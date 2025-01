Khách sở hữu nhiều xe nhưng mới nhận 1 hộp quà, VinFast khẳng định: Mỗi dòng xe có một hộp quà riêng - Khách hàng sẽ nhận đủ quà tặng tương ứng với số xe mà mình đang sở hữu

Ảnh minh họa.

Mới đây, cộng đồng xe điện VinFast xuất hiện thông tin người dùng sở hữu nhiều chiếc xe điện nhưng mới nhận được 1 hộp quà. Thông tin này ngày lập tức thu hút sự chú ý của những chủ sở hữu xe điện VinFast bởi đây là thắc mắc của nhiều khách hàng đang có từ 2 xe ô tô VinFast trở lên trong những ngày qua.

Lý giải về điều này, hãng xe điện của tỷ phú Phạm Nhật Vượng cho biết, mỗi dòng xe VinFast sẽ nhận một hộp quà riêng được thiết kế bằng gỗ với bao bì độc đáo và vận chuyển bởi các đơn vị khác nhau.

Do đó, nếu khách hàng mới nhận được một hộp quà, đó là phần quà dành cho một chiếc xe. Những phần quà còn lại dành cho các xe khác sẽ tiếp tục được giao trong thời gian tới.

Ảnh minh họa.

Đối với thời gian giao quà, VinFast cho hay hoạt động này được thực hiện liên tục trong tháng 1/2025. Ngoài ra, khách hàng có thể dễ dàng nhận biết món quà tương ứng với từng dòng xe thông qua hình ảnh in trên hộp gỗ.

Đơn cử như hộp gỗ in hình VF 3 dành cho các xe VF 3, VF 5, VF e34 và Fadil. Hộp gỗ in hình VF 7 dành cho VF 7 và Lux A2.0 hay hộp gỗ in hình VF 9 dành cho xe VF 9 và President...

VinFast khẳng định, mọi khách hàng sẽ nhận đủ số lượng quà tương ứng với số xe mà mình đang sở hữu.

Được biết, bộ quà Tết đặc biệt của VinFast bao gồm một chai rượu vang Pháp cao cấp đặt hàng riêng, một phong bao lì xì năm mới và bộ sưu tập tiền mặt Việt Nam đủ các mệnh giá từ 1.000 đồng đến 500.000 đồng. Tổng giá trị quà tặng của bộ sưu tập tiền là 888.000 đồng, mang ý nghĩa Phát Tài Phát Lộc.

Màn "lì xì" đặc biệt của VinFast được cho là để tri ân những người đồng hành cùng thương hiệu nhân dịp VinFast vươn lên vị trí top 1 doanh số tại thị trường Việt Nam – theo công bố từ hãng.

Ảnh minh họa.

Gần đây nhất, VinFast tiếp tục tri ân người tiêu dùng Việt thông qua chính sách miễn phí sạc pin cho tất cả khách hàng cá nhân đã và sẽ mua xe tới hết ngày 30/06/2027. Chính sách này mang lại lợi ích lên tới hàng trăm triệu đồng cho khách hàng. Đặc biệt, khách hàng mua xe kèm pin sẽ được sử dụng xe với chi phí “0 đồng nhiên liệu” hoàn toàn trong vòng hơn 2 năm tới.

Trong khi đó, đối với các công ty kinh doanh dịch vụ vận tải bằng xe điện (bao gồm GSM), V-GREEN sẽ miễn 100% chi phí sạc pin trong khung giờ từ 22h đêm hôm trước đến 6h sáng hôm sau, các khung giờ còn lại sẽ được giảm 50% đơn giá, kéo dài tới hết 30/06/2027.

Đây được xem là màn "chơi rất lớn" của tỷ phú Phạm Nhật Vượng để khuyến khích người dùng cá nhân cũng như các hãng xe dịch vụ sử dụng xe điện VinFast. Đồng thời cũng là đặc quyền chưa từng có trên thị trường, khiến chi phí sở hữu và sử dụng xe điện trở về mức tối thiểu, phù hợp với khả năng tiếp cận của đông đảo người tiêu dùng.

Cùng với chính sách miễn phí sạc dài hạn, hệ thống trạm sạc được phát triển và quản lý bởi công ty V-GREEN cũng đang liên tục được mở rộng tại 63/63 tỉnh thành. Thông qua chính sách nhượng quyền và sự hưởng ứng của nhiều đối tác lớn, V-GREEN hoàn toàn đáp ứng được tốc độ tăng trưởng vũ bão của hãng xe số 1 Việt Nam.