Khách hàng chờ thời khắc khu trung tâm của siêu đô thị ESG++ Vinhomes Green Paradise lộ diện

Trước "giờ G", dòng khách từ cả TP.HCM lẫn các tỉnh, thành trong cả nước liên tục tìm thông tin, tìm cách giữ suất sớm và chuẩn bị sẵn tài chính để chớp cơ hội vàng.

Xếp hàng chờ ra mắt Vịnh Tiên

Hơn 1 tháng qua, tại các đại lý phân phối dự án Vinhomes Green Paradise ở TP.HCM, nhân viên tư vấn hầu như phải làm việc đến khuya. Điện thoại đổ chuông liên tục, đặc biệt trong khoảng 20h-21h - thời điểm khách hàng có thời gian tìm hiểu sâu.

"Cần Giờ hiện là điểm nóng nhất khu vực phía Nam. Nhiều năm qua chưa từng dự án nào có sức hút như vậy. Từ nhà đầu tư đến khách ở thực đều quan tâm và muốn nắm giữ cơ hội sở hữu sản phẩm tại đây", ông Võ Minh Toàn, CEO Aka Homes, một trong những đơn vị phân phối chính thức dựa án Vinhomes Green Paradise, cho biết.

Vịnh Tiên mang tới thiên đường vui chơi, giải trí nghỉ dưỡng top đầu thế giới

Đêm ngày 21/11, nghe tin khu Vịnh Tiên (Haven Bay) – nơi được mệnh danh là ‘Quận Nhất" Vinhomes Green Paradise sắp ra mắt, nhiều khách hàng thậm chí đã lên kế hoạch sáng sớm hôm sau phải đến trực tiếp Văn phòng bán hàng ở Cần Giờ để nghe thông tin sản phẩm và đặt chỗ sớm. Chị Thanh Hà (47 tuổi, TP.HCM) chia sẻ gia đình mong muốn một không gian sống trong lành, tiện ích đầy đủ, nhưng vẫn thuận tiện để đi làm.

"Chỉ hơn chục phút đi đường sắt tốc độ cao là đã đến trung tâm TP.HCM, trong khi hàng ngày vẫn được sống giữa rừng, bên biển và một thiên đường giải trí ngay cạnh nhà, không chỉ tiện lợi mà phải nói là sướng như tiên mới đúng", chị Hà hào hứng.

Dù chưa ra mắt, khu Vịnh Tiên – Vinhomes Green Paradise đã được nhiều khách hàng săn đón, đặt giữ chỗ

Làn sóng tìm kiếm từ cả khách ở thực và nhà đầu tư cho thấy Vịnh Tiên nói riêng và Vinhomes Green Paradise đang trở thành điểm hẹn của những người tìm kiếm chuẩn sống mới, đồng thời mở ra cơ hội đầu tư hấp dẫn bậc nhất thị trường TP.HCM hiện nay.

Giải mã Vịnh Tiên

Điểm cộng đầu tiên của Vịnh Tiên là vị trí trung tâm, được xem như trung tâm của siêu đô thị ESG++ Vinhomes Green Paradise. Tuy nhiên, yếu tố bứt phá đưa Vịnh Tiên tạo nên sự sôi động lại nằm ở bộ sưu tập tiện ích quốc tế vốn chỉ xuất hiện tại những thủ phủ giải trí hàng đầu thế giới.

Đúng như tên gọi, trên diện tích 771ha, được bao bọc bởi không gian xanh mênh mông của rừng ngập mặn nguyên sinh và dải bờ biển hướng thẳng ra Thái Bình Dương, Vịnh Tiên sở hữu quần thể vui chơi giải trí lên tới 122 ha theo mô hình xanh đa trải nghiệm, gồm: Công viên Lễ hội 5 châu, Công viên Thế giới nước, Công viên Safari nơi nuôi dưỡng và sinh trưởng hàng trăm loại chim thú và động vật quý hiếm, và Trung tâm Outlet 20ha nơi cư dân và du khách được thỏa sức mua sắm các thương hiệu đỉnh cao với mức giá đặc biệt hấp dẫn.

"Giống như gom cảm giác của Sentosa, Bali và Disneyland vào cùng một nơi, và tất cả chỉ cách nhà vài bước chân", anh Duy Anh (TP.HCM) nhận xét.

Vịnh Tiên không chỉ là nơi lý tưởng để ở mà còn là điểm đến dẫn đầu phong cách sống thời thượng với sự xuất hiện của Nhà hát Sóng Xanh 7ha lớn nhất Đông Nam Á. Sở hữu kiến trúc độc đáo, sức chứa 5.000 chỗ ngồi, đây sẽ là điểm đến của những sự kiện văn hóa, nghệ thuật đặc sắc và đẳng cấp thế giới.

Cùng với đó là 2 sân golf 18 hố top đầu thế giới hài hòa cùng cảnh quan thiên nhiên. Bộ đôi này là "đứa con tinh thần" của 2 tên tuổi lừng danh Tiger Wood và Robert Trent Jones.

Hai sân golf 18 hố 155ha được thiết kế bởi Tiger Wood và Robert Trent Jones với cảnh quan thiên nhiên sinh thái

Kề bên các siêu tiện ích này là quần thể villa cao cấp trên mặt biển hồ Lagoon 800ha có bãi biển riêng sau nhà; tổ hợp 2 khách sạn cao cấp 5-6 sao và 27 khách sạn Boutique được quản lý vận hành bởi 20 thương hiệu uy tín toàn cầu, kiến tạo trải nghiệm du lịch - nghỉ dưỡng cao cấp hàng đầu thế giới.

Không chỉ đáp ứng nhu cầu của cư dân, hệ tiện ích này được dự báo là "thỏi nam châm" hút lượng khách khổng lồ, góp phần đưa 40 triệu lượt du khách/năm đến Vinhomes Green Paradise. Dòng khách này trở thành lợi thế vàng cho mọi mô hình kinh doanh trong lõi siêu đô thị ESG++.

"Nhà phố tại lõi trung tâm Vịnh Tiên có thể vừa cho thuê làm cửa hàng, nhà hàng F&B hay mở dịch vụ lưu trú. Tôi tin mức tăng giá trên 40% là hoàn toàn có cơ sở khi các tiện ích vận hành đầy đủ", chị Diệu Hiền, một nhà đầu tư từ Hà Nội, nhận định.

Ông Toàn cũng nhận định con số này hoàn toàn khả thi: "Những nơi như công viên giải trí, safari, outlet hay sân golf không chỉ phục vụ cư dân mà còn kéo du khách đến liên tục. Bất động sản liền kề những nơi như vậy luôn có sức bật giá trị mạnh hơn."

Villa hướng biển kiến trúc châu Âu sang trọng - nơi mỗi ngày sống là một kỳ nghỉ dưỡng của cư dân Vịnh Tiên

Thêm một lý do quan trọng kích hoạt cuộc đua giữ suất Vịnh Tiên từ sớm là bài toán tài chính. Với 13 tỷ đồng, tại TP.HCM, người mua hầu như chỉ có thể sở hữu một căn nhà phố trong hẻm hoặc sản phẩm cũ, bị giới hạn về không gian, môi trường sống, thiếu tiện ích và gần như không có giá trị khai thác thương mại.

Ngược lại, cùng một mức giá, khách hàng tại Vịnh Tiên đã có cơ hội sở hữu một căn nhà phố liền kề sở hữu lâu dài trong lòng siêu đô thị ESG++ độc đáo bậc nhất thế giới, với môi trường sống xanh, không khí trong lành, tận hưởng trải nghiệm vui chơi giải trí đỉnh cao suốt 365 ngày/năm. Đây đồng thời là tài sản với biên độ tăng giá vượt trội, nhờ hạ tầng, tiện ích và quy hoạch đột phá.

"Về đây sống, một năm gia đình tiết kiệm được cả trăm triệu du lịch nước ngoài", chị Hà hài hước nhận xét.

Sau cơn sốt khách hàng "rồng rắn" xếp hàng ký quỹ Vịnh Ngọc, Vịnh Tiên được dự báo sẽ tiếp tục khuấy động thị trường bất động sản phía Nam trong giai đoạn cuối năm.