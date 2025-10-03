KCN Nam Đình Vũ: Lợi thế từ khu thương mại tự do, thu hút đầu tư chất lượng cao

Khu thương mại tự do Hải Phòng sẽ được thành lập trong năm 2025, tạo động lực tăng trưởng mới cho thành phố và cả nước. Chủ trương này được thống nhất trong cuộc họp ngày 23/9 của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng. Khu thương mại tự do có diện tích khoảng 6.292 ha, nằm trong khu kinh tế ven biển phía Nam và khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải. Đây sẽ là khu thương mại tự do tổng hợp đầu tiên của miền Bắc, kỳ vọng thúc đẩy tăng trưởng GRDP và tái cấu trúc chuỗi giá trị công nghiệp - logistics tại Hải Phòng và vùng Bắc Bộ.

Khu thương mại tự do dự kiến được phân bố tại ba vị trí: Khu kinh tế ven biển phía Nam Hải Phòng (khoảng 2.923 ha); Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải bao gồm khu công nghiệp Nam Đình Vũ (khu 2) và khu phi thuế quan – khu công nghiệp Nam Đình Vũ (khu 1) (khoảng 1.077 ha); Khu kinh tế Đình Vũ Cát Hải thuộc đảo Cát Hải, đặc khu Cát Hải (khoảng 2.292 ha).

Khu vực dự kiến thành lập khu TMTD

Phát triển khu thương mại tự do sẽ diễn ra trong hai giai đoạn chính. Giai đoạn đầu đến năm 2030, tập trung xây dựng nền tảng pháp lý, đầu tư hạ tầng, thí điểm cơ chế đặc thù và thu hút nhà đầu tư chiến lược. Sau khi thành lập, thành phố sẽ thí điểm các chính sách ưu đãi tại khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải và khởi động đầu tư khu ven biển phía Nam.

Khu thương mại tự do ưu tiên các lĩnh vực công nghệ cao như mạch tích hợp bán dẫn, thiết kế - chế tạo linh kiện, chip, vật liệu bán dẫn, công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu mới, tự động hóa, công nghiệp hỗ trợ cho công nghiệp công nghệ cao, logistics, thương mại, triển lãm...

Ông Nguyễn Thành Phương, Tổng giám đốc Tập đoàn Sao Đỏ, Chủ đầu tư Khu công nghiệp Nam Đình Vũ chia sẻ: "KCN Nam Đình Vũ thường xuyên cập nhật các chính sách mới từ Trung ương cũng như địa phương. Theo Nghị quyết 226/2025/QH15, TP. Hải Phòng cùng với Khu thương mại tự do thế hệ mới đang được thông qua sẽ tạo điều kiện cho những doanh nghiệp Việt Nam được tham gia và được hưởng lợi từ các chính sách đặc thù, đồng thời là cú hích chiến lược giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng thị trường và thu hút đầu tư chất lượng cao. Với chúng tôi, đây là những sự hỗ trợ rất lớn để các doanh nghiệp phát triển".

Tận dụng ưu đãi khu thương mại tự do

Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải hiện là khu kinh tế ven biển duy nhất ở miền Bắc Việt Nam sở hữu đầy đủ mô hình "khu phi thuế quan – khu công nghiệp – cảng biển – đô thị". Trong đó, theo quy hoạch định hướng, KCN Nam Đình Vũ sẽ nằm trong Khu Thương mại Tự do, giữ vai trò then chốt nhờ vị trí nằm ngay trong vùng lõi, nơi các hoạt động sản xuất, logistics và xuất nhập khẩu đều được hưởng ưu đãi thuế toàn diện theo quy định của Chính phủ.

Một trong những lợi thế nổi bật của Nam Đình Vũ là sở hữu hệ thống kết nối giao thông đồng bộ cả 5 phương thức: đường bộ, đường sắt, đường biển, đường hàng không và đường thủy nội địa. KCN này chỉ cách sân bay Cát Bi 8 km, cảng nước sâu Lạch Huyện 15 km, kết nối trực tiếp với cao tốc Hà Nội – Hải Phòng và cầu Tân Vũ – Lạch Huyện, tạo nên mạng lưới vận chuyển hàng hóa linh hoạt, tiết kiệm thời gian và chi phí.

Đặc biệt, cảng biển nội khu Nam Đình Vũ với khả năng tiếp nhận tàu đến 48.000 DWT, giúp giảm chi phí logistics và tăng hiệu quả xuất nhập khẩu cho các doanh nghiệp trong khu.

KCN Nam Đình Vũ điếm đến thu hút dự án đầu tư chất lượng cao

Với tổng quy mô 1329ha, KCN Nam Đình Vũ được quy hoạch thành 4 phân khu: đất công nghiệp, cảng biển – logistics, công nghiệp phức hợp, dầu khí và hàng lỏng. Hạ tầng hoàn thiện luôn sẵn sàng bàn giao: hệ thống cấp điện công suất lớn, cấp – thoát nước, xử lý nước thải, đường nội bộ, nhà máy xử lý nước thải đáp ứng tiêu chuẩn môi trường quốc tế.

Ông Nguyễn Thành Phương cho biết: Doanh nghiệp khi đầu tư vào KCN Nam Đình Vũ sẽ được chủ đầu tư và chính quyền thành phố hỗ trợ trọn gói các thủ tục pháp lý theo cơ chế "một cửa liên thông", bao gồm giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, thành lập doanh nghiệp, cấp phép xây dựng và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Quy trình được thực hiện nhanh gọn, tiết kiệm thời gian và chi phí hành chính. Hiện, KCN Nam Đình Vũ đang là điểm đến hàng đầu của các tập đoàn lớn trong các lĩnh vực: công nghiệp hỗ trợ, điện – điện tử, hóa chất, kho vận và dịch vụ logistics quốc tế...

Tính đến hết quý III/2025, KCN Nam Đình Vũ đã thu hút hơn gần 3 tỷ USD vốn FDI, trong đó có nhiều dự án từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Singapore và EU. Các nhà đầu tư đánh giá cao không chỉ môi trường pháp lý rõ ràng, chi phí vận hành hợp lý mà còn là vị trí chiến lược trong chuỗi cung ứng toàn cầu, đặc biệt sau căng thẳng địa chính trị khiến xu hướng "đa dạng hóa chuỗi cung ứng" trở nên cấp thiết.

KCN Nam Đình Vũ sẽ là hình mẫu điển hình cho chiến lược phát triển KCN gắn liền với khu thương mại tự do, cảng biển và dịch vụ hậu cần – một mô hình bền vững, hiện đại và có chiều sâu, kết hợp với hạ tầng kỹ thuật đồng bộ và thủ tục đầu tư thuận tiện, đưa KCN Nam Đình Vũ trở thành tâm điểm hút vốn đầu tư chất lượng cao vào Hải Phòng và khu vực miền Bắc.