J&T Express nắm bắt cơ hội bứt phá, dùng công nghệ tạo ra chuẩn mực mới “Giao đúng giờ - Nhận chu toàn”

Thị trường TMĐT bùng nổ: cơ hội đi kèm thách thức

Theo các báo cáo gần đây từ Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) và Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (VECOM), thị trường TMĐT được dự báo sẽ đạt quy mô khoảng 25 tỷ USD vào năm 2025, tăng trưởng khoảng 20% so với năm trước, đưa Việt Nam vào top 3 quốc gia có thị trường TMĐT lớn nhất Đông Nam Á và top 10 thế giới về tốc độ tăng trưởng.

Mức tăng trưởng này mang lại nhiều cơ hội hấp dẫn cho cả các sàn TMĐT, nhà bán hàng, doanh nghiệp logistics… nhưng cũng tạo ra áp lực đáng kể lên hệ thống vận chuyển, đặc biệt tại các đô thị lớn, nơi dòng chảy hàng hóa trở nên phức tạp và khó kiểm soát do lượng đơn hàng tăng nhanh.

Nhận diện rõ thách thức này, J&T Express đã chủ động xoay chuyển tình thế bằng cách triển khai hệ thống JMS – một nền tảng quản lý tiên tiến tích hợp AI để dự đoán nhu cầu, Big Data để phân tích dữ liệu thời gian thực, và GPS để tối ưu hóa lộ trình vận chuyển.

Hệ thống này không chỉ giúp lập kế hoạch vận hành thông minh mà còn kết hợp với các công nghệ tự động hóa như DWS (Dimensioning, Weighing, Scanning) và Crossbelt-sorter tại các trung tâm phân loại lớn ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, nơi xử lý hàng hóa đạt hiệu suất cao.

Những cải tiến này cho phép giảm thiểu thời gian chờ đợi, tối ưu hóa luồng hàng hóa, và vượt qua trở ngại từ ùn tắc giao thông. Kết quả là quy trình xử lý tại các trung tâm này được cải thiện đáng kể, thể hiện qua khả năng đáp ứng nhanh chóng và hiệu quả hơn trước đây, đồng thời mở ra cơ hội giảm chi phí vận hành một cách bền vững. Nhờ đó, J&T Express đã đặt nền móng vững chắc để bứt phá, biến áp lực thành động lực phát triển mạnh mẽ hơn trong ngành.

Song song với việc tối ưu nền tảng vận hành, J&T Express cũng tích cực hỗ trợ doanh nghiệp SME, tạo ra cơ hội mở rộng thị trường. Công ty cung cấp một giao diện kết nối liền mạch, cho phép các doanh nghiệp quản lý đơn hàng, theo dõi trạng thái vận chuyển và xử lý thanh toán COD một cách trơn tru.

Hệ thống của J&T Express, kết hợp với mạng lưới bưu cục phủ khắp các tỉnh thành cùng khả năng quản lý đơn hàng loạt thông qua JMS, đã giảm bớt áp lực cạnh tranh cho SME, giúp họ tiếp cận thị trường rộng lớn hơn.

Nâng cao trải nghiệm khách hàng: Giao đúng giờ - Nhận chu toàn

Bên cạnh các yếu tố thị trường, J&T Express còn đối mặt với một thách thức quan trọng khác: tiêu chuẩn ngày càng cao của khách hàng về dịch vụ TMĐT nhanh chóng, tiện lợi và đáng tin cậy, kéo theo kỳ vọng giao hàng ngày càng khắt khe.

Nhưng J&T Express một lần nữa biến điều này thành lợi thế, thông qua việc phát triển ứng dụng di động và website thân thiện với người dùng, tích hợp công nghệ phản hồi dưới 3 giây và dịch vụ COD linh hoạt, dựa trên nền tảng số hóa từ JMS. Quy trình vận hành thông minh của J&T Express cho phép khách hàng theo dõi đơn hàng theo thời gian thực, nhận thông báo cập nhật và liên hệ hỗ trợ ngay lập tức, trong khi mạng lưới bưu cục phủ khắp đảm bảo giao hàng đúng giờ và nhận chu toàn, ngay cả ở vùng sâu vùng xa.

Mới đây, J&T Express đã đầu tư 315 xe tải mới - bước đi chiến lược để củng cố năng lực vận chuyển trong giai đoạn cao điểm - song song với việc đưa vào các trung tâm trung chuyển mới tại các vùng trọng điểm. Trung tâm có hàng chục băng chuyền và khu vực xử lý hàng hóa hiện đại với các lớp kiểm soát bằng hệ thống máy DWS tích hợp kiểm tra tự động quét mã vạch, cân nặng và kích thước. Điều này đảm bảo khả năng phục vụ tối ưu cho lượng hàng hóa lớn, đáp ứng nhu cầu của khách hàng, kể cả trong các dịp cao điểm. Năng lực mới này giúp giảm tải cho các tuyến xuyên vùng từ TP HCM ra Hà Nội và nâng cao hiệu quả xử lý tại khu vực phía Bắc - nơi đang chứng kiến sự bùng nổ của các đơn hàng thương mại điện tử.

Những cải tiến này không chỉ giải quyết thách thức mà còn xây dựng niềm tin vững chắc từ khách hàng, nâng cao uy tín thương hiệu J&T Express dựa trên phản hồi tích cực từ thị trường. Đây là minh chứng cho khả năng biến áp lực thành động lực, tạo nên sự khác biệt trong cạnh tranh.

Đưa phát triển bền vững vào chiến lược kinh doanh

Không dừng lại ở việc nâng cao trải nghiệm khách hàng và tối ưu vận hành, J&T Express còn ứng dụng công nghệ để đáp ứng chuẩn mực bền vững, thực hiện trách nhiệm xã hội, tăng cường quản trị doanh nghiệp.

Về vật liệu xanh, J&T Express tích cực triển khai các biện pháp hậu cần xanh trong toàn bộ quy trình nhận hàng, trung chuyển, giao hàng và tái sử dụng vật liệu. Theo đó, J&T Express đã đưa vào sử dụng túi tái sinh, túi chống thấm nước tự phân hủy, băng keo 45mm tự phân hủy và vận đơn điện tử một tờ nhằm góp phần giảm thiểu rác thải nhựa ra môi trường. Những nỗ lực này đã thể hiện cam kết của J&T Express trong việc xây dựng mạng lưới logistics xanh toàn diện, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững.

Trong hoạt động vận tải, J&T Express đã triển khai mô hình "4 trong 1" tích hợp việc tối ưu quy trình vận hành, đào tạo lái xe tiết kiệm nhiên liệu, ứng dụng công nghệ rút ngắn quãng đường vận chuyển và sử dụng nhiên liệu hiệu quả. Trong đó, hệ thống JMS tối ưu toàn bộ quy trình giao nhận với AI, dữ liệu lớn và GPS, cắt giảm quãng đường dư thừa, giảm nhiên liệu và khí thải CO₂. Và riêng tại thị trường Việt Nam, J&T Express đặt mục tiêu giảm tiêu thụ nhiên liệu 1 lít/100km cho toàn bộ đội xe.

Ngoài ra, J&T Express luôn đề cao trách nhiệm xã hội thông qua những hành động thiết thực dành cho người lao động, môi trường và cộng đồng. Doanh nghiệp thường xuyên triển khai các chương trình CSR hướng tới phát triển bền vững, tiêu biểu là chuỗi hoạt động "Kiến tạo tương lai xanh" với nhiều sáng kiến ý nghĩa như: thu gom rác thải cùng cộng đồng, tái chế bàn ghế, trồng rừng và cây xanh đô thị, tổ chức hoạt động thiện nguyện hỗ trợ nhóm yếu thế, tài trợ giáo dục...

Mới đây, giải pháp JMS của J&T Express đã được đề cử tại hạng mục "Giải pháp Đột phá cho Giao thông Vận tải trên Nền tảng Số" của Better Choice Awards 2025. Đây không chỉ là sự công nhận cho những nỗ lực công nghệ mà còn là minh chứng cho giá trị của việc kết hợp đổi mới sáng tạo với trách nhiệm môi trường, tạo ra một mô hình kinh doanh thực sự bền vững cho tương lai. Kỳ vọng những bài học thành công như trường hợp của J&T Express có thể truyền cảm hứng cho các doanh nghiệp khác trong tương lai, thúc đẩy một làn sóng đổi mới trong toàn ngành logistics Việt Nam.

Là thương hiệu chuyển phát nhanh quốc tế, J&T Express có mặt tại thị trường Việt Nam vào tháng 7/2018. J&T Express sở hữu mạng lưới rộng khắp toàn quốc nhằm hỗ trợ các hoạt động giao nhận hàng hóa nhanh chóng và thuận tiện. Tại thị trường quốc tế, mạng lưới của J&T Express trải rộng trên mười ba quốc gia, bao gồm Indonesia, Việt Nam, Malaysia, Philippines, Thái Lan, Campuchia, Singapore, Ả Rập Xê Út, UAE, Mexico, Brazil và Ai Cập.