KCN rộng gần 800 ha, trị giá 3 tỷ USD của tỷ phú Trần Bá Dương tại TPHCM có chuyển biến sau 3 tháng được chấp thuận đầu tư

01-10-2025 - 10:13 AM | Bất động sản

Ngày 29/9, UBND TP. HCM đã ban hành Quyết định phê duyệt Đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp chuyên ngành cơ khí tại phường Bình Cơ, phường Tân Uyên (TP. HCM).

Khu vực triển khai dự án trước đây là tỉnh Bình Dương, thuộc xã Bình Mỹ, xã Tân Lập (huyện Bắc Tân Uyên) và phường Hội Nghĩa (thành phố Tân Uyên).

Dự án có quy mô khoảng 786 ha, có tính chất là khu công nghiệp tập trung, với các loại hình công nghiệp sản xuất chuyên ngành cơ khí. Dự kiến tạo việc làm cho hơn 32.000 người.

Về ranh giới, dự án phía Đông giáp đất trồng cây cao su (giáp đường ĐT.745 - Vành đai 5); Phía Tây giáp đất trồng cây cao su và đất ở dân cư (giáp khu vực phát triển đô thị số 3); Phía Nam giáp đường ĐT 746F; Phía Bắc giáp đất trồng cây cao su (giáp Khu công nghiệp Bắc Tân Uyên 4).

Phối cảnh Khu công nghiệp chuyên ngành cơ khí.

Trước đó vào tháng 6/2025, UBND tỉnh Bình Dương (cũ) đã trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu công nghiệp chuyên ngành cơ khí cho Thadico Bình Dương (thành viên của Tập đoàn Thaco).

Khu công nghiệp chuyên ngành cơ khí có tổng vốn đầu tư hơn 75.000 tỷ đồng (khoảng 3 tỷ USD),trong đó 12.800 tỷ đồng phục vụ cho việc xây dựng hạ tầng cơ sở. Nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Dự án dự kiến được đưa vào hoạt động một phần từ tháng 9/2026.

Theo giới thiệu trên website của Tập đoàn Thaco, Khu công nghiệp chuyên ngành cơ khí được phát triển theo mô hình thế hệ mới, hiện đại, xanh, thông minh, tích hợp tự động hoá, trên nền tảng số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI). Dự án hướng tới phát triển bền vững và hệ sinh thái tuần hoàn khép kín.

Đây sẽ là mô hình sản xuất tập trung (All-in-one) quy mô lớn, mang tầm khu vực, bao gồm: Trung tâm Nghiên cứu và phát triển sản phẩm (50 ha); Trung tâm cơ khí chế tạo (400 ha); Trung tâm các nhà máy công nghiệp hỗ trợ thế hệ mới (160 ha).

Cùng với đó, Thaco cũng quy hoạch phân khu để liên doanh và liên kết sản xuất các sản phẩm cơ khí hoàn thiện với diện tích hơn 200 ha nhằm sử dụng các giải pháp về công nghệ, nguyên vật liệu, vật tư, linh kiện và một phần công đoạn gia công…

Được biết, từ năm 2003, Thaco đã bắt đầu hành trình đầu tư tại Chu Lai và sau 23 năm, nơi đây đã hình thành khu công nghiệp cơ khí và công nghiệp hỗ trợ với quy mô lớn và đồng bộ. Dựa trên những kinh nghiệm và tiếp nối sự phát triển, Thaco tiếp tục đầu tư khu công nghiệp chuyên ngành cơ khí tại Bình Dương (nay là TP.HCM) với mong muốn hình thành trung tâm cơ khí quy mô lớn góp phần phát triển ngành sản xuất cơ khí tại miền Nam.

