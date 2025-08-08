Khách Tây nhận xét: Việt Nam có món bún mà chỉ ăn 1 miếng thôi đã cảm thấy "như được khai sáng"

Là 2 blogger ẩm thực nổi tiếng tới từ Mỹ, anh Daryl và chị Mindi Hirsch đã có nhiều cơ hội nếm thử vô số những món ăn ngon trên thế giới. Tuy nhiên, trong hành trình khám phá ẩm thực ấy, cặp đôi này cho biết, Việt Nam nằm trong số những điểm đến được họ yêu thích nhất, với nhiều đặc sản khiến họ "ăn mãi không chán".

Anh Daryl và chị Mindi rất yêu thích ẩm thực của Việt Nam nên đã dành ra 3 năm để khám phá. (Nguồn ảnh: 2foodtrippers)

Từng chỉ nghĩ sẽ ở lại Việt Nam trong một năm, cuối cùng 2 vị khách Tây này đã dành hẳn 3 năm để thưởng thức các món ngon trên dải đất hình chữ S. Những đặc sản để lại ấn tượng sâu sắc nhất đối với họ nhất có lẽ phải kể đến phở, bún chả, bún bò Huế, bánh mỳ kẹp, bánh mỳ ốp la, mỳ Quảng, cao lầu, lẩu, cà phê trứng...

Tuy nhiên, trong một lần đến Đà Nẵng, khi được nếm thử một món bún, 2 vị khách Tây đã phải ngỡ ngàng vì nó quá ngon.

Món bún khiến 2 vị khách Tây sửng sốt: Chỉ 1 miếng đã cảm thấy "như được khai sáng"

Nếu nói đến các món nước nổi tiếng của Việt Nam được anh Daryl và chị Mindi yêu thích thì có lẽ rất nhiều, từ phở bò, phở gà, bún bò Huế, bún chả cho đến cao lầu hay mỳ Quảng. Đây là những cái tên đã quá quen thuộc đối với các vị khách du lịch. Song khi đến thành phố Đà Nẵng xinh đẹp, 2 vị khách Tây này còn bất ngờ phát hiện ra một món bún khác, tuy không nổi tiếng bằng những món nước kia nhưng cũng rất ngon. Đó chính là món bún chả cá.

"Chúng tôi đã đến quán Bún Chả Cá Hờn ở khu vực trung tâm thành phố Đà Nẵng để thử món ăn Việt Nam được yêu thích này. Bát bún có nhiều thành phần, từ chả cá, bún, cho đến các loại rau và măng ăn kèm. Chúng tôi thêm rau sống và mắm ruốc vào bát vì đó là cách ăn món bún chả cá ở Đà Nẵng", cặp đôi viết trên blog ẩm thực 2 food trippers của họ.

Bát bún chả cá hấp dẫn mà 2 vị khách Tây thưởng thức khi tới Đà Nẵng. (Nguồn ảnh: 2foodtrippers)

Theo 2 vị khách Tây này, một bát bún chả cá trông qua thì đơn giản nhưng thực ra, nước dùng của nó được nấu một cách cầu kỳ còn hơn cả nước dùng của món phở - món ăn "tủ" của họ. Chính sự cầu kỳ ấy đã giúp cho nước dùng của bát bún vừa thơm, vừa ngọt mà không hề tanh, "chỉ ăn một miếng đã cảm thấy như được khai sáng".

"Chả cá đủ xốp để tạo nên sự hấp dẫn của món ăn. Và mắm ruốc đã tạo nên hương vị đặc trưng cho nó. Không biết các du khách khác thấy thế nào, còn chúng tôi thì rất thích", 2 vị khách Tây nhận xét.

Và theo 2 blogger này, mặc dù chủ yếu người ta ăn bún chả cá Đà Nẵng vào bữa sáng, nhưng bạn hoàn toàn có thể ăn nó vào bữa trưa và bữa tối vì món ăn này không chỉ ngon mà còn rất giàu dinh dưỡng nữa.

Bún chả cá Đà Nẵng có gì hấp dẫn?

Bún chả cá là món ăn ngon rất đỗi quen thuộc, hầu như có thể tìm được ở bất cứ địa phương nào ở dải đất miền Trung. Tuy nhiên, món ăn ngon dân dã này tại Đà Nẵng lại sở hữu một vẻ rất riêng biệt, có thể làm xiêu lòng du khách ngay từ lần thưởng thức đầu tiên.

Bún chả cá là món ngon nổi tiếng ở Đà Nẵng. (Ảnh: Sưu tầm)

Có thể nói, bún chả cá chính là một món ăn mà ngay từ lần đầu thưởng thức sẽ làm say lòng thực khách tới thăm vì vị ngọt ngọt, chua chua rất thanh của nước dùng. Đây là loại nước được hầm từ xương cá, có thể thêm xương heo hoặc xương bò. Đặc biệt nồi nước súp này luôn luôn có thêm những loại rau củ như cà chua, dứa, bắp cải, bí đỏ và măng tươi để tăng thêm vị thanh ngọt và đậm đà cho món bún chả cá.

Tiếp theo, miếng chả cá trong mỗi bát bún cá Đà Nẵng vừa giòn dai lại có vị cay thơm thoang thoảng từ hạt tiêu. Đặc biệt nhất chính là hương thơm và sự mặn mà của mắm ruốc đã tạo nên vị ngon đặc trưng khó cưỡng cho món ăn này.

Bát bún chả cá sẽ tròn vị nhất nếu được ăn kèm với rau sống tươi ngon và đủ loại như xà lách, húng, quế, giá đỗ. Những loại rau ăn kèm này sẽ giúp cân bằng hương vị, tạo độ thanh mát và khiến cho món ăn thêm ngon miệng hơn.

* Bài viết thể hiện quan điểm của nhân vật dựa trên trang web 2foodtrippers.