Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

John Desmond Sheehy gia nhập HĐQT độc lập VPS, mở ra cánh cửa tiếp cận dòng vốn toàn cầu

25-10-2025 - 17:30 PM | Doanh nghiệp giới thiệu

John Desmond Sheehy gia nhập HĐQT độc lập VPS, mở ra cánh cửa tiếp cận dòng vốn toàn cầu

VPS đang có một vị thế rất thuận lợi khi sở hữu mạng lưới kết nối sâu rộng và nền tảng khách hàng cá nhân lớn, giúp công ty trở thành cầu nối giữa các nhà đầu tư quốc tế và thị trường Việt Nam.

Tại ĐHĐCĐ bất thường hồi tháng 9 vừa qua, Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS (VPS) đã chính thức bầu ông John Desmond Sheehy làm Thành viên HĐQT độc lập. Việc bổ nhiệm này đặc biệt có ý nghĩa khi VPS đang trong quá trình chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO).

Theo tìm hiểu, ông Desmond được biết đến là một trong những người tiên phong trong việc thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam.

Kinh nghiệm của ông được xây dựng từ năm 1999 tại Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC), nơi ông tham gia vào nhiều thương vụ đầu tư quan trọng tại các doanh nghiệp lớn của Việt Nam như Dragon Capital và SacomBank. Sau đó, ông giữ vai trò Giám đốc quản lý đầu tư tại Deutsche Asset Management và quản lý DWS Vietnam Fund trị giá 500 triệu USD.

Đặc biệt, năm 2009, ông sáng lập Duxton Asset Management, với một nửa danh mục tập trung vào Việt Nam.

Mối quan hệ bền chặt của ông với VPS bắt đầu từ năm 2007 và ông đảm nhiệm vai trò Cố vấn cấp cao tại VPS từ năm 2019, trước khi tham gia vào HĐQT. Với bề dày kinh nghiệm quốc tế và sự am hiểu sâu sắc thị trường trong nước sau hơn thập kỷ gắn bó, vai trò mới của ông Desmond được kỳ vọng sẽ đóng góp lớn vào chiến lược mở rộng toàn cầu và thu hút dòng vốn ngoại cho VPS.

Phóng viên đã có bui trò chuyn vi ông John Desmond Sheehy v nhng cơ hi trong vic thu hút dòng vn đu tư nưc ngoài vào VPS trong thi gian ti.

John Desmond Sheehy gia nhập HĐQT độc lập VPS, mở ra cánh cửa tiếp cận dòng vốn toàn cầu- Ảnh 1.

- Ông va đưc b nhim vào HĐQT VPS sau nhiu năm làm C vn cp cao. Đây cũng là thi đim đc bit khi VPS tiến hành IPO và chun b niêm yết trên HoSE. Ông hãy chia s v vai trò ca mình thi đim hin ti, so vi trưc đây?

Với vai trò là thành viên Hội đồng quản trị, phạm vi trách nhiệm của tôi rộng hơn. Tôi vẫn tập trung vào nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty trong ngắn hạn, nhưng đồng thời dành nhiều trọng tâm hơn cho định hướng chiến lược dài hạn. Tôi cũng nhận thức rõ rằng mình phục vụ cho toàn thể cổ đông của công ty và chịu trách nhiệm trực tiếp trước họ, chứ không chỉ trước Ban điều hành.

- Ông tng chia s đã làm vic vi hơn 50 qu đu tư nưc ngoài bày t s quan tâm ti VPS, ông có th tiết l v kết qu ca quá trình này không, nhng qu nào đã xung tin mua, qu nào chun b hành đng? Điu gì VPS đang hp dn dòng vn ngoi?

Như bạn biết, chúng tôi đang trong quá trình IPO. Trong quá trình này, chúng tôi đã gặp gỡ rất nhiều nhà đầu tư để chia sẻ về lịch sử hình thành, vị thế của VPS, cũng như sức hấp dẫn của Việt Nam trong vai trò là điểm đến đầu tư. Phản ứng của các nhà đầu tư tới thời điểm này là vô cùng tích cực. Còn về các khoản đầu tư hay cam kết cụ thể, tất cả đều sẽ được thực hiện theo tiến trình IPO, và chúng ta sẽ có kết quả khi quá trình này hoàn tất.
John Desmond Sheehy gia nhập HĐQT độc lập VPS, mở ra cánh cửa tiếp cận dòng vốn toàn cầu- Ảnh 2.

- Vi kinh nghim dn dt nhiu qu đu tư ln trên toàn cu, ông d kiến s tn dng mng lưi này như thế nào đ h tr VPS thu hút đi tác chiến lưc và m rng quy mô vn quc tế, không ch giai đon này, mà còn cho c hu IPO?

Vai trò của tôi không chỉ gói gọn trong quá trình IPO. Quan trọng hơn, đó là tận dụng sức lan tỏa về mức độ nhận biết mà quá trình IPO này mang lại cho Việt Nam và cho chính VPS — ở cả tầm khu vực và toàn cầu. Thông qua quá trình đó, chúng tôi không chỉ giới thiệu những cơ hội đầu tư hiện tại ở Việt Nam, mà còn giúp các nhà đầu tư quốc tế hiểu rõ hơn tiềm năng to lớn của thị trường này trong tương lai.

Chúng tôi may mắn khi trong quá trình này, VPS đang v thế rt thun li, với mng lưi kết ni sâu rng và nn tng khách hàng cá nhân vng mnh, để trở thành cánh cng dn li các doanh nghip quc tếc vào th trưng Vit Nam.

-  Ông cho biết nhng tiêu chí mà các qu quc tế thưng đt ra khi xem xét đu tư vào mt công ty chng khoán Vit Nam là gì, đc bit giai đon th trưng đưc nâng hng?

Khi các nhà đầu tư tổ chức quốc tế xem xét đầu tư, họ thường bắt đầu bằng việc đánh giá quốc gia, sau đó là các ngành nghề. Việt Nam và nhóm ngành chứng khoán đều đáp ứng được cả hai tiêu chí này. Thực tế, các công ty chứng khoán được xem như "tấm gương phản chiếu" sức khỏe của hệ thống tài chính quốc gia.

Từ đó, vấn đề còn lại là điều gì tạo nên sự khác biệt giữa các lựa chọn đầu tư. Và VPS có nhiều yếu tố nổi trội so với các công ty chứng khoán khác — những điểm mạnh mà chúng tôi tin rằng sẽ mang lại lợi thế rõ ràng.

Nhờ chiến lược xuyên suốt "kiến tạo giá trị vượt trội và bền vững bằng việc mở ra cơ hội tiếp cận đầu tư tài chính dễ dàng cho tất cả" đã giúp VPS sở hữu mảng khách hàng cá nhân rất mạnh, với xấp xỉ 1,6 triệu tài khoản giao dịch, được hỗ trợ bởi mạng lưới môi giới tận tâm và gắn kết chặt chẽ. VPS không chỉ là một công ty, mà là một tập thể hàng nghìn con người cùng làm việc hướng về một mục tiêu chung.

VPS có nền tảng công nghệ hiện đại, giúp khách hàng và đội ngũ môi giới hoạt động hiệu quả, với hệ thống front-end và back-end mạnh mẽ.

Cơ cấu doanh thu của VPS rất minh bạch. Và đặc biệt, chúng tôi không tự doanh. Vì vậy, mô hình hoạt động của VPS đơn giản, dễ hiểu và bền vững.

Trong tương lai, VPS có tiềm năng phát triển mạnh mảng ngân hàng đầu tư, song hành cùng đà tăng trưởng của Việt Nam. Đồng thời, nhờ nền tảng khách hàng cá nhân lớn, được tư vấn chuyên nghiệp, công ty có thể giới thiệu các sản phẩm đầu tư mới, như hàng hóa (vàng, v.v.), vừa phục vụ nhu cầu của khách hàng, vừa tăng doanh thu cho công ty.

Tóm lại, VPS đang hot đng trong mt th trưng và ngành ngh mà nhà đu tư quc tế đc bit quan tâm, và chúng tôi tin rằng v thế hin ti khiến VPS tr thành "mt khon đu tư không th thiếu" trong danh mc ca các nhà đu tư toàn cu.

Ánh Dương

Phụ Nữ Số

Từ Khóa:
dn

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
15 năm ASG – Kiến tạo nền tảng để vươn xa

15 năm ASG – Kiến tạo nền tảng để vươn xa Nổi bật

BCA Group ra mắt Elite Family Office: Kiến tạo di sản, kết nối thế hệ doanh nhân Việt

BCA Group ra mắt Elite Family Office: Kiến tạo di sản, kết nối thế hệ doanh nhân Việt Nổi bật

Công nghệ Bosch nâng tầm chất lượng sống tại nhà, trên đường và tại nơi làm việc

Công nghệ Bosch nâng tầm chất lượng sống tại nhà, trên đường và tại nơi làm việc

10:00 , 25/10/2025
Đăng ký mua cổ phiếu IPO VPS 24/7 trên VPS SmartOne

Đăng ký mua cổ phiếu IPO VPS 24/7 trên VPS SmartOne

18:00 , 24/10/2025
DiCi Catering và hành trình chinh phục niềm tin của những đối tác “khó tính” nhất

DiCi Catering và hành trình chinh phục niềm tin của những đối tác “khó tính” nhất

16:00 , 24/10/2025
TCBS chính thức niêm yết, mở màn làn sóng IPO ngành chứng khoán: VPS tiếp nối kỳ vọng

TCBS chính thức niêm yết, mở màn làn sóng IPO ngành chứng khoán: VPS tiếp nối kỳ vọng

15:30 , 24/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên