Chỉ xem CCCD rồi đến nhà người vay giao dịch, không cần giấy nợ: Công an bắt hai thanh niên cho vay lãi suất tới 438%/năm

Cụ thể, đối tượng Trình Anh Dũng (SN 1995, hộ khẩu thường trú: Huỳnh Cung, xã Đại Thanh, TP Hà Nội) tổ chức hoạt động cho vay từ năm 2023 đến nay, với lãi suất dao động từ 304% đến 438%/năm. Dũng áp dụng hai hình thức “vay góp” và “vay lãi đứng”, buộc người vay phải đóng gốc và lãi hằng ngày, gây áp lực rất lớn về kinh tế.

Quá trình điều tra, Công an xã Long Thành xác định Dũng đã cho vay trên 20 người trên địa bàn xã và các khu vực giáp ranh, thu lợi bất chính hơn 172 triệu đồng. Tang vật thu giữ gồm 2 điện thoại di động, 1 xe mô tô hiệu Wave BKS 60C2-733.73 cùng nhiều tài liệu liên quan.

Đối tượng thứ hai là Nguyễn Mạnh Cường (SN 1990, cùng quê với Dũng). Với thủ đoạn tương tự, Cường đã cho nhiều người vay tiền, hưởng mức lãi suất từ 304% đến 380%/năm. Tổng số tiền thu lợi bất chính của Cường lên đến hơn 310 triệu đồng. Tang vật tạm giữ gồm 2 điện thoại di động và 1 xe mô tô hiệu Wave BKS 60C2-733.73.

Điểm đáng chú ý là cả hai đối tượng đều không yêu cầu giấy nợ hay thế chấp tài sản, chỉ cần xem căn cước công dân và trực tiếp đến nhà người vay để giao dịch. Cách làm này nhằm tạo cảm giác “dễ dàng” cho người cần tiền, nhưng thực chất khiến họ rơi vào “bẫy nợ” với lãi suất “cắt cổ”.

Đối tượng Trình Anh Dũng (bên phải) và đối tượng Nguyễn Mạnh Cường (bên trái)





Hành vi của Trình Anh Dũng và Nguyễn Mạnh Cường có dấu hiệu phạm tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”, được quy định tại khoản 2 Điều 201 Bộ luật Hình sự. Công an xã Long Thành đã ra quyết định tạm giữ các đối tượng để phục vụ công tác điều tra, đồng thời tiếp tục xác minh, thu thập chứng cứ và mời những người vay tiền đến làm việc nhằm củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Việc triệt phá các điểm cho vay nặng lãi không chỉ góp phần làm trong sạch địa bàn, mà còn thể hiện quyết tâm đấu tranh phòng, chống “tín dụng đen”, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người dân, giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương.

Công an xã Long Thành khuyến cáo: Người dân khi gặp khó khăn về tài chính cần tìm đến kênh tín dụng hợp pháp, tránh sa vào “bẫy” vay nặng lãi, đồng thời tích cực phối hợp, cung cấp thông tin cho cơ quan công an để kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm.

Theo Trang thông tin điện tử Công an Đồng Nai



