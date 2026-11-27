Hệ thống Nhà thuốc và Tiêm chủng Long Châu đồng hành cùng các chuyên gia, đại biểu tại Hội nghị Khoa học năm 2026 Viện Pasteur TP.HCM. Ảnh: Ngô Lộc

Tiếp tục kết nối chuyên môn lĩnh vực y học dự phòng

Hội nghị do Viện Pasteur TP.HCM tổ chức vào ngày 17/11, hướng tới chào mừng 135 năm thành lập (1891 - 2026). Đáng chú ý, bên cạnh các cơ quan, tổ chức, đơn vị y tế Việt Nam, sự kiện còn có sự tham dự của đại diện Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (US CDC) cùng hơn 400 chuyên gia trong và ngoài nước.

Với chủ đề "Nghiên cứu vì sức khỏe cộng đồng: Thích ứng và Đổi mới", đây không chỉ là diễn đàn trao đổi học thuật, chia sẻ những thành tựu nghiên cứu và tiến bộ khoa học công nghệ, mà còn là dịp kết nối hàng trăm nhà khoa học, thúc đẩy hợp tác y tế các nước, đồng thời lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo, hướng đến những giải pháp thiết thực, bền vững vì sức khỏe cộng đồng.

Toàn cảnh khai mạc hội nghị. Ảnh: Ngô Lộc

Tại sự kiện, các chuyên gia y tế nhấn mạnh, trước những thách thức về sức khỏe ngày càng đa dạng và phức tạp, đặc biệt là nguy cơ từ các bệnh truyền nhiễm mới nổi và tái nổi, việc đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ và tăng cường năng lực giám sát, dự báo dịch bệnh có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Chung tinh thần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, Long Châu đã cùng các bác sĩ, chuyên gia và nhân viên y tế kết nối tri thức, chia sẻ những giải pháp tiên tiến, hướng đến nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người Việt.

Long Châu tiên phong ứng dụng công nghệ mới giúp minh bạch thông tin vắc xin

Đáng chú ý, tại hội nghị, Long Châu đã giới thiệu đến giới chuyên môn giải pháp "Vaccine Traceability" - hệ thống truy xuất nguồn gốc và theo dõi hành bảo quản trình vắc xin theo thời gian thực. Đây là bước đi tiên phong của đơn vị nhằm tăng cường tính minh bạch trong quản lý chất lượng từng mũi vắc xin, mang đến sự an tâm cho người dân trên hành trình chăm sóc sức khoẻ chủ động.

Theo đó, mỗi hộp vắc xin được gắn một mã định danh (QR code) riêng. Trước khi tiêm, khách hàng Long Châu có thể chủ động quét mã để theo dõi hành trình của hộp vắc xin từ khi nhập kho tổng đến khi được đưa tới trung tâm tiêm chủng, bao gồm cả thông tin về nhiệt độ và điều kiện bảo quản trong suốt quá trình lưu trữ, vận chuyển. Bên cạnh đó, hệ thống cung cấp đầy đủ thông tin sản phẩm như: nguồn gốc, xuất xứ, số lô, thời điểm nhập kho, địa điểm lưu trữ… Đội ngũ y tế Long Châu luôn sẵn sàng hỗ trợ, hướng dẫn khách hàng tra cứu và giải đáp các thắc mắc liên quan đến thông tin vắc xin.

Gian hàng giới thiệu giải pháp Vaccine Traceability thu hút khách tham dự. Ảnh: Ngô Lộc

Không những vậy, giải pháp này còn hỗ trợ hệ thống quản lý, giám sát vắc xin hiệu quả hơn, truy xuất dữ liệu chính xác và nhanh chóng hơn, đảm bảo an toàn xuyên suốt quá trình vận hành.

Các chuyên gia y tế nhận định, giải pháp này mang ý nghĩa thiết thực trong quá trình chuyển đổi số lĩnh vực y tế dự phòng. Không chỉ nâng cao năng lực quản lý và giám sát chuỗi cung ứng vắc xin, việc số hóa và kết nối thông tin, dữ liệu còn tăng cường tính minh bạch, tạo điều kiện để người dân chủ động tiếp cận thông tin, nâng cao nhận thức về phòng bệnh.

Đại diện Long Châu bày tỏ: "Thông qua giải pháp Vaccine Traceability, chúng tôi trao quyền để khách hàng chủ động kiểm chứng thông tin. Đây cũng là một trong những nỗ lực của Long Châu nhằm ứng dụng công nghệ bảo vệ sức khỏe cộng đồng, chung tay xây dựng hệ thống y tế dự phòng hiện đại, lấy người dân làm trung tâm."

Vaccine Traceability đang được Tiêm chủng Long Châu ứng dụng toàn hệ thống. Ảnh: Ngô Lộc

Song song ứng dụng công nghệ mới, xuyên suốt quá trình hoạt động, Long Châu luôn chú trọng xây dựng dịch vụ an toàn, hiện đại và thuận tiện cho mọi gia đình. Quy trình an toàn đảm bảo tiêm chủng nghiêm ngặt, cam kết cung cấp 100% vắc xin chính hãng, chất lượng cao. Đồng thời, hệ thống bảo quản vắc xin được quản lý theo tiêu chuẩn GSP của Bộ Y tế, sử dụng thiết bị đạt chuẩn WHO với công nghệ tiên tiến từ châu Âu, giám sát thông minh 24/7 giúp duy trì chất lượng ổn định. Đặc biệt, đội ngũ y tế được đào tạo thường xuyên, liên tục về an toàn tiêm chủng cùng các chuyên gia đầu ngành, nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cộng đồng tốt hơn.

Nhiều bệnh truyền nhiễm nguy hiểm gia tăng, cần nâng cao vai trò tiêm chủng phòng bệnh

Tại hội nghị, Viện Pasteur TP.HCM cảnh báo nhiều bệnh truyền nhiễm từng được kiểm soát nhờ Chương trình Tiêm chủng mở rộng đang có dấu hiệu gia tăng, rõ nhất tại khu vực phía Nam.

Trong đó, sởi là dịch bệnh đáng chú ý nhất hiện nay. Đợt bùng phát năm 2024 - 2025 lớn hơn nhiều so với năm 2014 và 2019. Trong giai đoạn đầu, hơn 85% ca mắc là trẻ dưới 10 tuổi. Ho gà cũng đang gia tăng, chủ yếu tấn công trẻ dưới 3 tháng tuổi - nhóm chưa đến lịch tiêm hoặc mới tiêm một mũi. Bên cạnh đó, bạch hầu đã ghi nhận ca tử vong ở người chưa tiêm vắc xin. Uốn ván sơ sinh vẫn rình rập nhóm dân cư lao động thường xuyên thay đổi chỗ ở. Thậm chí, bại liệt - căn bệnh tưởng chừng đã được thanh toán cũng vừa xuất hiện trở lại tại nước láng giềng Lào.

Theo chuyên gia y tế, những trường hợp trẻ bỏ lỡ lịch tiêm cần được rà soát, tư vấn tiêm bù phù hợp, tránh kéo dài khoảng thời gian trẻ chưa được bảo vệ. Ảnh: Ngô Lộc

Lý giải sự quay lại của các dịch bệnh, chuyên gia y tế dự phòng chỉ ra nguyên nhân cốt lõi là tỷ lệ bao phủ vắc xin không đồng đều. Tâm lý e ngại cũng là rào cản lớn. Trước nguy cơ dịch bệnh quay trở lại, các chuyên gia y tế nhấn mạnh cần chuyển mạnh từ tư duy ứng phó sang chủ động phòng ngừa, trong đó tiêm chủng giữ vai trò quan trọng nhằm bảo vệ sức khỏe người dân, giảm nguy cơ mắc bệnh nặng, biến chứng và tử vong.

Bác sĩ từ Hệ thống Nhà thuốc và Tiêm chủng Long Châu lưu ý, đối với trẻ nhỏ, việc tiêm đầy đủ các loại vắc xin phòng sởi, ho gà, bạch hầu, uốn ván và những bệnh truyền nhiễm khác theo lịch khuyến cáo giúp hình thành khả năng bảo vệ trong giai đoạn hệ miễn dịch còn non yếu. Tiêm chủng cần được thực hiện đúng lịch, đủ liều và phù hợp với từng độ tuổi. Phụ huynh nên chủ động kiểm tra lịch sử tiêm chủng, đặc biệt đối với trẻ từng gián đoạn lịch tiêm hoặc thay đổi địa bàn sinh sống, đồng thời trao đổi với nhân viên y tế để được hướng dẫn tiêm bù, tiêm nhắc.

Long Châu và Viện Pasteur TP.HCM tiếp tục hợp lực bảo vệ sức khỏe cộng đồng

Đồng hành tại Hội nghị Khoa học năm 2026 tiếp tục ghi dấu bước tiến của Long Châu và Viện Pasteur TP.HCM trong hợp lực công - tư, kết nối chuyên môn bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Năm vừa qua, hai đơn vị trở thành đối tác chiến lược và đồng hành xuyên suốt trong nhiều chương trình phối hợp đào tạo nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ y tế, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ giúp nâng cao năng lực quản trị và hiệu quả hoạt động, chăm sóc sức khỏe người dân và hợp tác quốc tế, nghiên cứu khoa học.

Hợp tác chiến lược giữa hệ thống Long Châu và Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh gia tăng mô hình phòng bệnh chặt chẽ, hiệu quả cho cộng đồng. Ảnh: Ngô Lộc

Trong đó, Viện Pasteur TP.HCM - viện khoa học hàng đầu Việt Nam với lịch sử 135 năm tuổi đóng vai trò cố vấn chuyên môn, hỗ trợ trong hoạt động tư vấn về tiêm chủng, xét nghiệm và chăm sóc sức khỏe. Còn Long Châu phát huy mạng lưới gần 3.000 nhà thuốc, hơn 240 trung tâm tiêm chủng, hơn 22.000 nhân sự y tế trên cả nước và nền tảng công nghệ góp phần đồng bộ quy trình phòng ngừa, phát hiện bệnh từ sớm, từ xa, đồng thời mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe tiên tiến cho hàng triệu người dân.

Thời gian tới hai đơn vị sẽ tiếp tục phát huy thế mạnh về công nghệ - mạng lưới - chuyên môn nhằm mở rộng các giải pháp số, lan tỏa các thông tin y khoa chính xác, góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về chăm sóc sức khoẻ chủ động. Đây tiếp tục là nỗ lực nhằm hiện thực hóa tinh thần Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 282/NQ-CP của Chính phủ, đóng góp những giá trị thiết thực trong bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.