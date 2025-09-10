Chỉ xem CCCD rồi đến nhà người vay giao dịch, không cần giấy nợ: Công an bắt hai thanh niên cho vay lãi suất tới 438%/năm
Công an xã Long Thành, tỉnh Đồng Nai mới đây đã phát hiện, triệt phá thành công 2 điểm cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, xử lý 2 đối tượng thu lợi bất chính tổng cộng gần 500 triệu đồng.
Đối tượng thứ hai là Nguyễn Mạnh Cường (SN 1990, cùng quê với Dũng). Với thủ đoạn tương tự, Cường đã cho nhiều người vay tiền, hưởng mức lãi suất từ 304% đến 380%/năm. Tổng số tiền thu lợi bất chính của Cường lên đến hơn 310 triệu đồng. Tang vật tạm giữ gồm 2 điện thoại di động và 1 xe mô tô hiệu Wave BKS 60C2-733.73.
Điểm đáng chú ý là cả hai đối tượng đều không yêu cầu giấy nợ hay thế chấp tài sản, chỉ cần xem căn cước công dân và trực tiếp đến nhà người vay để giao dịch. Cách làm này nhằm tạo cảm giác “dễ dàng” cho người cần tiền, nhưng thực chất khiến họ rơi vào “bẫy nợ” với lãi suất “cắt cổ”.
Theo Trang thông tin điện tử Công an Đồng Nai
An ninh tiền tệ