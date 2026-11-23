Jennifer Lopez đã đeo những "viên đá" vô cùng đắt giá khi xuất hiện tại buổi ra mắt bộ phim hòa nhạc "The JLo Show" vào tối thứ Năm vừa qua.

Không chỉ khoác lên mình chiếc váy ren Chantilly cùng áo khoác choàng bằng vải satin từ nhà mốt Dolce & Gabbana, Jennifer Lopez còn phối thêm các món trang sức của chính thương hiệu Ý này, nổi bật nhất là chiếc vòng cổ kim cương Sicilia nặng 186 carat. Riêng viên kim cương vàng hình quả lê nằm ở vị trí trung tâm đã nặng tới 110 carat.

Jennifer tại buổi ra mắt bộ phim hòa nhạc "The JLo Show". (Ảnh: AP)

JLo lần đầu để mắt đến bộ trang phục và món trang sức này khi cô biểu diễn tại show thời trang Alta Moda của Dolce & Gabbana ở Taormina, Ý, vào tháng Bảy. Cô cho biết: "Khi ở đó, tôi đã nhìn thấy chiếc vòng cổ và chiếc áo khoác này rồi thốt lên rằng: "Tôi mê chúng quá!". Họ bảo: "Chúng tôi sẽ gửi chúng cho cô vào dịp ra mắt phim". Họ tặng tôi chiếc áo khoác, còn chiếc vòng cổ thì được gửi đến để tôi đeo tối nay".

Được biết, chiếc vòng cổ này cần đến đội ngũ bảo vệ gồm bốn người, trong đó có hai sĩ quan cảnh sát đang trong thời gian nghỉ phép nhưng vẫn mang theo vũ khí.

"An ninh được bố trí khắp nơi, chỉ để canh chừng chiếc vòng cổ này thôi" - Lopez nói.

Mặc dù rất thích chiếc vòng cổ nhưng có vẻ như Lopez không có ý định mua món trang sức tuyệt đẹp này. Cô cười và nói: "Đây là một chiếc vòng cổ cực kỳ đắt đỏ. Nó thật lộng lẫy, thật tuyệt vời. Ai sở hữu được nó chắc chắn sẽ rất may mắn. Đây đích thực là một món bảo vật gia truyền".

"The JLo Show" ghi lại những khoảnh khắc biểu diễn của Lopez tại Las Vegas. Trong chương trình, cô trình diễn các bản hit đình đám nhất của mình, đồng thời kể lại hành trình cuộc đời từ một cô bé lớn lên tại khu Bronx cho đến khi trở thành siêu sao như hiện tại.

"Tôi đang thực hiện album tiếp theo, sáng tác rất nhiều nhạc và tận hưởng cuộc sống hiện tại" - Lopez chia sẻ - "Xét trên nhiều khía cạnh, tôi nghĩ chương trình này là một cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của mình, đánh dấu một giai đoạn cụ thể trong cuộc đời tôi. Nó giống như một dấu chấm, một dấu chấm hết, hay thậm chí là một hoặc hai dấu chấm than đặt lên tất cả những gì tôi đã làm từ trước đến nay. Giờ đây, chúng ta có thể bắt đầu một câu chuyện mới".

Jennifer tại buổi ra mắt bộ phim hòa nhạc "The JLo Show". (Ảnh: AP)

"Chúng ta có thể trở thành một con người mới" - cô nói tiếp - "Chúng ta có thể bước sang một chương khác của cuộc đời - một chương có phần đáng sợ vì giờ đây tôi chỉ còn một mình. Các con tôi đã vào đại học, tôi cũng đang độc thân… nhưng điều đó đồng thời cũng vô cùng thú vị. Chưa bao giờ tôi cảm thấy tuyệt vời và làm chủ được bản thân mình như lúc này - đúng như những gì tôi thể hiện trong chương trình. Đó là một cảm giác thực sự tốt đẹp, một trạng thái tuyệt vời, và tôi rất nóng lòng để mọi người cùng trải nghiệm chương trình này… Tôi tin rằng nó không chỉ mang tính giải trí cao mà còn đầy cảm hứng và tiếp thêm sức mạnh cho khán giả".

Hai người con của Lopez - cặp song sinh Emme và Max, kết quả từ cuộc hôn nhân với chồng cũ Marc Anthony - hiện đang là sinh viên năm nhất đại học. Chia sẻ về cảm giác khi các con đã rời tổ ấm, nữ ca sĩ kiêm diễn viên tâm sự: "Mỗi khi bước vào nhà, bạn đều có thể cảm nhận được sự vắng lặng đó. Nhưng tôi biết đây vẫn là nhà của các con, phòng của chúng vẫn được giữ nguyên vẹn; tôi không hề đóng cửa phòng các con. Cửa vẫn luôn mở. Mỗi khi đi ngang qua, nhìn thấy đồ đạc của chúng, đôi lúc tôi vẫn bước vào trong".

Cô thừa nhận rằng mình vẫn thường xuyên rơi nước mắt. Cô nói: "Các con là một phần không thể tách rời của bạn. Cặp song sinh của tôi chính là tất cả đối với tôi, và cả hai đứa đều rời nhà cùng một lúc. Nhưng các con gọi điện cho tôi rất thường xuyên, chúng tôi vẫn trò chuyện qua FaceTime liên tục. Thật may mắn! Đây cũng là một giai đoạn chuyển giao đối với các con; khi rời xa nhà, chúng nhận ra rằng: "Ồ, mình vẫn cần có mẹ". Cảm giác đó thật tuyệt. Mọi chuyện đều có những mặt tích cực riêng".

Trong một cuộc phỏng vấn trước đây, Lopez chia sẻ rằng cô không bận tâm đến việc độc thân và hiện tại cũng chẳng tìm kiếm một mối quan hệ lãng mạn nào.

"Tôi không cần phải hẹn hò" - cô nói - "Mọi thứ với tôi lúc này đều ổn. Tôi đang hạnh phúc và chẳng muốn phá hỏng điều đó".

Jennifer tại buổi ra mắt bộ phim hòa nhạc "The JLo Show". (Ảnh: AP)

Sau bốn cuộc hôn nhân kết thúc bằng ly hôn cùng vô số mối tình khác, Lopez tâm sự: "Tôi đã học được rất nhiều điều trong suốt 20 năm qua. Đặc biệt, vài năm gần đây là khoảng thời gian để tôi thấu hiểu bản thân hơn và thực sự nắm bắt được ý nghĩa của tình yêu".

"Khi còn nhỏ, tôi từng có một quan niệm nhất định về tình yêu, nhưng rồi, khi trải qua cuộc sống đầy biến động này, tôi nhận ra rằng điều mà trước đây tôi từng nghĩ là tình yêu, thực chất lại chẳng phải là tình yêu". Jennifer Lopez.

Chương trình "The JLo Show: Live in Las Vegas" sẽ ra mắt vào lúc 8 giờ tối ngày 26 tháng 11 trên kênh CBS và nền tảng Paramount+. Phiên bản mở rộng sẽ được phát độc quyền trên Paramount+.