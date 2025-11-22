Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Khách phương xa "nổi da gà" khi thấy người miền Tây chan thứ nước này vào cơm

22-11-2025 - 10:40 AM | Lifestyle

“Mát tới nóc”, “Ngọt béo dễ ăn” chính là những từ mà dân miệt vườn miêu tả thứ nước này.

Người miền Tây từ lâu đã nổi tiếng với những cách ăn uống nghe thì lạ nhưng lại rất “đã đời”, mà chỉ cần nhìn qua là biết ngay dân miệt vườn. Vùng đất trù phú trái cây quanh năm dừa, chuối, đu đủ, mít, xoài sai trĩu quả nên chuyện kết hợp cơm với các loại trái cây hay chan nước trái cây đã trở thành thói quen rất đỗi tự nhiên.

Từ cơm ăn với chuối chín, cơm chan đu đủ giầm đến những kiểu ăn khiến khách phương xa nghe qua đã “nổi da gà”. Trong số đó, gây ngạc nhiên và tò mò nhất chính là cơm chan nước dừa và cơm chan nước đá, hai món quen thuộc đến mức trở thành ký ức tuổi thơ của bao thế hệ miền Tây.

Khách phương xa

Cơm chan nước dừa, cơm chan nước đá là món ăn đặc sản của người miền Tây

Ở miền Tây, dừa không chỉ là cây trồng mà gần như là một phần máu thịt của vùng đất này. Gần như bước chân đến bất cứ nơi nào bạn cũng có thể bắt gặp những hàng dừa thẳng tắp, xanh mướt, trĩu quả. Từ thân đến lá, từ cùi đến nước, dừa nuôi sống bao thế hệ người dân nơi đây bằng sự hữu dụng đến khó tin. Cũng vì quá thân quen mà người miền Tây sáng tạo ra vô số món ngon chế biến từ dừa, trong đặc sắc nhất chính là cơm chan nước dừa. 

Khách phương xa
Khách phương xa
Khách phương xa
Khách phương xa

Người miền Tây chan nước dừa tươi vào cơm rồi ăn kèm với khô cá. Nguồn: Lên Ký Cùng Khoa, Thy Phạm

Chỉ cần một tô cơm nguội, chặt trái dừa sau hè lấy nước và thêm vào vài miếng khô cá hoặc chút thịt kho là thành ngay bữa ăn đủ đầy, nhanh gọn nhưng lại đậm đà khó quên. Vị ngọt thanh của nước dừa hoà cùng một chút mặn mặn của khô cá, thêm mùi thơm đặc trưng của những món kho miền quê tạo nên sự kết hợp giản dị mà lại lạ miệng, càng ăn càng ghiền. Với những ai lớn lên ở xứ dừa, món cơm chan nước dừa không chỉ là thức ăn mà còn là kỷ niệm của những buổi trưa ăn ngoài vườn trước khi quay lại công việc đồng áng.

Từ món cơm chan nước dừa dân dã, người miền Tây còn sáng tạo thêm một cách ăn khác cũng độc đáo không kém: cơm chan nước đá. Những ngày nóng đổ lửa, cơm nguội chan nước đá lạnh rồi ăn cùng khô cá chiên vàng giòn, nhìn qua tưởng chừng như chẳng liên quan, thế nhưng vị mặn của khô cá với sự mát lạnh tê đầu lưỡi và độ dẻo của cơm trắng lại đem đến cảm giác sảng khoái lạ thường. 

Khách phương xa
Khách phương xa
Khách phương xa
Khách phương xa

Cơm chan nước đá mát lạnh của dân miệt vườn. Nguồn: Nhà Mình 9094

Người miền Tây vẫn hay đùa rằng ăn một tô cơm chan nước đá giữa trời nóng là “mát tới nóc”, còn nếu chan nước dừa thì lại có thêm vị ngọt béo cực hấp dẫn. Chính cái sự giản đơn mà hợp lý này khiến nhiều người từng ăn rồi phải nhớ mãi, còn ai chưa ăn thì nghe kể thôi cũng thấy khó tin.

Trên mạng xã hội, các video người dân miệt vườn chế biến và ăn cơm chan nước dừa, cơm chan nước đá đã thu hút rất nhiều lượt xem. Có người tò mò bình luận không biết hương vị ra sao, có người lại lập tức nhận đồng hương, rôm rả chia sẻ nên ăn kèm khô cá gì cho đúng bài, người thì bảo “cái này là tuổi thơ của tôi đó”, tạo nên bầu không khí rất thân thương. 

Đằng sau những món ăn tưởng như kỳ lạ ấy chính là tính cách hào sảng, chân chất và đầy sáng tạo của người miền Tây. Với họ, món ngon không nhất thiết phải phức tạp, chỉ cần hợp miệng là đủ và cũng chính cái sự giản dị ấy đã làm nên cái nét không lẫn vào đâu của miền sông nước hiền hoà.

Theo Hy Chu

Phụ nữ số

