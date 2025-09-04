Khả năng mưa rào ở TPHCM và Nam bộ vào ngày khai giảng 5/9

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ, trong 24 giờ tới, dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Trung bộ hoạt động mạnh. Nhánh phía Nam - áp cao cận nhiệt đới có xu hướng nâng trục dần lên phía Bắc và trong khoảng ngày 5-6/9 sẽ có trục ngang qua khu vực Nam bộ. Gió mùa Tây Nam ( tác nhân gây mưa cho khu vực Nam bộ và Tây Nguyên trong mùa mưa) hoạt động với cường độ trung bình.

Dựa vào những hình thế thời tiết chính kể trên, cơ quan khí tượng dự báo trong ngày khai giảng năm học mới (5/9), thời tiết khu vực TPHCM phổ biến có mưa rào và dông nhiều nơi (mưa tập trung về chiều tối), nhiệt độ thấp nhất 24-25 độ C, cao nhất từ 31-32 độ C. Xác suất mưa ở TPHCM trong ngày 5/9 vào khoảng 65%.

Ngày mai (5/9), hơn 2,5 triệu học sinh các cấp tại TPHCM sẽ bước vào lễ khai giảng năm học 2025-2026. Ảnh minh họa: PV

Trong khi đó, tại các tỉnh thành Nam bộ, thời tiết ngày 5/9, nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to .

Riêng miền Đông Nam bộ (bao gồm TPHCM) chiều và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.