Khách Việt kể chuyện du lịch điểm nổi tiếng Trung Quốc, nhận xét: "Đi tới đâu ai cũng nhìn tôi"

Nhắc tới những điểm đến du lịch nước ngoài hấp dẫn đối với riêng du khách Việt, không thể bỏ qua Trung Quốc. Trung Quốc có diện tích lãnh thổ rộng lớn, nhiều du khách chia sẻ nơi đây đem tới cho họ đa dạng trải nghiệm khác nhau, từ vui chơi giải trí, mua sắm, tham quan ngắm cảnh, cho đến tìm hiểu nét đa dạng của văn hóa bản địa.

Song cũng không ít lần chính các du khách Việt gặp phải những tình huống có phần khó đỡ tại nước bạn. Câu chuyện sau đây của một nữ du khách có tài khoản tên Diệu Lynh, đến từ TP.HCM là một ví dụ.

Cụ thể, cô có chuyến đi tới Trương Gia Giới, thành phố phía Bắc tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc vào tháng 6 năm 2023. Tới đây, cô chọn khám phá Thiên Môn Sơn và Vườn Quốc gia núi Thiên Môn. Chuyện sẽ không có gì nếu như trang phục cô lựa chọn khiến nhiều người phải chú ý.

"Có ai đi du lịch Trương Gia Giới toàn phải leo núi mà lại mặc đầm váy phục vụ sống ảo như tôi không, đi tới đâu ai cũng nhìn tôi", Diệu Lynk chia sẻ. Việc này không khiến nữ du khách ái ngại, thậm chí cô còn rất vui vẻ hoàn thành chuyến đi của mình.

Nữ du khách trong câu chuyện (Ảnh Diệu Lynk)

Trên thực tế, Thiên Môn Sơn nói riêng hay Trương Gia Giới nói riêng luôn được xếp vào danh sách những điểm đến nổi tiếng và thu hút hàng đầu ở Trung Quốc. Du khách đến đây đa phần là những tín đồ khám phá, leo núi, thích chinh phục thiên nhiên. Bên cạnh đó cũng có người đến đây với mong muốn lưu lại những bức hình đẹp ở kỳ quan thiên nhiên kỳ vĩ. Vì vậy việc mặc trang phục thế nào là tùy vào lựa chọn của mỗi du khách, miễn sao phù hợp với nhu cầu cá nhân.

Thiên Môn Sơn, Vườn quốc gia Núi Thiên Môn có gì?

Nằm ở tây bắc tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, Thiên Môn Sơn và Vườn quốc gia Núi Thiên Môn tại Trương Gia Giới đã trở thành một trong những điểm du lịch hút khách không chỉ bởi vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ mà còn bởi những trải nghiệm độc đáo. Với các dãy núi đá vôi kỳ vĩ, thung lũng sâu thẳm và hệ sinh thái phong phú, nơi đây không chỉ là thiên đường cho những ai yêu thích du lịch mạo hiểm mà còn mang lại cảm giác bình yên, thanh tịnh cho những ai tìm kiếm sự thư giãn.

Đầu tiên là Thiên Môn Sơn, hay còn được gọi là Cổng Trời. Đây là một cổng đá tự nhiên xuyên qua đỉnh núi, tạo thành một mái vòm khổng lồ. Để lên được Cổng Trời, du khách có thể trải nghiệm cáp treo Thiên Môn Sơn dài 7.455 m, được mệnh danh là cáp treo dài nhất thế giới, mang lại cảm giác thú vị khi lơ lửng giữa những vách đá vôi sừng sững. Đặc biệt, đoạn đường lên đỉnh núi có 99 khúc cua, một thử thách hấp dẫn đối với những ai ưa thích cảm giác mạnh.

Ảnh Viettourist

Tại Cổng Trời, du khách có thể ngắm nhìn toàn cảnh Trương Gia Giới từ trên cao, cùng với cảnh sắc thiên nhiên kỳ vĩ của dãy núi đá vôi và những khu rừng xanh bạt ngàn. Một điểm đặc biệt khác chính là đường kính thiên, một con đường kính trong suốt, giúp du khách như bước đi trên không, chiêm ngưỡng cảnh sắc hùng vĩ dưới chân.

Tiếp đến là Vườn quốc gia Núi Thiên Môn - nơi được công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới của UNESCO. Với diện tích lên tới 4.810 ha, vườn quốc gia này nổi bật với các cột đá vôi cao sừng sững, những cây rừng nguyên sinh và các dòng suối trong vắt uốn lượn. Đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thích khám phá thiên nhiên hoang dã.

Khung cảnh thiên nhiên ấn tượng ở VQG Núi Thiên Môn (Ảnh ST)

Du lịch Trương Gia Giới: Cách di chuyển và các tour du lịch đặc sắc

Hiện nay, du khách có thể dễ dàng di chuyển đến Trương Gia Giới từ các thành phố lớn của Trung Quốc, với các chuyến bay thẳng đến sân bay Trương Gia Giới hoặc di chuyển bằng tàu hỏa.

Khi đã đến nơi, việc di chuyển giữa các địa điểm tham quan có thể thực hiện bằng cáp treo Thiên Môn Sơn, thang máy Bailong, hay các xe buýt du lịch nối các khu vực tham quan. Ngoài ra, du khách còn có thể tham gia các tour du lịch 2-3 ngày để khám phá toàn bộ vẻ đẹp của Trương Gia Giới, bao gồm tham quan Hallelujah Mountain, Golden Whip Stream, và Cổng Trời Thiên Môn.

Để tham quan Thiên Môn Sơn, du khách cần mua vé cáp treo với mức giá khoảng 258 NDT (~900.000 VND) cho một chiều, và nếu chọn vé combo bao gồm cả cáp treo và thang máy Bailong, giá vé dao động từ 400-450 NDT (~1.400.000 - 1.600.000 VND).

Thang máy Bailong ở VQG Núi Thiên Môn (Ảnh TransViet)

Đối với Vườn quốc gia Núi Thiên Môn, vé vào cửa có giá khoảng 245 NDT (~860.000 VND). Các điểm tham quan đặc biệt như Hallelujah Mountain và Golden Whip Stream có thể yêu cầu phí phụ thu. Nếu muốn tham gia các tour du lịch hoặc trải nghiệm các dịch vụ cao cấp như thang máy Bailong hoặc đường kính thiên, mức phí có thể thay đổi tùy theo lựa chọn của du khách.

Lựa chọn lưu trú tại Trương Gia Giới cũng rất đa dạng và phong phú, từ bình dân cho đến cao cấp. Nếu muốn tìm kiếm một trải nghiệm nghỉ dưỡng, hãy tham khảo ác khu resort gần chân núi hoặc trong khu vực Wulingyuan. Nếu muốn đề cao khám phá, xung quanh khu vực Thiên Môn Sơn và Vườn quốc gia Núi Thiên Môn cũng có rất nhiều khách sạn với giá thành không quá đắt đỏ, phù hợp cho nhóm du khách trẻ.