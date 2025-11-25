Khải Hoàn Prime tăng vọt sức hút trước thời điểm ký HĐMB

Trong bối cảnh mặt bằng giá bất động sản vẫn ở mức cao, tâm lý người mua thận trọng hơn trong việc lựa chọn sản phẩm, thị trường đang bước vào giai đoạn cuối năm với nhịp độ phân hoá mạnh: thách thức và cơ hội đan xen.

Đáp ứng được nhiều kỳ vọng của đa dạng đối tượng khách hàng hiện nay, Khải Hoàn Prime tiếp tục khẳng định sức hút khi giỏ hàng đặc biệt "100% căn hộ view sông trọn đời" vừa ra mắt vào ngày 22/11 vừa qua đã sold out toàn bộ.

Không chỉ mang đến nguồn cung mới hấp dẫn với mức giá cạnh tranh khoảng 70 triệu/m2 đi kèm nhiều ưu đãi đột phá, dự án còn chinh phục được khách hàng với tiến độ xây dựng thực tế vượt kỳ vọng và đang tiến gần đến cột mốc quan trọng: ký Hợp đồng mua bán (HĐMB) trong tháng 12/2025. Những lợi thế lớn này đã tạo nên tâm thế "nắm bắt cơ hội sớm" của nhiều khách hàng và nhà đầu tư trong giai đoạn cuối năm.

Anh Nhân (Tân Phú), một khách hàng tham dự sự kiện chia sẻ: "Nghe thông tin dự án sẽ ký HĐMB trong tháng 12, khả năng sắp tới giá sẽ còn tăng nữa nên tôi chốt luôn. Thêm nữa tiến độ dự án cũng tốt, nay xây đến tầng 9 rồi, tôi cũng thấy an tâm."

Khách hàng tham quan sa bàn và tìm hiểu dự án

Được biết, trung bình mỗi tuần công trường Khải Hoàn Prime hoàn tất một sàn, với nhịp độ thi công liên tục ngày đêm. Các hạng mục được kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt, đảm bảo an toàn và chất lượng cao nhất, phản ánh sự chỉn chu, chuyên nghiệp. Đồng thời khẳng định uy tín và tiềm năng của chủ đầu tư với quyết tâm đưa dự án về đích đúng kế hoạch.

Trong sự kiện ra mắt giỏ hàng đặc biệt lần này, chủ đầu tư cũng tung ra nhiều ưu đãi hấp dẫn. Theo đó, khách hàng khi booking sớm sẽ được hưởng ưu đãi 2%, chỉ cần thanh toán 15% ký HĐMB, thanh toán nhẹ nhàng với mức chỉ 1%/tháng lên đến 2 năm. Đồng hành cùng khách hàng còn có ngân hàng HD Bank hỗ trợ vay lên đến 70% giá trị căn hộ và ưu đãi 0% lãi suất trong 24 tháng. Đặc biệt, chính sách cam kết thuê lại 14 triệu đồng/tháng trong 2 năm dành cho căn hộ 1PN+ (56m²) giúp nhà đầu tư gia tăng hiệu quả khai thác và giảm thiểu rủi ro ngay từ giai đoạn đầu.

Ngoài ra, chương trình bốc thăm may mắn nổi bật với quà tặng iPhone 17 Pro Max cùng nhiều phần quà hấp dẫn với tổng giá trị lên đến hàng trăm triệu đồng, như một lời tri ân ý nghĩa từ chủ đầu tư gửi đến khách hàng.

Chị Thảo (Thủ Đức) – khách hàng trúng quà tặng iPhone 17 Pro Max bày tỏ vui mừng: "Thật sự hôm nay may mắn quá, vừa chốt được căn view sông ưng ý lại nhận được iPhone nữa. Thấy ai cũng mong đợt này chốt được vì giá còn tốt, tiến độ lại nhanh, ký được HĐMB thì chắc dự án sẽ lên giá."

Khách hàng tham dự sự kiện trúng nhiều phần quà hấp dẫn

Tọa lạc trên trục đường Lê Văn Lương, liền kề KĐT Phú Mỹ Hưng, căn hộ resort Khải Hoàn Prime thừa hưởng toàn bộ hệ thống hạ tầng đồng bộ cùng hệ tiện ích hiện hữu của khu Nam. Bao quanh bởi 6 trường đại học lớn như RMIT, Tôn Đức Thắng, Tài nguyên & Môi trường…

Đây cũng là khu compound cao cấp tại phía Nam TP Hồ Chí Minh sở hữu lợi thế hiếm có với mật độ xây dựng chỉ 21%, phần lớn quỹ đất được ưu tiên cho mảng xanh và hệ tiện ích mang phong cách resort ven sông như: hồ bơi muối khoáng, quảng trường ánh sáng 1000m2, Clubhouse 3000m2, sân thể thao ngoài trời,… mang đến chuẩn sống nghỉ dưỡng đẳng cấp giữa lòng đô thị.

Khải Hoàn Prime không chỉ là tuyên ngôn về phong cách sống thời thượng và đẳng cấp của những cư dân tinh hoa mà còn là lựa chọn đầu tư – cho thuê đầy tiềm năng. Trong bối cảnh thị trường phân hoá mạnh, những sản phẩm sở hữu lợi thế lớn thật như Khải Hoàn Prime càng trở nên nổi bật và được săn đón mạnh mẽ.