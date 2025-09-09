Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

"Tiết kiệm phục thù" là gì?

09-09-2025 - 15:15 PM | Smart Money

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Sau đại dịch COVID-19, nhiều người từng lao vào “chi tiêu phục thù”: du lịch, ăn uống, mua sắm để bù lại khoảng thời gian bị kìm nén. Nhưng nay, điều ngược lại đang lên ngôi - “tiết kiệm phục thù”.

Tiết kiệm phục thù là gì?

Nếu “chi tiêu phục thù” là vung tiền để thỏa mãn, thì “tiết kiệm phục thù” là siết chặt hầu bao để bù lại thói quen tài chính phóng tay trước đó.

Nguyên nhân của xu hướng này không chỉ đến từ sự thay đổi suy nghĩ, mà còn bởi chi phí sinh hoạt ngày càng đắt đỏ: tiền thuê nhà, thực phẩm, xăng xe đều tăng do lạm phát. Điều này khiến nhiều người cảm thấy hối tiếc và bắt đầu kiểm soát ví tiền chặt chẽ hơn.

Điểm khác biệt là, tiết kiệm phục thù thường xuất phát từ tâm lý lo sợ hoặc cảm giác tội lỗi hơn là kế hoạch dài hạn. Nó giống như một cơ chế tự bảo vệ trong giai đoạn kinh tế bất ổn. Nhưng dù vậy, xu hướng này lại vô tình giúp nhiều người điều chỉnh lại thói quen chi tiêu và đặt lại ưu tiên tài chính.

Tại sao xu hướng này hấp dẫn?

Với nhiều người, “tiết kiệm phục thù” là một cách làm mới bản thân sau những tháng ngày chi tiêu thiếu suy nghĩ. Nó mang lại cảm giác kiểm soát và an toàn hơn.

Chuyên gia tài chính Bobbi Rebell chia sẻ: “Chi tiêu phục thù chỉ mang lại niềm vui trong chốc lát, tiêu xong là hết. Còn tiết kiệm phục thù thì ngược lại: ngay khi bạn bắt đầu bỏ tiền vào tiết kiệm, bạn sẽ thấy nhẹ nhõm, vui vẻ - và niềm vui đó còn lớn dần lên khi số dư tăng thêm, đặc biệt là nhờ lãi kép".

Làm thế nào để tiết kiệm phục thù một cách lành mạnh?

Chọn chiến lược ngân sách phù hợp

Không có công thức chung cho tất cả. Điều quan trọng là chọn cách tiết kiệm phù hợp với thói quen chi tiêu của bạn.

Holley G. Cary, chuyên gia tài chính tại First Horizon Advisors, khuyên nên bắt đầu bằng việc điều chỉnh thói quen chi tiêu: "Hãy cắt bỏ những khoản nhỏ nhưng không cần thiết, như dịch vụ xem phim trực tuyến dư thừa hay thói quen mua cà phê hằng ngày. Số tiền đó có thể chuyển vào mục tiêu tiết kiệm."

Ví dụ, chỉ cần nấu ăn ở nhà thay vì gọi đồ ăn ngoài vài lần, bạn đã tiết kiệm được khoảng 60 USD mỗi tháng.

Bắt đầu với từng mục tiêu nhỏ, rõ ràng

Bạn không cần "cắt đứt" mọi chi tiêu ngay lập tức. Hãy tiết kiệm một khoản nhỏ, trong khả năng, rồi tăng dần theo thời gian.

Cary gợi ý: "Hãy tự hỏi bạn đang hướng tới mục tiêu gì - bù lại giai đoạn chi tiêu quá đà, xây dựng quỹ khẩn cấp hay tiết kiệm cho một kế hoạch lớn? Mục tiêu rõ ràng sẽ khiến việc tiết kiệm có ý nghĩa hơn."

Thử thách "không chi tiêu"

Một cách thú vị để duy trì động lực là biến việc tiết kiệm thành trò chơi. Hãy thử đặt mục tiêu 24 giờ không tiêu tiền. Số tiền bạn định dùng cho ăn uống hay giải trí có thể chuyển thẳng vào tài khoản tiết kiệm. Nếu làm đều đặn mỗi tháng, thậm chí mỗi tuần, số dư tài khoản tiết kiệm sẽ tăng đáng kể.

Theo Yahoo Finance

Minh Thư

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Người mua bảo hiểm sức khỏe lưu ý: Công ty từ chối chi trả trong trường hợp này

Người mua bảo hiểm sức khỏe lưu ý: Công ty từ chối chi trả trong trường hợp này Nổi bật

Có 1 tỷ trong tài khoản đã đủ để ngồi phòng chờ sân bay riêng của ngân hàng?

Có 1 tỷ trong tài khoản đã đủ để ngồi phòng chờ sân bay riêng của ngân hàng? Nổi bật

Chuyên gia: Rất nguy hiểm nếu mua vàng lúc này

Chuyên gia: Rất nguy hiểm nếu mua vàng lúc này

10:06 , 09/09/2025
Công an cảnh báo thủ đoạn lừa đảo hoàn toàn mới: Tiền trong tài khoản ngân hàng bị chiếm đoạt chỉ sau vài phút

Công an cảnh báo thủ đoạn lừa đảo hoàn toàn mới: Tiền trong tài khoản ngân hàng bị chiếm đoạt chỉ sau vài phút

17:12 , 08/09/2025
Bắt đối tượng cho vay lãi suất “cắt cổ”

Bắt đối tượng cho vay lãi suất “cắt cổ”

15:37 , 08/09/2025
Những chiêu lừa đảo thẻ tín dụng thường gặp ở Việt Nam

Những chiêu lừa đảo thẻ tín dụng thường gặp ở Việt Nam

10:21 , 08/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên