Khải Hoàn Prime: Đã có thông báo thuế, tiến tới ký HĐMB

Nằm trong danh mục số ít các dự án thực hiện xác định giá đất vào 4 tháng cuối năm, mới đây, căn hộ resort Khải Hoàn Prime (tọa lạc mặt tiền Lê Văn Lương, liền kề KĐT Phú Mỹ Hưng) đã nhận được thông báo thuế, tiến tới ký HĐMB vào tháng 12/2025. Đây là bước tiến pháp lý quan trọng, khẳng định uy tín, trách nhiệm cùng nỗ lực lớn của chủ đầu tư trong hành trình mang đến thị trường nguồn cung sản phẩm với giá trị thực, giàu tiềm năng sinh lời.

Bên cạnh đó, Khải Hoàn Prime còn thu hút sự quan tâm của lượng lớn khách hàng ở thực – nhà đầu tư nhờ tiến độ xây dựng vượt trội. Được biết, dự án đang hoàn thiện tầng 10, tiến tới xây dựng tầng 11. Từ lễ khởi công xây dựng phần thân đến nay, công trường Khải Hoàn Prime luôn tấp nập, nhộn nhịp với hàng ngàn công nhân – kỹ sư làm việc suốt ngày đêm. Các hạng mục trọng yếu được triển khai, hoàn thiện với độ chính xác cao, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và an toàn tuyệt đối với mục tiêu đưa dự án về đích đúng hạn vào quý I/2027.

So với mặt bằng giá phân khúc căn hộ cao cấp tại khu Nam TP.HCM, Khải Hoàn Prime vẫn đang sở hữu mức giá hấp dẫn, khoảng 70 triệu/m2. Nhưng theo các chuyên gia, khi dự án có tiến độ xây dựng tốt, đủ điều kiện ký HĐMB, rủi ro đã giảm thiểu đáng kể thì mức giá có xu hướng tăng là điều có thể dự đoán. Đây cũng là thời điểm nhiều khách hàng tận dụng thời gian chốt suất mua, tiêu biểu tại sự kiện giới thiệu Giỏ hàng đặc biệt vừa qua của Khải Hoàn Prime, tỷ lệ hấp thụ đạt 100%.

Dự án sở hữu vị thế đắt giá ven sông, liền kề Phú Mỹ Hưng

Căn hộ resort Khải Hoàn Prime sở hữu vị trí chiến lược trên mặt tiền đường Lê Văn Lương – tuyến đường huyết mạch của khu Nam TP.HCM, liền kề khu đô thị Phú Mỹ Hưng, thừa hưởng toàn bộ hạ tầng giao thông hiện đại cùng hệ thống tiện ích cao cấp chỉ ít phút kết nối. Ngoài ra, đây còn là dự án tiên phong tại khu Nam kiến tạo sống chuẩn resort giữa lòng thành phố với diện tích mảng xanh lên đến 80% cùng bộ sưu tập 25+ tiện ích 5 sao, tương đương các resort cao cấp, đem đến trải nghiệm sống như nghỉ dưỡng hấp dẫn và thời thượng.

Giữa làn sóng hồi phục tích cực của thị trường bất động sản, những dự án có pháp lý hoàn chỉnh, sẵn sàng ký HĐMB cùng tiến độ xây dựng nhanh, vị trí đắc địa như Khải Hoàn Prime là lựa chọn đáng sở hữu khi hạn chế tối đa rủi ro, đáp ứng đa dạng nhu cầu ở thực, đầu tư cho thuê dài hạn với lợi nhuận hấp dẫn.