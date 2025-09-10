Khách hàng BIDV, Viettel Money chú ý: Thực hiện liên kết tài khoản giao thông trước ngày 1/10/2025 để tránh bị gián đoạn giao dịch

Theo Nghị định 119/2024/NĐ-CP, từ ngày 1/10/2025, nếu chủ phương tiện không thực hiện chuyển đổi tài khoản thu phí không dừng sang tài khoản giao thông kết nối với phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt sẽ không đủ điều kiện thực hiện thu phí điện tử không dừng.

Do đó, các chủ phương tiện cần gấp rút thực hiện chuyển đổi để kịp hoàn thiện mốc thời gian này. Đối với các khách hàng sử dụng dịch vụ của VETC hoặc ePass thì có thể thực hiện chuyển đổi sang Tài khoản giao thông ngay trên ứng dụng VETC hoặc ePass hoặc tại các điểm hỗ trợ chính thức.

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) mới đây đã có bài viết hướng dẫn khách hàng cách chuyển đổi tài khoản và liên kết tài khoản thanh toán để tránh bị gián đoạn dịch vụ.

Với khách hàng sử dụng dịch vụ của VETC, cần thực hiện theo các bước sau:

B1: Chuyển đổi tài khoản thu phí sang tài khoản giao thông

- Trường hợp khách hàng đã đăng ký ví điện tử VETC và xác thực CCCD chip: VETC tự động chuyển đổi từ tài khoản thu phí sang tài khoản giao thông cho khách hàng

- Nếu khách hàng chưa sử dụng ví/xác thực CCCD chip: Khách hàng thực hiện xác thực CCCD chip để nâng cấp từ tài khoản thu phí sang tài khoản giao thông trên ứng dụng VETC.

B2: Kết nối phương tiện thanh toán

Do ứng dụng tài khoản giao thông và ứng dụng ví điện tử VETC là một nên khách hàng chỉ thực hiện liên kết tài khoản BIDV làm nguồn tiền nạp ví để thanh toán phí giao thông.

B3: Nạp tiền để thanh toán phí giao thông

Mở ứng dụng VETC, chọn Nạp tiền tại trang chủ, chọn số tiền cần nạp và thực hiện theo hướng dẫn tiếp.

Với khách hàng sử dụng dịch vụ của ePass, không cần thực hiện bước chuyển đổi tài khoản thu phí sang tài khoản giao thông. Ngoài ra, do tài khoản giao thông và tài khoản ví điện tử Viettel Money là hai ứng dụng độc lập nên khách hàng cần thực hiện:

- Kết nối Ví điện tử ViettelMoney với tài khoản Epass (trường hợp khách hàng chưa có ví, KH cần thực hiện mở ví).

- Liên kết Viettel Money với tài khoản BIDV.

Sau đó, để nạp tiền thanh toán phí giao thông, khách hàng chọn 1 trong 2 cách:

Cách 1: Mở ứng dụng BIDV Smartbanking, chọn tính năng Chuyển tiền, chọn Ngân hàng thụ hưởng: Viettel Money, nhập số tài khoản (Mã số thẻ) Viettel Money, nhập số tiền cần nạp và thực hiện theo hướng dẫn

Cách 2: Mở ứng dụng Viettel Money, chọn biểu tượng Nạp tiền (hình dấu cộng) tại trang chủ, chọn số tiền cần nạp thực hiện theo hướng dẫn tiếp.