KES mang sắc màu châu Âu đến Vietbuild qua 8 bộ sưu tập mới

8 bộ sưu tập – Gần 100 mã vật liệu mới mang sắc màu châu Âu và tinh thần cá nhân hóa

Tại kỳ triển lãm năm nay, KES đã ra mắt hơn 8 bộ sưu tập vật liệu nội thất mới, với gần 100 mã vân gỗ, đá, vải và các gam màu đơn sắc được phát triển theo xu hướng thiết kế châu Âu 2026 - 2027. Trong đó, nhiều bộ sưu tập gây ấn tượng bởi tính sáng tạo, cảm hứng nghệ thuật và định vị ứng dụng rõ ràng:

Bộ sưu tập The Salone (Thuộc dòng Melamine Signature): Gợi nhắc tinh thần nghệ thuật Milan với loạt bề mặt vân siêu sâu, khổ vượt chuẩn cao đến 2m7

Bộ sưu tập The Maestro (Thuộc dòng Melamine Series 6 & 9): Gồm "The French Collection", "The Italian Collection" và "The Synchronized Collection" – lấy cảm hứng từ các bậc thầy kiến trúc, hội hoạ của Pháp và Ý

Bộ sưu tập Melamine Series 6 & 9 – bản mở rộng: Cập nhật thêm các gam màu pastel, tông ấm tự nhiên và họa tiết vân mới cho không gian trẻ trung, cân bằng và thời thượng

Bộ sưu tập The Master (Melamine Master): Tập trung vào hai trường phái Organic Modern & Refined Elegance – bộ sưu tập dành riêng cho các công trình và dự án chuyên nghiệp

Bộ sưu tập Ton-sur-Ton: Bộ giải pháp đồng màu giữa Laminate & Melamine, giúp dễ dàng phối hợp và mở rộng ứng dụng kỹ thuật cao (bo cong, bề mặt chịu lực…)

Laminate Plus: Dòng vật liệu cao cấp tích hợp nhiều công nghệ vượt trội như chống vân tay, chống trầy, kháng nhuộm, siêu bóng – đáp ứng thị hiếu không gian hiện đại

Tấm biên dạng 3D: Ứng dụng công nghệ hút chân không, tạo hiệu ứng chuyển động khối sống động – mở rộng khả năng thể hiện màu sắc trong không gian

Cốt ván: MDF, HDF, ván nhựa, ván ghép thanh và ván plywood – đa dạng vật liệu nền tảng, đáp ứng linh hoạt các yêu cầu gia công, độ bền và ứng dụng cho từng dòng sản phẩm nội thất

8 bộ sưu tập vật liệu nội thất mới nhất từ thương hiệu KES chính thức ra mắt tại Vietbuild TP.HCM 2025

Các bộ sưu tập mới được thương hiệu KES trưng bày đầy cảm hứng tại gian hàng

Sự đồng bộ đến từ năng lực và quy mô sản xuất

Điểm đặc biệt tại gian hàng KES ở Vietbuild TP.HCM 2025 không chỉ nằm ở sự đầu tư bài bản về thiết kế, mà còn đến từ nền tảng sản xuất bền vững phía sau. KES hiện sở hữu chuỗi 6 nhà máy gỗ công nghiệp hoạt động theo quy trình sản xuất khép kín – từ khâu xử lý nguyên liệu gỗ rừng trồng được phép khai thác đến tấm ván hoàn thiện. Đây là lợi thế nổi bật giúp KES kiểm soát toàn diện chất lượng sản phẩm, từ cốt ván MDF/HDF đến các dòng ván phủ như Melamine, Laminate, Acrylic, ván sàn và phụ kiện nội thất – tạo nên một hệ sinh thái vật liệu chỉn chu, đồng bộ.

Sự xuất hiện của KES tại Vietbuild không đơn thuần là hoạt động triển lãm. Đó là minh chứng cho một thương hiệu Việt đang từng bước khẳng định vị thế thông qua hệ sinh thái sản phẩm toàn diện, khả năng cập nhật xu hướng nhanh nhạy và năng lực sản xuất mang tầm quốc tế. Trong một thị trường luôn chuyển động, KES cho thấy họ không chỉ bắt kịp xu thế – mà còn đang góp phần kiến tạo không gian sống cho người Việt.

Gian hàng KES thu hút đông đảo khách tham quan tại Vietbuild TP.HCM 2025

Chuỗi workshop "Colors of Life" thu hút giới chuyên môn

Bên cạnh khu vực trưng bày, KES còn tổ chức chuỗi workshop chuyên đề "Colors of Life" ngay tại gian hàng, xoay quanh câu chuyện cảm hứng và hành trình nghiên cứu – phát triển 8 bộ sưu tập vật liệu nội thất mới. Workshop diễn ra liên tục trong suốt 4 ngày 25-28/6, thu hút hơn 200 khách mời từ nhiều lĩnh vực: kiến trúc, thiết kế nội thất, sản xuất – thi công và phân phối vật liệu.

KES tổ chức chuỗi workshop giới thiệu bộ sưu tập tới khách hàng

An toàn cho sức khỏe – Giá trị cốt lõi phía sau mỗi tấm ván

Một trong những điểm được khách hàng đánh giá cao là việc KES áp dụng tiêu chuẩn Carb-P2/EPA (Hoa Kỳ) cho nhiều dòng sản phẩm. Với mức phát thải formaldehyde cực thấp, ván gỗ KES đảm bảo an toàn cho môi trường kín, đặc biệt phù hợp với không gian sống của gia đình có trẻ nhỏ hoặc người lớn tuổi. Trong bối cảnh thị trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt về giá, lựa chọn hướng đi chất lượng – bền vững như KES là một chiến lược khác biệt đáng ghi nhận.

Thị trường nội thất ngày càng đề cao tiêu chí "đẹp – bền – an toàn", việc theo đuổi tiêu chuẩn chất lượng quốc tế, đồng thời duy trì sự linh hoạt trong giải pháp vật liệu như KES đang làm, không chỉ thể hiện một tầm nhìn dài hạn, mà còn mở ra những cơ hội mới cho ngành gỗ công nghiệp Việt vươn xa trên bản đồ khu vực và thế giới.