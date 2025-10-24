Khách Việt kể chuyện du lịch Ấn Độ, thử 1 việc trên phố rồi nhận xét: "Đời không bao giờ nghĩ có ngày này"

Nhắc tới những điểm đến du lịch nước ngoài hấp dẫn đối với riêng du khách Việt, bên cạnh những 'nước bạn' với vị trí gần nước ta như Thái Lan, Singapore hay Trung Quốc, Ấn Độ - quốc gia thuộc khu vực Nam Á cũng là một cái tên nổi bật.

Ấn Độ thu hút du khách bởi sự giao hoà độc đáo giữa văn hoá cổ xưa, các công trình kiến trúc huyền bí, ẩm thực đặc sắc và cảnh quan thiên nhiên đa dạng. Nhưng cũng không ít lần du khách gặp phải 'dở khóc dở cười' khi du lịch Ấn Độ. Câu chuyện sau đây là một ví dụ.

Nữ du khách trong câu chuyện (Ảnh Phượng Đi Đâu)

Du khách là chủ nhân blog Phượng Đi Đâu. Trong chuyến đi tới Ấn Độ, nữ du khách đã có dịp trải nghiệm dịch vụ massage và gội đầu tại cửa hàng bình dân trên đường phố Ấn Độ. Cô đánh giá đây là một trải nghiệm nhớ đời, "cuộc đời không bao giờ nghĩ có ngày này".

Cụ thể, theo những gì Phượng ghi lại trong video đăng trên trang cá nhân, cách massge đầu và gội đầu tại Ấn Độ rất khác với những nơi khác. "Gói massage 10 phút có giá 45.000 đồng, được tặng cả massage mặt bằng kỹ thuật mà ở Việt Nam mình chưa từng thấy. Khuyến mại cả massage tay, cổ vai gáy, bẻ khớp, giãn cơ toàn thân".

Có thể thấy, không chỉ bất ngờ bởi được tặng quá nhiều dịch vụ, nữ du khách còn ấn tượng bởi kỹ thuật hành nghề của những người thợ ở đây. Cô mô tả họ làm rất mạnh, nhanh, thuần thục và cũng chu đáo.

Dịch vụ gội đầu cũng khá kỳ lạ khi thay vì khách hàng được nằm trên giường thì ở trải nghiệm của Phượng, cô đứng trực tiếp trước bồn rửa. Sau đó cô cúi đầu xuống rồi được chủ cửa hàng đổ nước từ bình siêu tốc gội đầu cho.

Nữ du khách Việt bất ngờ với kiểu massage và gội đầu đặc biệt ở Ấn Độ (Ảnh Phượng Đi Đâu)

“Champi” – kiểu chăm sóc đặc biệt ở Ấn Độ

Ở Ấn Độ, việc gội đầu và xoa bóp da đầu không chỉ là một bước làm đẹp, mà là một phần trong truyền thống chăm sóc sức khỏe có lịch sử hơn 2.000 năm, bắt nguồn từ triết lý Ayurveda. Người Ấn gọi đó là champi – một từ tiếng Hindi có nghĩa là “xoa bóp đầu” và cũng chính là gốc của từ “shampoo” trong tiếng Anh ngày nay.

Theo trang Sense Massage Therapy (Anh), phương pháp này tập trung vào việc kích thích các “marma points” – những huyệt năng lượng nằm trên đầu, cổ và vai. Các thợ thường sử dụng dầu thảo mộc hoặc dầu dừa ấm, xoa bóp nhẹ để kích thích lưu thông máu, giảm căng thẳng, đồng thời giúp tóc khỏe và mọc nhanh hơn.

Ảnh minh họa

Tuy nhiên, ở các tiệm bình dân tại Ấn Độ, kỹ thuật “champi” đã trở nên mộc mạc và mạnh mẽ hơn. Một lần ghé vào tiệm cắt tóc ven đường, khách không chỉ được gội sạch đầu mà còn được “tặng kèm” màn massage kéo dài vài phút, đôi khi là cả vai, cổ và cánh tay, đúng như những trải nghiệm nữ du khách Việt được trải qua.

Trên diễn đàn Reddit, nhiều người kể rằng: “Sau khi cắt tóc, họ thường bóp đầu, ấn cổ và giật nhẹ sang hai bên – đó là phần không thể thiếu của tiệm barber Ấn Độ”. Một số nơi còn thêm động tác “vỗ trán” hoặc “xoay cổ” khiến người lần đầu trải nghiệm vừa bất ngờ vừa… rùng mình.

Ở các thành phố lớn như Mumbai, Delhi hay Jaipur, những tiệm cắt tóc nhỏ nằm dọc vỉa hè hay góc chợ là hình ảnh quen thuộc. Không cần phòng ốc sang trọng hay dầu gội đắt tiền, chỉ với đôi bàn tay khéo léo và một ít dầu dừa, các “nghệ nhân” đã tạo nên một trải nghiệm đặc trưng của đời sống Ấn Độ.

Ảnh Youtube

Theo The Times of India, gội đầu kết hợp massage không chỉ giúp thư giãn mà còn trở thành thói quen chăm sóc tinh thần của nhiều người dân – đặc biệt là sau những ngày làm việc mệt mỏi dưới cái nóng 40 °C.

Ngày nay, dịch vụ “champi” đã được nhiều spa cao cấp ở châu Âu và Mỹ học hỏi, nhưng chính những tiệm bình dân ven đường mới giữ được linh hồn thật nhất của nó: mộc mạc, gần gũi và đậm chất Ấn.

“Thư giãn đấy, nhưng cũng hơi sợ!”

Nhiều du khách quốc tế coi việc trải nghiệm gội đầu và massage đầu kiểu Ấn là một “thử thách văn hóa” thú vị. Blogger du lịch CC Food Travel từng chia sẻ: “Tôi đã thử dịch vụ này trong chuyến đi đến Delhi – nó thực sự giúp giảm đau đầu, nhưng lực tay mạnh đến mức khiến tôi tỉnh hẳn.”

Một video nổi tiếng trên YouTube mang tên “1 Dollar Indian Head Massage” ghi lại cảnh một du khách phương Tây được thợ cạo ven đường ở Mumbai thực hiện trọn gói: gội đầu, bấm huyệt, đấm lưng, kéo cổ. Người xem bình luận hài hước: “Trông anh ta vừa thư giãn vừa sợ gãy cổ”.

Ảnh Youtube

Dù vậy, nhiều người lại xem đây là trải nghiệm đáng nhớ. Một du khách người Mỹ kể: “Tôi không ngờ chỉ với chưa đầy 1 USD, tôi lại được chăm sóc kỹ như vậy. Anh thợ vừa bóp đầu vừa cười hiền, còn bảo: ‘Relax, sir, relax!’”

Các trang mạng xã hội như Reddit hay TripAdvisor cũng tràn ngập bình luận về dịch vụ này. Có người ca ngợi đó là “một trong những cảm giác sảng khoái nhất từng có”, nhưng cũng có người khuyên “nên nói trước nếu bạn không quen lực mạnh”.

Với nhiều du khách, trải nghiệm massage đầu ở Ấn Độ không chỉ là một dịch vụ làm đẹp mà là khoảnh khắc đặc trưng trong hành trình khám phá đất nước này. Giữa những khu chợ ồn ào, mùi dầu thảo mộc thoang thoảng và đôi bàn tay điêu luyện của người thợ địa phương mang đến cảm giác vừa lạ lẫm vừa gần gũi. Đó là một lát cắt văn hóa, nơi người Ấn Độ gửi gắm triết lý “chạm vào cơ thể để chạm đến tâm hồn” – dù đôi khi, cú giật cổ cuối cùng vẫn khiến du khách giật mình bật cười.



