khắp cả nước.

"Japan Cùng Bạn"

Nhờ sự phát triển của Internet và truyền thông, văn hóa Nhật Bản đã tự nhiên hòa nhập vào đời sống thường nhật của người Việt Nam. Nhật Bản cũng là một trong những điểm đến mơ ước của nhiều người Việt.

Tuy nhiên, theo thống kê vào năm 2024, chỉ có khoảng 0,6% người Việt có thể đến thăm Nhật Bản do hạn chế visa. Thấu hiểu tâm tư đó, JCB đã định vị mình là "chiếc thẻ dành cho người Việt yêu Nhật Bản", từ "chiếc thẻ dùng được ở Nhật" thành "chiếc thẻ đồng hành trong cuộc sống hàng ngày tại Việt Nam".

Theo ông Takuya Wakui - Trưởng Đại diện JCB Việt Nam, được xây dựng trên nền tảng niềm tin vào chất lượng và sự yêu quý văn hóa Nhật Bản, định hướng thương hiệu mới "Japan Cùng Bạn" khẳng định JCB là "một phần của Nhật Bản" và là người bạn đồng hành trong phong cách sống của người Việt.

Hình ảnh chủ đạo của thương hiệu mới được lấy cảm hứng từ tranh dân gian Đông Hồ - loại hình nghệ thuật truyền thống đặc biệt của Việt Nam. Những hình ảnh này lấy cảm hứng từ những câu chuyện dân gian và truyền thuyết với gam màu rực rỡ, cùng những cảm xúc phổ quát như niềm vui, hạnh phúc và phấn khởi nhằm tái hiện những khoảnh khắc đời thường của người Việt với chiếc thẻ JCB. Qua đó, JCB muốn gửi gắm triết lý "học từ quá khứ để sáng tạo cái mới", kết hợp hài hòa giữa di sản và hiện đại để tạo nên bản sắc thương hiệu vừa mới mẻ vừa thân quen.

"Happy Weekend" cùng JCB

Trong dịp ra mắt định hướng thương hiệu mới này, JCB cũng giới thiệu đến chủ thẻ JCB chương trình "Happy Weekend" với hàng loạt ưu đãi hấp dẫn vào mỗi thứ bảy và chủ nhật hàng tuần, kéo dài đến hết ngày 31/03/2026, tham khảo thêm các ưu đãi nổi bật tại đây. Chương trình nổi bật với ưu đãi 30% tại KOI Thé, KOI Café, Trung Nguyên Legend Coffee, Trung Nguyên E-Coffee, Nitori - thương hiệu nội thất Nhật Bản, AEONESHOP (https://aeoneshop.com). Đồng thời giảm 500.000 đồng tại FPT Shop (áp dụng tại các cửa hàng và website FPTshop.com.vn), PNJ (áp dụng tại các cửa hàng và website pnj.com.vn) và Pandora (áp dụng tại các cửa hàng)

Chương trình tiếp tục khẳng định cam kết đổi mới của JCB trong việc mang đến dịch vụ chuẩn Nhật Bản, gắn bó hơn với đời sống hàng ngày của người Việt.

Bên cạnh đó, hiện JCB vẫn có các ưu đãi dành cho chủ thẻ như ưu đãi hoàn tiền mỗi tháng tại UNIQLO hay giảm đến 30% tại 100+ Nhà hàng

Trong thời gian tới, JCB sẽ tiếp tục ra mắt nhiều ưu đãi mới với các đối tác trong lĩnh vực du lịch và chăm sóc sức khỏe, nhằm mang lại giá trị vượt trội và trải nghiệm đáng nhớ cho chủ thẻ, tiếp tục củng cố định hướng thương hiệu và tăng cường kết nối Nhật - Việt.

Về JCB

JCB là thương hiệu thanh toán toàn cầu hàng đầu và là một trong những tổ chức phát hành và thanh toán thẻ tín dụng lớn nhất tại Nhật Bản.

Năm 1961, JCB bắt đầu hoạt động kinh doanh thẻ tại Nhật và mở rộng ra thị trường quốc tế từ năm 1981. Hiện nay, mạng lưới chấp nhận thẻ của JCB đã bao phủ khoảng 56 triệu điểm chấp nhận trên toàn thế giới.

Thẻ JCB đang được phát hành chủ yếu tại các quốc gia và vùng lãnh thổ châu Á với hơn 169 triệu chủ thẻ. Trong chiến lược phát triển toàn cầu, JCB đã thiết lập quan hệ hợp tác với hàng trăm ngân hàng và tổ chức tài chính hàng đầu trên thế giới nhằm mở rộng mạng lưới chấp nhận thẻ cũng như gia tăng số lượng chủ thẻ.

Với vai trò là nhà cung cấp giải pháp thanh toán toàn diện, JCB cam kết luôn mang đến các sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao, linh hoạt và đáp ứng kịp thời nhu cầu của khách hàng trên toàn cầu.

