Khách Nhật ngất ngây trước 1 món bánh Việt Nam, thốt lên “thật sự rất ngon, cực kỳ thích”

18-08-2025 - 17:35 PM | Lifestyle

Mặc dù đây là lần đầu tiên ăn loại bánh này của Việt Nam nhưng du khách Nhật Bản không hề bỡ ngỡ mà nhanh chóng học được cách thưởng thức đúng điệu.

Ẩm thực Việt Nam vô cùng đa dạng với những món bánh ‘hút hồn’ du khách quốc tế. Một số món bánh nổi tiếng có thể kể đến là bánh mì, bánh xèo, bánh bột lọc, bánh cuốn, bánh giò, bánh đúc. Nhiều người nước ngoài khi đến Việt Nam đã không thể bỏ qua những món bánh độc đáo này, trong đó có một gia đình người Nhật đến Đà Nẵng du lịch vào mùa hè năm ngoái.

Đó là gia đình của người phụ nữ Nhật Nanami. Trong chuyến đi này, Nanami cùng chồng Satoshi và con trai nhỏ đã thưởng thức rất nhiều món ngon của Việt Nam, ví dụ như bún bò, bánh xèo… Và họ đã có phản ứng vô cùng đặc biệt với món bánh xèo!

Phản ứng của khách Nhật khi ăn bánh xèo Việt Nam

Nanami có anh trai hiện đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam. Người anh trai này có biệt danh là Papaken, chủ kênh YouTube “PAPAKEN-family Cuộc sống ở Việt Nam”. Trong tập vlog có tên “Gia đình em gái Nhật không thể dừng tay với món bánh xèo lần đầu ăn ở quán nổi tiếng tại Đà Nẵng”, Papaken đã gọi rất nhiều món đặc sản để gia đình Nanami thưởng thức, bao gồm bánh xèo, bún thịt nướng, nem lụi và bò nướng lá lốt.

Satoshi ăn nem lụi đầu tiên. Chỉ sau một miếng cắn, anh nhận xét: “Cái này ngon quá. Ngon lắm đấy”.

Sau đó, Papaken cầm bánh tráng lên và nói: “Cái này cách dùng như rong biển”. Nam YouTuber hướng dẫn mọi người cách ăn bánh xèo như sau: dùng bánh tráng làm vỏ, lấy bánh xèo, rau sống, dưa chuột, đu đủ, nem lụi (nếu thích) và cuốn lại; cuốn xong thì chấm mắm nêm để thưởng thức.

Khách Nhật ngất ngây trước 1 món bánh Việt Nam, thốt lên “thật sự rất ngon, cực kỳ thích”- Ảnh 1.

Papaken hướng dẫn gia đình em gái cách sử dụng bánh tráng để ăn bánh xèo.

Khách Nhật ngất ngây trước 1 món bánh Việt Nam, thốt lên “thật sự rất ngon, cực kỳ thích”- Ảnh 2.

Papaken cho bánh xèo và rau lên trên bánh tráng để làm mẫu cho gia đình em gái.

Satoshi lập tức làm theo, không quên cuốn cho vợ vì vợ đang bận bế con. Khi thưởng thức bánh xèo, Nanami nhận xét: “Ngon nhỉ?”, còn Satoshi thì nói: “Cực kỳ ngon luôn”.

Khi được hỏi thấy thế nào về bánh xèo, Satoshi trả lời: “Đỉnh quá”.

Cả gia đình cùng nhau thưởng thức các món ăn còn lại cùng với bánh xèo và liên tục khen ngợi. Sau khi ăn hết đĩa bánh xèo đầu tiên, gia đình Nhật Bản gọi thêm một đĩa nữa.

Nanami chỉ vào đĩa bánh xèo và nói: “Cái này thật sự rất ngon. Cực kỳ thích”. Chồng cô đồng tình: “Anh cũng rất thích”.

Khách Nhật ngất ngây trước 1 món bánh Việt Nam, thốt lên “thật sự rất ngon, cực kỳ thích”- Ảnh 3.

Satoshi nói món bánh xèo “đỉnh quá”.

Khách Nhật ngất ngây trước 1 món bánh Việt Nam, thốt lên “thật sự rất ngon, cực kỳ thích”- Ảnh 4.

Nanami cho biết cô cực kỳ thích bánh xèo.

Papaken nói thêm: “Ăn vèo cái là hết nhỉ?”. Và Satoshi đáp: “Mấy món này nhấm rượu thì còn gì bằng. Món ở đây thực sự rất ngon”.

Em bé Genta – con trai nhỏ của Nanami và Satoshi - cũng nhanh chóng thưởng thức món ăn Việt Nam. Em liên tục ăn nem lụi và bún thịt nướng.

Gia đình nhanh chóng ăn hết phần bánh xèo đã gọi và rời quán ăn. Cuối clip, Papaken kết luận: “Ngon quá. Toàn bộ đồ ăn ở đây đều ngon”.

Clip của Papaken đã thu hút 397.000 lượt xem, 7.900 lượt thích và 457 bình luận. Hầu hết người dùng mạng đều ấn tượng với phản ứng của gia đình người Nhật khi ăn món ăn Việt. Một số bình luận tiêu biểu là:

- Thấy tất cả mọi người đều ngon miệng. Gia đình ấm cúng quá. Cảm ơn Papaken đã chia sẻ.

- Nhìn gia đình em gái Papaken thưởng thức món bánh xèo mà người xem cũng thấy thèm.

- Satoshi ăn tốt thật. Món gì cũng ăn ào ào, đều khen ngon.

- Cứ đi du lịch Việt Nam khoảng 1 tháng thì em rể Papaken sẽ tăng cân, vì cậu ấy hợp với món ăn Việt Nam, cho dù lần đầu tới Việt Nam.

- Miền Trung nhiều món ăn ngon lắm nha bạn, đa dạng và phong phú, mùi vị cực kì ngon. Phong cảnh cũng rất đẹp nữa.

Đây không phải lần đầu tiên gia đình Nanami có những phản ứng đặc biệt trước món ngon Việt Nam. Trước đó, gia đình đã được Papaken đưa đi ăn bún bò Huế và em bé Genta, dù không phải em bé dễ ăn, đã "đặt trọn niềm tin" vào món ăn này.

Bánh xèo – đặc sản bổ dưỡng, thơm ngon

Bánh xèo là một món ăn truyền thống của Việt Nam, được làm từ bột gạo, nhân bánh thường là tôm, thịt, giá đỗ, và ăn kèm với rau sống và nước mắm. Về mặt dinh dưỡng, bánh xèo cung cấp các chất như carbohydrate, protein, chất béo, cùng một số vitamin và khoáng chất.

Lợi ích dinh dưỡng của bánh xèo:

- Cung cấp năng lượng: Bột gạo trong bánh xèo cung cấp carbohydrate, là nguồn năng lượng chính cho cơ thể.

- Bổ sung protein: Nhân bánh xèo thường có tôm và thịt, cung cấp protein, cần thiết cho sự phát triển và sửa chữa các mô cơ.

- Chất béo: Bánh xèo có chứa chất béo, bao gồm cả chất béo tốt, giúp cơ thể hấp thụ các vitamin tan trong chất béo (A, D, E, K).

- Chất xơ: Ăn bánh xèo kèm với nhiều loại rau sống giúp cung cấp chất xơ, hỗ trợ tiêu hóa và duy trì sức khỏe đường ruột.

- Vitamin và khoáng chất: Rau sống ăn kèm bánh xèo cung cấp vitamin và khoáng chất, như vitamin A, C, sắt, và canxi, giúp tăng cường hệ miễn dịch và sức khỏe xương.

Mặc dù bổ dưỡng nhưng khi thưởng thức bánh xèo, mọi người cần lưu ý ăn vừa phải. Một chiếc bánh xèo có thể chứa nhiều calo, tùy thuộc vào kích cỡ và nguyên liệu. Người muốn giảm cân nên ăn vừa phải và chọn bánh xèo ít dầu mỡ, nhân rau củ, tăng cường ăn kèm nhiều loại rau sống để bổ sung chất xơ và các vitamin.

Theo Trà My

Đời sống & pháp luật

