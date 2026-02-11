Khải Hoàn Land phát hành lô trái phiếu đầu tiên trong năm 2026

Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), CTCP Tập đoàn Khải Hoàn Land (MCK: KHG) vừa có văn bản công bố thông tin về kết quả phát hành trái phiếu.

Theo đó, ngày 6/1/2026, Khải Hoàn Land đã chào bán thành công 1.900 trái phiếu mã KHG12601 ra thị trường trong nước. Với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, lô trái phiếu có tổng giá trị phát hành 190 tỷ đồng, kỳ hạn 60 tháng, dự kiến đáo hạn vào ngày 6/1/2031.

Các thông tin về trái chủ, mục đích phát hành, tài sản đảm bảo,... không được công bố. Tuy nhiên, theo thông tin ghi nhận trên HNX, lô trái phiếu có lãi suất 13,5%/năm và là lô trái phiếu đầu tiên được Khải Hoàn Land phát hành trong năm 2026.

Ảnh minh họa

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính quý IV/2025, Khải Hoàn Land ghi nhận doanh thu thuần hơn 236,6 tỷ đồng, tăng 107,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngoài ra, doanh nghiệp còn thu về gần 50,8 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động tài chính, giảm 13,9% so với cùng kỳ.

Kết quả, sau khấu trừ các khoản thuế phí, doanh nghiệp báo lãi ròng quý IV/2025 đạt hơn 12,3 tỷ đồng, tăng 12,6% so với quý IV/2024.

Theo giải trình của Khải Hoàn Land, lợi nhuận sau thuế tăng so với kỳ trước chủ yếu là do tăng doanh thu, giảm chi phí; công ty đã chủ động trong việc giảm chi phí từ đó cải thiện tỷ suất lợi nhuận.

Lũy kế cả năm 2025, Khải Hoàn Land mang về doanh thu thuần gần 619,1 tỷ đồng, tăng 99,8% so với năm 2024; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt hơn 66,4 tỷ đồng, tăng 21,6%.

Năm 2025, Khải Hoàn Land lên kế hoạch kinh doanh với chỉ tiêu doanh thu thuần dự kiến đạt 357 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp ước đạt 65 tỷ đồng.

Như vậy, doanh nghiệp đã hoàn thành được 173,4% kế hoạch doanh thu thuần và 102,2% kế hoạch lợi nhuận đã đề ra.

Tính đến thời điểm cuối năm 2025, tổng tài sản của Khải Hoàn Land ở mức gần 6.990,2 tỷ đồng, tăng 6,1% so với đầu năm. Trong đó, các khoản phải thu dài hạn ghi nhận gần 4.729,9 tỷ đồng, chiếm 67,7% tổng tài sản.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả đang ở mức gần 1.703,9 tỷ đồng, tăng 24,2% so với đầu năm. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính gần 1.323,9 tỷ đồng, chiếm 77,7% tổng nợ.



