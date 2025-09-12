Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

KAFI hoàn thành tăng vốn lên 7.500 Tỷ đồng, mở rộng bước tiến chiến lược

12-09-2025 - 11:00 AM | Thị trường chứng khoán

KAFI hoàn thành tăng vốn lên 7.500 Tỷ đồng, mở rộng bước tiến chiến lược

Ngày 10/9/2025, tại TP. Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Chứng khoán Kafi (Kafi) chính thức hoàn tất tăng vốn điều lệ lên 7.500 tỷ đồng thông qua phát hành quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Đây là cột mốc quan trọng, khẳng định niềm tin của cổ đông và sức bật phát triển của Kafi trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Bước tiến trong chiến lược phát triển

Việc tăng vốn điều lệ lên 7.500 tỷ đồng giúp Kafi củng cố năng lực tài chính, mở rộng quy mô hoạt động và nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường. Đây là nền tảng quan trọng để công ty tiếp tục đẩy mạnh các mảng kinh doanh cốt lõi, đặc biệt là dịch vụ chứng khoán, cho vay ký quỹ và phát triển công nghệ tài chính.

Tính đến quý II/2025, Kafi đã nằm trong Top 10 công ty chứng khoán có quy mô tài sản lớn nhất. Hoạt động cho vay margin ghi nhận tăng trưởng 100% chỉ trong 8 tháng đầu năm, đạt 10.000 tỷ đồng. Với nguồn lực vốn điều lệ vừa được bổ sung, Kafi có thêm điều kiện để tiếp tục mở rộng quy mô kinh doanh, duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ ở mảng cho vay ký quỹ và đồng thời đẩy mạnh thu hút khách hàng, với mục tiêu đạt 350 ngàn tài khoản vào cuối năm 2025 và 1,5 triệu tài khoản cuối năm 2026.

Kế hoạch phát triển và cam kết dài hạn

Trên nền tảng vốn điều lệ vừa được nâng lên, Kafi sẽ triển khai kế hoạch niêm yết cổ phiếu trên sàn UpCOM trong quý IV/2025. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm gia tăng tính minh bạch, nâng cao uy tín và tạo điều kiện để công ty tiếp cận rộng rãi hơn với nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Song song với kế hoạch niêm yết, Kafi đặt mục tiêu tiếp tục tăng vốn điều lệ lên 15.000 tỷ đồng trong thời gian tới, qua đó mở rộng quy mô hoạt động và củng cố vị thế trong ngành chứng khoán.

Ông Nguyễn Việt Cường, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Kafi, chia sẻ:

"Việc hoàn tất tăng vốn điều lệ lên 7.500 tỷ đồng là minh chứng cho sức mạnh nội tại cũng như sự đồng hành của cổ đông. Đây sẽ là nền tảng để Kafi tiếp tục mở rộng quy mô, đầu tư vào công nghệ và phát triển sản phẩm – dịch vụ, nhằm mang lại giá trị bền vững cho khách hàng, cổ đông và thị trường."

KAFI hoàn thành tăng vốn lên 7.500 Tỷ đồng, mở rộng bước tiến chiến lược- Ảnh 1.

Tốc độ tăng trưởng vốn vượt bậc của Kafi

Mở rộng sản phẩm, nâng cấp trải nghiệm số cho nhà đầu tư

Dự kiến trong tháng 9/2025, Kafi sẽ chính thức khởi động chương trình giao dịch trái phiếu, mang đến cho nhà đầu tư thêm lựa chọn đầu tư an toàn, linh hoạt và hiệu quả. Đồng thời, trong thời gian tới, công ty cũng cho ra mắt phiên bản hoàn toàn mới của ứng dụng và website, được cải tiến vượt trội về giao diện và tính năng, giúp quá trình đầu tư trở nên thuận tiện và dễ dàng hơn.

Việc song song mở rộng sản phẩm và nâng cấp nền tảng giao dịch khẳng định tầm nhìn của Kafi trong việc số hóa toàn diện hoạt động chứng khoán, xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, hiện đại và lấy khách hàng làm trung tâm. Cùng với đó, các chương trình ưu đãi giao dịch và lãi suất ký quỹ tiếp tục được triển khai, hỗ trợ nhà đầu tư tối ưu chi phí và nâng cao hiệu quả sinh lời. Xem chi tiết tại: digital.kafi.vn

Thành lập từ năm 2006 và tái cấu trúc mạnh mẽ vào năm 2022, Kafi đã bứt phá trở thành một trong những công ty chứng khoán phát triển nhanh nhất Việt Nam. Năm 2024, công ty vinh dự nhận giải thưởng "Fast Enterprise Award – Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh châu Á" do Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) trao tặng.

Ánh Dương

Thanh Niên Việt

