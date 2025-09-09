Người từng chuyển tiền vào tài khoản 0411000997642 mở tại Vietcombank cần báo ngay cho công an

Theo Công an tỉnh Ninh Bình, thời gian vừa qua, đơn vị phát hiện tài khoản mạng xã hội Facebook "Nguyễn Cường" thường xuyên đăng bài với nội dung cần thuê phương tiện vận tải hàng hóa trên toàn quốc với số lượng lớn, kèm theo số điện thoại để liên hệ.

Khi chủ phương tiện vận tải liên hệ thì đối tượng yêu cầu kết bạn Zalo theo số điện thoại để thỏa thuận nhận thuê chở hàng, đồng thời yêu cầu chủ phương tiện chuyển tiền qua số tài khoản 0411000997642 mở tại ngân hàng VietcomBank để thuê người bốc, xếp hàng hóa, với số tiền dao động từ vài triệu đồng đến hơn 10 triệu đồng/1 lượt.

Sau khi chủ phương tiện chuyển tiền thì đối tượng cắt liên lạc, chiếm đoạt tiền để tiêu xài cá nhân; nhiều trường hợp chủ phương tiện lái xe đến địa điểm theo thỏa thuận để bốc xếp hàng nhưng không liên lạc được nên đã làm ảnh hưởng đến công việc kinh doanh, gây thiệt hại nhiều về tài sản và bức xúc cho chủ phương tiện, người lái.

Ngày 29/8/2025, lực lượng Công an đã đấu tranh làm rõ đối tượng thực hiện hành vi là Nguyễn Văn Cường, sinh năm 1995, trú tại thôn Quỳnh Sơn, phường Tây Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Quá trình điều tra ban đầu xác định: Với thủ đoạn như nêu trên, từ cuối năm 2022 đến nay, Nguyễn Văn Cường đã chiếm đoạt tiền của nhiều bị hại với tổng số tiền hơn 2 tỷ đồng.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra Lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Cường về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Ninh Bình khuyến cáo về hình thức lừa đảo trên và đề nghị ai là bị hại trong vụ án thì liên hệ đến Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Ninh Bình qua số điện thoại: 0692860507, địa chỉ: Số 60, đường Trương Hán Siêu, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình để giải quyết.

Mọi công dân khi có thông tin về vụ việc, đối tượng có dấu hiệu Lừa đảo với thủ đoạn nêu trên, cần báo ngay cho Cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc báo qua ứng dụng VneID để được tiếp nhận, xử lý.

Theo Công an tỉnh Ninh Bình