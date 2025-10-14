Khải Hoàn Land phát hành lô trái phiếu đầu tiên trong năm 2025

Mới đây, Công ty Cổ phần Tập đoàn Khải Hoàn Land (MCK: KHG, sàn HoSE) vừa có văn bản công bố thông tin về kết quả phát hành trái phiếu của doanh nghiệp gửi đến Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Cụ thể, ngày 2/10/2025, Khải Hoàn Land đã chào bán thành công 800 trái phiếu mã KHG12501 ra thị trường trong nước. Với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, lô trái phiếu có tổng giá trị phát hành 80 tỷ đồng, kỳ hạn 60 tháng, dự kiến đáo hạn vào ngày 2/10/2030.

Theo thống kế trên HNX, đây là lô trái phiếu đầu tiên được Khải Hoàn Land phát hành trong năm 2025 tính đến thời điểm hiện tại.

Ảnh minh họa

Liên quan đến trái phiếu, trước đó Khải Hoàn Land đã công bố Nghị quyết của HĐQT về thông qua việc kết thúc thực hiện phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2023 đã được phê duyệt tại Nghị quyết HĐQT số 06/2023/NQ-HĐQT ngày 28/9/2023 với tổng giá trị phát hành tối đa là 840 tỷ đồng.

Căn cứ theo quy định pháp luật hiện hành, do thời hạn thực hiện phát hành trái phiếu đã vượt quá 6 tháng kể từ ngày phát hành đợt đầu tiên nên phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2023 đã hết thời hạn thực hiện theo quy định.

Trong khuôn khổ phương án phát hành này, tổng giá trị trái phiếu công ty đã phát hành thành công là 490 tỷ đồng, giá trị trái phiếu còn lại chưa phát hành là 350 tỷ đồng.

Đồng thời, HĐQT Khải Hoàn Land cũng thông qua việc triển khai phát hành trái phiếu riêng lẻ với tổng giá trị phát hành tối đa là 350 tỷ đồng, tương đương với phần trái phiếu còn lại của phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2023 đã nêu trên.

Cụ thể, trái phiếu thuộc loại hình trái phiếu riêng lẻ không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo đảm là bảo lãnh thanh toán của tổ chức tín dụng.

Số lượng trái phiếu phát hành và chào bán là 3.500 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tổng giá trị phát hành 350 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất soát xét 6 tháng đầu năm 2025, Khải Hoàn Land mang về doanh thu thuần hơn 246,8 tỷ đồng, tăng 94,5% so với 6 tháng đầu năm 2024; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt hơn 35,8 tỷ đồng, tăng 21,8%.

Năm 2025, Khải Hoàn Land lên kế hoạch kinh doanh với doanh thu thuần dự kiến đạt 357 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế ước đạt 65 tỷ đồng.

Như vậy, kết thúc 2 quý đầu năm, doanh nghiệp đã hoàn thành được 69,1% kế hoạch doanh thu thuần và 55,1% kế hoạch lợi nhuận đã đề ra.