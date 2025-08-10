Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đoàn khách Nhật không thể tin được nhân viên Việt lại chiều khách đến mức này

10-08-2025 - 09:27 AM | Lifestyle

Hành động này của nhân viên quán nước tại Hà Nội khiến cho nhóm khách Nhật liên tục vỗ tay trầm trò.

Việc bất đồng ngôn ngữ là điều không hiếm khi xảy ra giữa du khách quốc tế và nhân viên tại các hàng quán địa phương. Thông thường, khách nước ngoài sẽ giao tiếp bằng tiếng Anh đơn giản hoặc sử dụng ngôn ngữ hình thể để biểu đạt. Và đôi khi, chính những nỗ lực vụng về này lại tạo nên những khoảnh khắc vô cùng đáng yêu. 

Đoàn khách Nhật không thể tin được nhân viên Việt lại chiều khách đến mức này- Ảnh 1.

Mới đây, mạng xã hội đã lan truyền đoạn video ghi lại tương tác giữa một nhóm du khách đến từ Nhật Bản và nhân viên một quán nước tại Hà Nội. Khi đến quán nhóm khách Nhật đã gặp khó khăn trong việc phân biệt hai loại đồ uống trên menu. Dù rất muốn giải thích, nhưng do rào cản ngôn ngữ nên nhân viên quyết định dùng ứng dụng dịch thuật để hỗ trợ. Tuy nhiên, bản dịch này có vẻ vẫn chưa đủ rõ ràng khiến nhóm khách vẫn còn lúng túng. 

Không bỏ cuộc, bạn nhân viên nhanh trí chuyển sang ngôn ngữ hình thể, mô phỏng động tác khuấy bằng tay để diễn tả rằng một trong hai món nước được pha chế bằng cách khuấy tay. Hành động này đơn giản nhưng đã khiến nhóm khách Nhật bật cười thích thú và không ngừng tương tác lại một cách vui vẻ. 

Đoàn khách Nhật không thể tin được nhân viên Việt lại chiều khách đến mức này- Ảnh 2.

Ngay cả nhân viên cũng hài hước pha trò cùng vị khách Nhật này, chỉ vào cánh tay để diễn tả hành động khuấy khiến ai xem cũng phải bật cười. Cuối cùng, nhóm khách Nhật cũng đã chọn được món nước ưng ý và chính nhân viên này cũng đã hỗ trợ nhóm du khách trả đúng số tiền.

Đoàn khách Nhật không thể tin được nhân viên Việt lại chiều khách đến mức này- Ảnh 3.

Ngay sau khi video được đăng tải, khoảnh khắc đáng yêu này đã thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ cộng đồng mạng và nhiều người đã để lại nhiều bình luận về màn tương tác của cả hai:

- Nhìn dễ thương quá. 

- Chị kia đưa tiền bằng hai tay luôn, rất lịch sự.

- Ê Khách Nhật dễ thương nha trời. 

Có thể thấy, đoạn video không chỉ cho thấy sự đáng yêu trong giao tiếp vượt qua rào cản ngôn ngữ, mà còn thể hiện sự thân thiện, hiếu khách của người Việt và tạo nên một trải nghiệm đáng nhớ cho cả du khách Nhật và bận nhân viên người Việt này. 

Có gì ở đoàn tàu hạng sang đi dọc Việt Nam, giá vé tới 220 triệu đồng/người: tổng hành trình 8 ngày 7 đêm xuyên Việt, dịch vụ sang xịn như khách sạn 5 sao

Theo Hy Chu

Đời sống pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
4 bệnh viện tư như khách sạn được loạt phú bà Showbiz Việt lựa chọn để “vượt cạn”: Là niềm ao ước của bất cứ sản phụ nào nhưng mức giá mới đáng giật mình

4 bệnh viện tư như khách sạn được loạt phú bà Showbiz Việt lựa chọn để “vượt cạn”: Là niềm ao ước của bất cứ sản phụ nào nhưng mức giá mới đáng giật mình Nổi bật

Việt Trinh đi du lịch 16 ngày cùng nam ca sĩ ở nhà hơn 2.000 cây vàng, 2 lần đổ vỡ hôn nhân

Việt Trinh đi du lịch 16 ngày cùng nam ca sĩ ở nhà hơn 2.000 cây vàng, 2 lần đổ vỡ hôn nhân Nổi bật

Hồ Hoài Anh - Lưu Hương Giang "gương vỡ lại lành"?

Hồ Hoài Anh - Lưu Hương Giang "gương vỡ lại lành"?

09:12 , 10/08/2025
Thế hệ "không ai làm lại": Đang ở tuổi chơi đồ hàng nhưng kiếm tiền siêu giỏi, đi đến đâu gây áp lực đến đó!

Thế hệ "không ai làm lại": Đang ở tuổi chơi đồ hàng nhưng kiếm tiền siêu giỏi, đi đến đâu gây áp lực đến đó!

09:05 , 10/08/2025
Nam ca sĩ nổi danh ở hải ngoại phải trèo cửa sổ chui khỏi nhà hát ở châu Âu vì 1 chuyện

Nam ca sĩ nổi danh ở hải ngoại phải trèo cửa sổ chui khỏi nhà hát ở châu Âu vì 1 chuyện

08:30 , 10/08/2025
CSGT xác minh chủ ô tô Mercedes gắn nơ hồng che biển số

CSGT xác minh chủ ô tô Mercedes gắn nơ hồng che biển số

07:59 , 10/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên