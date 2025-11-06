Khách hàng từng mua sản phẩm giả của chồng ca sĩ Đoàn Di Băng kiện được không?

Vừa qua, Công an tỉnh Đồng Nai đã ra lệnh bắt để tạm giam bị can Nguyễn Quốc Vũ (chồng bà Đoàn Di Băng), Đinh Văn Liên (44 tuổi) và Nguyễn Thị Tuyến (43 tuổi) để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả.

Công an xác định ông Vũ là Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại dịch vụ VB Group, đã có hành vi buôn bán 1.652 sản phẩm kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body giả. Hành vi của Liên, Tuyến và Vũ đã đủ yếu tố cấu thành tội sản xuất, buôn bán hàng giả.

Bị can Nguyễn Quốc Vũ vừa bị Công an tỉnh Đồng Nai bắt



Trên mạng xã hội đang bàn luận câu chuyện nếu những khách hàng từng mua sản phẩm là hàng giả của công ty chồng Đoàn Di Băng yêu cầu bồi thường được không?

Theo quy định của pháp luật, người tiêu dùng hoàn toàn có thể yêu cầu bồi thường thiệt hại khi mua phải hàng giả kém chất lượng.

Tại Điều 61 Luật chất lượng, sản phẩm hàng hóa 2007 thì khi người tiêu dùng mua phải hàng giả kém chất lượng, việc bồi thường thiệt hại sẽ dựa trên căn cứ lỗi thuộc về ai.

Ngoài ra, Điều 608 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về việc bồi thường thiệt hại do vi phạm quyền lợi của người tiêu dùng:

- Yêu cầu tổ chức, cá nhân kinh doanh bồi thường thiệt hại khi sản phẩm, hàng hóa có khuyết tật, sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ không phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, không bảo đảm an toàn, đo lường, số lượng, khối lượng, chất lượng, công dụng, giá, nội dung khác theo quy định của pháp luật hoặc không đúng với đăng ký, thông báo, công bố, niêm yết, quảng cáo, giới thiệu, giao kết, cam kết của tổ chức, cá nhân kinh doanh.

- Yêu cầu người sản xuất, người nhập khẩu; người bán hàng; cá nhân, pháp nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ không bảo đảm chất lượng hàng hóa, dịch vụ mà gây thiệt hại cho người tiêu dùng thì phải bồi thường.

Như vậy, dựa trên các quy định trên thì khách hàng hoàn toàn có thể yêu cầu công ty của vợ chồng Đoàn Di Băng bồi thường thiệt hại.

Nếu tố cáo thì khách hàng sẽ liên hệ ở đâu?

Theo Điều 11 Luật bảo vệ người tiêu dùng 2023, người tiêu dùng mua hàng giả có quyền yêu cầu trực tiếp hoặc bằng văn bản đến các cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau đây để được xử lý theo quy định của pháp luật.

Khách hàng có thể liên hệ Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng thuộc Bộ Công Thương nơi người tiêu dùng cư trú hoặc nơi tổ chức/cá nhân kinh doanh đặt trụ sở (Hotline: 18006838); Hiệp hội bảo vệ người tiêu dùng của tỉnh, nơi người mua hàng cư trú; Cơ quan Công an, nơi tổ chức, cá nhân sản xuất, bán hàng