Khách Việt trầm trồ với 1 cảnh tượng ở Thượng Hải, đợi cả ngày chỉ để được thấy: "Đúng như lời đồn!"

Nhắc tới những điểm đến du lịch nước ngoài hấp dẫn đối với riêng du khách Việt, không thể bỏ qua Trung Quốc. Nhiều thành phố lớn của quốc gia tỷ dân trở thành điểm đến mơ ước của nhiều người, ví dụ như Thượng Hải - thành phố hiện đại bậc nhất Trung Quốc.

Thượng Hải hấp dẫn du khách bởi nhiều yếu tố, từ nét hoài cổ xen lẫn nét hiện đại, những trung tâm thương mại, mua sắm sầm uất cho đến những con phố ẩm thực đông đúc người qua lại. Và còn một trải nghiệm nữa khiến nhiều người phải trầm trồ - như du khách có tên P.Q.Anh (27 tuổi, đến từ Hà Nội) kể lại.

Đó chính là trải nghiệm ngắm dãy nhà bên bến Thượng Hải lên đèn khi trời chập tối. "Tôi đã xem nhiều cảnh này trên mạng, khi tới Thượng Hải tôi tự nhủ chắc chắn phải được nhìn ngoài đời thực. Và thật sự không phí cả 1 ngày chờ đợi của tôi, nó đẹp đúng như lời đồn!", nữ du khách nói.

Đông đảo du khách đến Thượng Hải chỉ đợi cả ngày để ngắm nhìn khoảnh khắc lên đèn này (Ảnh Pham My, Thanh Mai)

Vì sao khoảnh khắc lên đèn bên bến Thượng Hải lại đặc biệt?

Khi hoàng hôn buông xuống, bến Thượng Hải (The Bund – 外滩) như khoác lên mình tấm áo mới, rực rỡ ánh vàng lấp lánh. Khoảnh khắc những tòa nhà ven sông Hoàng Phố đồng loạt “lên đèn” vào đúng 18h mỗi tối được xem là một trong những trải nghiệm không thể bỏ lỡ khi đặt chân tới thành phố hoa lệ này.

Theo trang du lịch chính thức IP Shanghai, đúng 6 giờ tối, “hàng chục công trình cổ trăm năm tuổi dọc bờ sông cùng bừng sáng, nhuộm vàng cả không gian” – một cảnh tượng khiến bất kỳ ai cũng phải trầm trồ ngỡ ngàng.

Truyền thống “thắp sáng bến Thượng Hải” đã có từ năm 1986, khi chính quyền thành phố lần đầu tiên lắp đặt hệ thống đèn trang trí cho hơn 40 công trình mang phong cách Tân cổ điển ven bờ Hoàng Phố. Ban đầu, ánh sáng chỉ được bật trong những dịp lễ lớn, như Tết Dương lịch hay Quốc khánh.

Ảnh China Tripedia

Nhưng theo Sina, đến giữa thập niên 1990, “xem đèn Bund” (外滩看灯) đã trở thành một hoạt động du lịch nổi tiếng, thu hút cả du khách từ các tỉnh lân cận như Giang Tô, Chiết Giang tìm đến chỉ để chiêm ngưỡng khoảnh khắc rực rỡ ấy. Dần dần, việc chiếu sáng trở thành hoạt động hàng đêm, gắn liền với nhịp sống và bản sắc thị giác của Thượng Hải hiện đại.

Không chỉ là “màn trình diễn ánh sáng”, hệ thống chiếu sáng của The Bund còn được xem là biểu tượng cho sự kết hợp hài hòa giữa di sản và công nghệ. Chuyên trang Zhihu mô tả, toàn bộ khu vực được trang bị đèn LED “tunable white” – công nghệ cho phép điều chỉnh sắc độ ánh sáng theo thời gian, giúp các công trình cổ vẫn giữ được vẻ trang nhã, đồng thời tiết kiệm năng lượng và hạn chế ô nhiễm ánh sáng.

Mỗi công trình ven Bund lại có phong cách chiếu sáng riêng. Ví dụ như tòa nhà Hải quan Thượng Hải với chiếc đồng hồ biểu tượng được chiếu sáng nhẹ từ mái xuống, tôn lên nét cổ điển. Tòa nhà Peace Hotel lại chọn ánh sáng trắng ngà, phản chiếu xuống dòng Hoàng Phố tạo hiệu ứng lung linh. Tạp chí ELight cho hay, việc thiết kế ánh sáng cho từng công trình đều được nghiên cứu kỹ lưỡng, kết hợp giữa yếu tố thẩm mỹ và tính biểu tượng của từng kiến trúc.

Công nghệ chiếu sáng đặc biệt tạo nên điểm nhấn cho từng công trình (Ảnh News CN)

Hoạt động bên bờ bến Thượng Hải

Với du khách, khoảnh khắc 6 giờ tối bên bến Thượng Hải mang đến trải nghiệm đặc biệt khó quên. Khi cả dải kiến trúc trăm năm tuổi đồng loạt bừng sáng, những dải ánh vàng hòa cùng màu nước sông Hoàng Phố tạo nên khung cảnh được ví như “bức tranh ánh sáng sống động nhất châu Á”.

Hàng ngàn người dân địa phương và du khách quốc tế thường tụ tập trên bờ kè, trên các du thuyền ngắm sông hoặc ở tầng cao của các quán bar dọc đường Zhongshan Road để chờ giây phút ấy. Trên mạng xã hội, những video ghi lại cảnh “the moment when the lights of the Bund turn on — pure magic” (khoảnh khắc Bund lên đèn – thật sự nhiệm màu) vẫn luôn nhận hàng triệu lượt xem mỗi năm.

Ngoài hoạt động chiếu sáng thường nhật, mỗi dịp lễ lớn như Tết Dương lịch hoặc kỷ niệm Quốc khánh, khu Bund còn tổ chức các show ánh sáng 3D kết hợp âm nhạc kéo dài vài phút, tạo thành màn trình diễn ánh sáng hoành tráng bậc nhất thế giới. Năm 2013, chương trình chiếu sáng đặc biệt tại đây còn được kết nối đồng thời với New York, London, Paris và Sydney, biến Thượng Hải trở thành “một trong những thành phố đón năm mới bằng ánh sáng” tiêu biểu toàn cầu.

Bến Thượng Hải luôn là điểm đến thu hút hàng đầu ở Thượng Hải (Ảnh Reddit)

Với sự kết hợp giữa lịch sử, kiến trúc và công nghệ, The Bund không chỉ là “phòng trưng bày kiến trúc quốc tế” của Thượng Hải mà còn là “sân khấu ánh sáng” đưa du khách đi qua hành trình từ quá khứ đến hiện đại. Nếu có dịp ghé thành phố này, hãy đến bờ sông Hoàng Phố vào khoảng 17h30, chọn một vị trí yên tĩnh để chờ đợi khoảnh khắc “lên đèn”. Khi cả thành phố bừng sáng trong sắc vàng cổ kính và ánh phản chiếu lung linh của nước, bạn sẽ hiểu vì sao người Thượng Hải vẫn gọi nơi này là “linh hồn của thành phố”.