Khách mang đầy một bàn tiền lẻ đi mua ô tô ở Lạng Sơn: Tổng số tiền gây "choáng"

20-11-2025 - 09:53 AM | Xã hội

Vị khách có nói trước sẽ thanh toán bằng tiền mệnh giá nhỏ nhưng nhân viên showroom không nghĩ con số lại nhiều đến thế.

Mới đây mạng xã hội xôn xao câu chuyện một vị khách đã mang một thùng carton lớn đựng tiền lẻ để đi mua ô tô. Theo hình ảnh, những cọc tiền với mệnh giá 1.000; 2.000 và 5.000 đồng được xếp gần đầy một chiếc bàn lớn. Được biết, vị khách nói trên mang tiền đến cọc mua xe tại một showroom ở phường Kỳ Lừa, tỉnh Lạng Sơn. 

Thông tin khiến nhiều người tò mò không hiểu vì sao vị khách lại đem tiền lẻ đi mua ô tô và làm thế nào mà người này lại tích trữ được nhiều tiền lẻ như vậy?

Chia sẻ trên Tri thức - Znews, anh Hoàng Hiệp (SN 1990, nhân viên bán hàng tại showroom) cho biết, khi tiếp vị khách trên, anh cùng đồng nghiệp vừa bất ngờ, vừa xen lẫn chút hoảng hốt. Theo anh Hiệp, vị khách chốt mua chiếc xe Toyota Raize, giá 510 triệu đồng và thanh toán trước một nửa số tiền trong sáng cùng ngày.

Khách mang đầy một bàn tiền lẻ đi mua ô tô ở Lạng Sơn: Tổng số tiền gây "choáng"- Ảnh 1.

Khách mang đầy một bàn tiền lẻ đi mua ô tô ở Lạng Sơn: Tổng số tiền gây "choáng"- Ảnh 2.

Vị khách mang 253 triệu đồng tiền lẻ đi mua ô tô.

Thông thường, khách mua xe tại showroom nơi anh Hiệp làm việc ít khi thanh toán bằng tiền mặt, đặc biệt trả bằng tiền mệnh giá nhỏ như thế này thì nay mới gặp lần đầu. 

Trước khi đến showroom, người đàn ông có nói trước sẽ thanh toán bằng tiền mệnh giá nhỏ song nhân viên showroom đoán số tiền chỉ khoảng vài chục triệu đồng, không ngờ thực tế lại nhiều đến vậy. Tổng số tiền lẻ mà vị khách mang đến là 253 triệu đồng. 

Ban đầu, phía showroom định dùng máy đếm tiền kiểm tại chỗ. Nhưng mọi người nghĩ, sau đó cũng phải đem tiền ra ngân hàng nên quyết định đưa cả khách và tiền ra ngân hàng, nhờ nhân viên kiểm đếm.

Showroom phải huy động 3 nhân viên hợp sức mới di chuyển được thùng tiền nặng khoảng vài chục kg. Câu chuyện thú vị và những cọc tiền lớn đã được anh Hiệp ghi lại, đăng tải trên mạng xã hội. 

Nhân viên showroom cho biết thêm, trong sáng ngày 20/11, vị khách sẽ thanh toán nốt số tiền còn lại bằng hình thức chuyển khoản. Về nguồn gốc số tiền cũng như lý do mang tiền lẻ đi mua ô tô, vị khách không chia sẻ với nhân viên showroom. 

Nhặt nhạnh tiền lẻ bán rau để mua ô tô 

Trước đó vào tháng 8/2025, anh Nguyễn Văn Lưu (ở thị trấn Kép, tỉnh Bắc Ninh) cũng mang thùng xốp chứa đầy tiền lẻ đi mua ô tô. 

Nguồn tin trên báo Dân trí cho hay, anh Lưu tiết lộ số tiền này là do hai vợ chồng tiết kiệm, nhặt nhạnh từng đồng sau mỗi buổi bán rau suốt 6 năm trời. 

Khách mang đầy một bàn tiền lẻ đi mua ô tô ở Lạng Sơn: Tổng số tiền gây "choáng"- Ảnh 3.

Anh Lưu đã tích góp số tiền lẻ suốt 6 năm.

Vợ chồng anh Lưu làm nghề bán rau đã hơn 20 năm. Họ thường gom những đồng tiền lẻ, cho vào bao tải tích trữ dần sau mỗi buổi chợ. Ban đầu, anh chị không đặt mục tiêu sẽ làm gì với số tiền này. Nhưng gần đây, khi kinh tế có dư dả, họ mới tính đến chuyện mua ô tô để đi lại đỡ vất vả.

Trước khi đem tiền đi đặt cọc, anh Lưu phải huy động 2 bên nội, ngoại gồm 10 người sang đếm tiền giúp từ 16 giờ đến 22 giờ mới xong, sau đó buộc cẩn thận thành từng cọc. Hôm sau, anh cùng một người chở tiền đến đại lý xe hơi. 

Đại lý đã phải huy động toàn bộ nhân viên kiểm đếm tiền trong suốt 1 tiếng đồng hồ. Tổng số tiền lẻ anh Lưu đem cọc là hơn 60 triệu đồng. Chiếc xe hơi chủ sạp rau mua có giá gần 700 triệu đồng, số tiền còn lại, anh đã chuyển khoản cho đại lý vào chiều cùng ngày rồi đưa xe về nhà. 

 

Theo Lam Giang

Đời sống và pháp luật

