Khách Việt đỡ cả trăm triệu đồng tiền lăn bánh xe Mitsubishi tháng này: Nhiều mẫu được tặng 100% trước bạ, Xforce thêm 'option' miễn phí

Hỗ trợ 50-100% trước bạ

Trong tháng 6 này, phần lớn xe Mitsubishi đều được hãng xe Nhật hỗ trợ 50-100% trước bạ, song có sự thay đổi nhẹ so với tháng trước.

Những mẫu xe, phiên bản xe đang được hỗ trợ 100% trước bạ có Attrage bản MT, CVT Premium, Triton bản 4x2 AT Mivec, Pajero Sport bản 4x2 AT và 4x4 AT. Những mẫu, phiên bản này hiện đều là xe nhập khẩu. Khoản hỗ trợ trước bạ quy đổi có giá trị lên tới 136,5 triệu đồng.

Nhiều mẫu xe Mitsubishi được hỗ trợ trước bạ từ chính hãng.

Trong khi đó, mức hỗ trợ 50% trước bạ đang áp dụng cho Attrage bản CVT, 3 phiên bản Xpander, Xpander Cross, Triton bản 4x2 AT Athlete và 2 phiên bản Outlander. Trong số này, ngoại trừ Outlander và Xpander bản MT là xe lắp ráp trong nước thì những mẫu, phiên bản xe còn lại đều được nhập khẩu. Khoản hỗ trợ trước bạ quy đổi có giá trị lên tới 47,5 triệu đồng.

Tặng 'option', phụ kiện cho xe

So với chính sách bán hàng tháng 5, khuyến mãi tháng 6 dành cho mẫu Xforce có thêm quà tặng. Trong đó, đáng chú ý là chìa khóa đề nổ từ xa chính hãng (vốn là tùy chọn phải trả thêm tiền) tặng kèm khách mua xe Xforce bản Exceed.

Mitsubishi Xforce tháng này có nhiều quà tặng hơn.

Ngoài ra, hãng xe Nhật vẫn duy trì tặng một số phụ kiện cho khách mua xe như ăng ten vây cá mập trị giá 1,5 triệu đồng, camera 360 độ trị giá 20 triệu đồng hay camera lùi trị giá 2,5 triệu đồng.

Cụ thể, mẫu Attrage bản CVT và CVT Premium được tặng kèm ăng ten vây cá mập; Xpander bản AT Premium, Xpander Cross cùng 2 phiên bản Outlander được tặng kèm camera 360 độ; Attrage bản MT, Xpander bản MT và Triton bản 4x2 AT Mivec được tặng kèm camera lùi.

Thêm quà giá trị cao

Ngoài trước bạ và trang bị, phụ kiện, quà tặng kèm của Mitsubishi cho khách mua xe trong tháng 6 này còn nhiều hơn nữa.

Với Xforce, khuyến mãi tháng này còn có 1 năm bảo hiểm vật chất, 1 năm (hoặc 20.000 km) bảo dưỡng miễn phí (chỉ với bản GLX) cùng mô hình xe Xforce. Trong trường hợp khách hàng mua Xforce trả góp, hãng xe Nhật có gói hỗ trợ lãi suất vay MMV Auto Finance.

Tương tự, Attrage bản CVT Premium, 2 phiên bản Outlander cũng có 1 năm bảo hiểm vật chất; Attrage bản MT, CVT Premium, 2 phiên bản Pajero Sport cũng có gói hỗ trợ lãi suất vay MMV Auto Finance.

Phụ kiện tặng kèm giúp khách đỡ một khoản chi phí và thời gian nâng cấp sau khi mua xe.

Đặc biệt, riêng Pajero Sport được tặng gói bảo dưỡng miễn phí lên tới 3 năm (hoặc 60.000 km) với bản 4x4 AT, 2 năm (hoặc 40.000 km) với bản 4x2 AT cùng 2 năm bảo hiểm vật chất.