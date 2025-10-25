John Desmond Sheehy gia nhập HĐQT độc lập VPS, mở ra cánh cửa tiếp cận dòng vốn toàn cầu

Tại ĐHĐCĐ bất thường hồi tháng 9 vừa qua, Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS (VPS) đã chính thức bầu ông John Desmond Sheehy làm Thành viên HĐQT độc lập. Việc bổ nhiệm này đặc biệt có ý nghĩa khi VPS đang trong quá trình chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO).

Theo tìm hiểu, ông Desmond được biết đến là một trong những người tiên phong trong việc thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam.

Kinh nghiệm của ông được xây dựng từ năm 1999 tại Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC), nơi ông tham gia vào nhiều thương vụ đầu tư quan trọng tại các doanh nghiệp lớn của Việt Nam như Dragon Capital và SacomBank. Sau đó, ông giữ vai trò Giám đốc quản lý đầu tư tại Deutsche Asset Management và quản lý DWS Vietnam Fund trị giá 500 triệu USD.

Đặc biệt, năm 2009, ông sáng lập Duxton Asset Management, với một nửa danh mục tập trung vào Việt Nam.

Mối quan hệ bền chặt của ông với VPS bắt đầu từ năm 2007 và ông đảm nhiệm vai trò Cố vấn cấp cao tại VPS từ năm 2019, trước khi tham gia vào HĐQT. Với bề dày kinh nghiệm quốc tế và sự am hiểu sâu sắc thị trường trong nước sau hơn thập kỷ gắn bó, vai trò mới của ông Desmond được kỳ vọng sẽ đóng góp lớn vào chiến lược mở rộng toàn cầu và thu hút dòng vốn ngoại cho VPS.

Phóng viên đã có buổi trò chuyện với ông John Desmond Sheehy về những cơ hội trong việc thu hút dòng vốn đầu tư nước ngoài vào VPS trong thời gian tới.

- Ông vừa được bổ nhiệm vào HĐQT VPS sau nhiều năm làm Cố vấn cấp cao. Đây cũng là thời điểm đặc biệt khi VPS tiến hành IPO và chuẩn bị niêm yết trên HoSE. Ông hãy chia sẻ về vai trò của mình ở thời điểm hiện tại, so với trước đây?

Với vai trò là thành viên Hội đồng quản trị, phạm vi trách nhiệm của tôi rộng hơn. Tôi vẫn tập trung vào nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty trong ngắn hạn, nhưng đồng thời dành nhiều trọng tâm hơn cho định hướng chiến lược dài hạn. Tôi cũng nhận thức rõ rằng mình phục vụ cho toàn thể cổ đông của công ty và chịu trách nhiệm trực tiếp trước họ, chứ không chỉ trước Ban điều hành.

- Ông từng chia sẻ đã làm việc với hơn 50 quỹ đầu tư nước ngoài bày tỏ sự quan tâm tới VPS, ông có thể tiết lộ về kết quả của quá trình này không, những quỹ nào đã xuống tiền mua, quỹ nào chuẩn bị hành động? Điều gì ở VPS đang hấp dẫn dòng vốn ngoại?

Như bạn biết, chúng tôi đang trong quá trình IPO. Trong quá trình này, chúng tôi đã gặp gỡ rất nhiều nhà đầu tư để chia sẻ về lịch sử hình thành, vị thế của VPS, cũng như sức hấp dẫn của Việt Nam trong vai trò là điểm đến đầu tư. Phản ứng của các nhà đầu tư tới thời điểm này là vô cùng tích cực. Còn về các khoản đầu tư hay cam kết cụ thể, tất cả đều sẽ được thực hiện theo tiến trình IPO, và chúng ta sẽ có kết quả khi quá trình này hoàn tất.

- Với kinh nghiệm dẫn dắt nhiều quỹ đầu tư lớn trên toàn cầu, ông dự kiến sẽ tận dụng mạng lưới này như thế nào để hỗ trợ VPS thu hút đối tác chiến lược và mở rộng quy mô vốn quốc tế, không chỉ giai đoạn này, mà còn cho cả hậu IPO?

Vai trò của tôi không chỉ gói gọn trong quá trình IPO. Quan trọng hơn, đó là tận dụng sức lan tỏa về mức độ nhận biết mà quá trình IPO này mang lại cho Việt Nam và cho chính VPS — ở cả tầm khu vực và toàn cầu. Thông qua quá trình đó, chúng tôi không chỉ giới thiệu những cơ hội đầu tư hiện tại ở Việt Nam, mà còn giúp các nhà đầu tư quốc tế hiểu rõ hơn tiềm năng to lớn của thị trường này trong tương lai.

Chúng tôi may mắn khi trong quá trình này, VPS đang ở vị thế rất thuận lợi, với mạng lưới kết nối sâu rộng và nền tảng khách hàng cá nhân vững mạnh, để trở thành cánh cổng dẫn lối các doanh nghiệp quốc tế bước vào thị trường Việt Nam.

- Ông cho biết những tiêu chí mà các quỹ quốc tế thường đặt ra khi xem xét đầu tư vào một công ty chứng khoán Việt Nam là gì, đặc biệt giai đoạn thị trường được nâng hạng?

Khi các nhà đầu tư tổ chức quốc tế xem xét đầu tư, họ thường bắt đầu bằng việc đánh giá quốc gia, sau đó là các ngành nghề. Việt Nam và nhóm ngành chứng khoán đều đáp ứng được cả hai tiêu chí này. Thực tế, các công ty chứng khoán được xem như "tấm gương phản chiếu" sức khỏe của hệ thống tài chính quốc gia.

Từ đó, vấn đề còn lại là điều gì tạo nên sự khác biệt giữa các lựa chọn đầu tư. Và VPS có nhiều yếu tố nổi trội so với các công ty chứng khoán khác — những điểm mạnh mà chúng tôi tin rằng sẽ mang lại lợi thế rõ ràng.

Nhờ chiến lược xuyên suốt "kiến tạo giá trị vượt trội và bền vững bằng việc mở ra cơ hội tiếp cận đầu tư tài chính dễ dàng cho tất cả" đã giúp VPS sở hữu mảng khách hàng cá nhân rất mạnh, với xấp xỉ 1,6 triệu tài khoản giao dịch, được hỗ trợ bởi mạng lưới môi giới tận tâm và gắn kết chặt chẽ. VPS không chỉ là một công ty, mà là một tập thể hàng nghìn con người cùng làm việc hướng về một mục tiêu chung.

VPS có nền tảng công nghệ hiện đại, giúp khách hàng và đội ngũ môi giới hoạt động hiệu quả, với hệ thống front-end và back-end mạnh mẽ.

Cơ cấu doanh thu của VPS rất minh bạch. Và đặc biệt, chúng tôi không tự doanh. Vì vậy, mô hình hoạt động của VPS đơn giản, dễ hiểu và bền vững.

Trong tương lai, VPS có tiềm năng phát triển mạnh mảng ngân hàng đầu tư, song hành cùng đà tăng trưởng của Việt Nam. Đồng thời, nhờ nền tảng khách hàng cá nhân lớn, được tư vấn chuyên nghiệp, công ty có thể giới thiệu các sản phẩm đầu tư mới, như hàng hóa (vàng, v.v.), vừa phục vụ nhu cầu của khách hàng, vừa tăng doanh thu cho công ty.

Tóm lại, VPS đang hoạt động trong một thị trường và ngành nghề mà nhà đầu tư quốc tế đặc biệt quan tâm, và chúng tôi tin rằng vị thế hiện tại khiến VPS trở thành "một khoản đầu tư không thể thiếu" trong danh mục của các nhà đầu tư toàn cầu.