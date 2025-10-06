JDI Land trở thành đơn vị phân phối dự án La Tiên Villa Nha Trang và Gran Melia Nha Trang

JDI Land viết nên chương mới cho hành trình kiến tạo "di sản xanh"

Thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa JDI Land và chủ đầu tư hai dự án La Tiên Villa Nha Trang và Gran Melia Nha Trang đã mở ra một chương mới trong hành trình phát triển phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng hạng sang tại Việt Nam. Trong bối cảnh nhu cầu cá nhân hóa, chất lượng sống và giá trị sở hữu ngày càng được đặt lên hàng đầu, JDI Land không chỉ đóng vai trò là đơn vị phân phối, mà còn là người kể chuyện, truyền tải trọn vẹn tinh thần và linh hồn của từng dự án đến đúng đối tượng khách hàng.

Với kinh nghiệm dày dặn trong việc phân phối các dự án nghỉ dưỡng sở hữu lâu dài trải dài từ Bắc chí Nam, JDI Land đã chứng minh năng lực không chỉ ở khâu bán hàng, mà còn ở chiến lược tư vấn, truyền thông và hoạch định sản phẩm. Mỗi dự án JDI tham gia đều là một "di sản xanh" cho thế hệ tương lai – nơi thiên nhiên được tôn vinh, con người được kết nối, và giá trị sống được nâng tầm.

Định hướng trở thành thương hiệu uy tín trong lĩnh vực phân phối bất động sản nghỉ dưỡng hạng sang, JDI Land tự hào trở thành cầu nối đưa khách hàng đến với những dự án phát triển theo tiêu chí bền vững, hài hòa với thiên nhiên và cộng đồng địa phương.

Đặc biệt, trong vai trò đơn vị phân phối chính thức dự án La Tiên Villa Nha Trang và Gran Melia Nha Trang, JDI Land luôn đảm bảo mỗi sản phẩm không chỉ mang lại giá trị nghỉ dưỡng – đầu tư, mà còn góp phần duy trì và tôn vinh cảnh quan tự nhiên ven biển.

"Vai trò của JDI là đưa những sản phẩm tinh hoa đến với đúng khách hàng đang tìm kiếm trải nghiệm khác biệt. La Tiên Villa và Gran Meliá Nha Trang hội tụ đầy đủ yếu tố: vị trí đắc địa, thiết kế sang trọng, cùng hệ giá trị gắn liền với thiên nhiên. Chúng tôi tin rằng đây sẽ là những dự án nâng tầm phong cách sống của giới thượng lưu, đồng thời khẳng định Việt Nam trên bản đồ nghỉ dưỡng quốc tế", đại diện JDI Land chia sẻ.

La Tiên Villa & Gran Melia Nha Trang: Kiệt tác nghỉ dưỡng hạng sang giữa lòng thiên nhiên

Trên cung đường Phạm Văn Đồng - cung đường ven biển đẹp nhất Việt Nam, La Tiên Villa và Gran Melia Nha Trang được xem như những biểu tượng sống động của phong cách sống mới: thanh lọc, kết nối và thịnh vượng. Với sự đồng hành của JDI Land, hai dự án này không chỉ được phân phối, mà còn được kể lại bằng ngôn ngữ của cảm xúc, của khát vọng và của sự tinh tế.

Tựa như một bản giao hưởng của gió, nước và ánh sáng, La Tiên Villa hiện lên như một miền trú ẩn lý tưởng giữa lòng thiên nhiên Bãi Tiên – viên ngọc phía Bắc thành phố biển Nha Trang. Với quy mô 28ha nhưng mật độ xây dựng chỉ 19,52%, dự án dành phần lớn diện tích cho hơn 2 triệu cây xanh và gần 13.000m² mặt nước, tạo nên một hệ sinh thái nghỉ dưỡng hài hòa, thanh lọc và đầy cảm hứng.

La Tiên Villa - Bất động sản hạng sang đầu tiên tại bắc Nha Trang.

La Tiên Villa không đơn thuần là nơi ở – đó là một hành trình trở về bản nguyên. Tựa lưng vào núi Cô Tiên, hướng ra vịnh San Hô xanh ngọc, từng căn biệt thự được thiết kế theo triết lý "Lost in Nature", nơi mỗi hơi thở đều mang hương vị của biển cả và núi rừng. Được kiến tạo bởi Hyundai E&C (Hàn Quốc) và NDA Group (Pháp), 668 căn biệt thự phiên bản giới hạn tại đây là sự kết hợp hoàn hảo giữa kiến trúc hiện đại và tinh thần bản địa, mang đến không gian sống chuẩn 5 sao cho giới tinh hoa.

Nếu La Tiên Villa là bản tình ca của thiên nhiên, thì Gran Melia Nha Trang lại là khúc nhạc giao hưởng giữa lòng biển cả. Được vận hành bởi thương hiệu quốc tế Ascott và phát triển bởi Masterise Homes, Gran Melia mang đến trải nghiệm nghỉ dưỡng hoàng gia Tây Ban Nha giữa lòng Nha Trang – nơi mỗi chi tiết đều được chăm chút để tạo nên sự hoàn mỹ.

Gran Melia không chỉ là nơi nghỉ dưỡng lý tưởng mà còn là tài sản đầu tư bền vững.

Tại La Tiên Villa & Gran Melia Nha Trang, mỗi quyết định đầu tư không chỉ là một lựa chọn tài chính, mà là lời cam kết với một phong cách sống thượng lưu giữa thiên nhiên nguyên bản. Chính sách chia sẻ lợi nhuận 5 năm từ Villa Coral – dòng biệt thự siêu sang do Gran Melia vận hành – mở ra cánh cửa đầu tư bền vững với tỷ suất khai thác cho thuê ấn tượng 8–10% mỗi năm. Với mức giá từ 33 đến 200 tỷ đồng, diện tích trải dài từ 350 đến 1.000m², Villa Coral không chỉ là tài sản, mà là di sản nghỉ dưỡng mang dấu ấn hoàng gia Tây Ban Nha.

Trong khi đó, La Tiên Villa – dòng biệt thự phiên bản giới hạn có giá từ 12 đến 17 tỷ đồng, diện tích 154–180m² lại là lời mời gọi nhẹ nhàng nhưng đầy mê hoặc dành cho những ai đang tìm kiếm một miền trú ẩn tinh tế giữa lòng thiên nhiên. Việc Masterise Homes đồng phát triển dự án cùng Gran Melia – thương hiệu quốc tế 6 sao chỉ chọn 16 quốc gia để vận hành resort, với Nha Trang là điểm đến duy nhất tại Việt Nam càng khẳng định vị thế độc bản của dự án trên bản đồ nghỉ dưỡng toàn cầu.

Đặc biệt, JDI Land đang triển khai chuỗi chương trình trải nghiệm La Tiên Villa & Gran Melia Nha Trang theo hình thức cá nhân hóa, tổ chức các buổi giới thiệu giới hạn, đảm bảo tư vấn riêng biệt – phù hợp với nhu cầu, thẩm mỹ và kỳ vọng của từng khách hàng.

Trở thành đại lý phân phối chính thức của La Tiên Villa & Gran Melia Nha Trang, JDI Land một lần nữa khẳng định vị thế, thương hiệu không ngừng lớn mạnh, sẵn sàng song hành cùng những dự án nghỉ dưỡng hạng sang, mang đến sự lựa chọn đẳng cấp cho khách hàng. Với chính sách bán hàng linh hoạt, trải nghiệm cá nhân hóa và đội ngũ tư vấn tinh anh, hành trình đến với miền Tiên chưa bao giờ gần gũi và hấp dẫn đến thế. Đồng hành cùng JDI Land, đây không chỉ là lúc để sở hữu một bất động sản nghỉ dưỡng, mà là thời điểm để chạm tay vào một kiệt tác sống động, nơi thiên nhiên và thịnh vượng giao hòa trong từng nhịp thở.

Thông tin liên hệ

Trụ sở chính (Hà Nội): Tầng 10, Gold Tower, 275 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Văn phòng Cam Ranh: Villa 86, Biệt thự Golf KN Cam Ranh, Khánh Hòa

Chi nhánh Nha Trang: Tầng 9 , Toà Gold Coast, 01 Trần Hưng Đạo, TP Nha Trang

Hotline: 0975 752 169

Web: https://jdiland.vn/