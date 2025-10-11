Khải Minh Land ký kết cùng CapitaLand, phân phối dự án Orchard Mansion

Khải Minh Land – Top đầu đại lý xuất sắc của CapitaLand Development

Khải Minh Land - CapitaLand Development đã thiết lập mối quan hệ hợp tác chiến lược trong suốt thời gian dài, ghi dấu với nhiều thành tích ấn tượng tại các dự án De La Sol, Zenity và gần nhất Sycamore.

Nổi bật, tại đợt mở bán phân khu cao tầng cuối cùng Orchard Grand - Sycamore ngày 28/9/2025, Khải Minh Land đã bứt phá ngoạn mục sold out 100% giỏ hàng độc quyền, mang về thành tích cao nhất, giữ vững vị trí top đầu đại lý xuất sắc nhất của CapitaLand Development.

Trước đó, Khải Minh Land luôn đạt kỷ lục ấn tượng trong các chiến dịch mở bán phân khu The Orchard, Orchard Hill, Orchard Heights góp phần làm nên thành công chung cho tổng dự án Sycamore.

Ký kết hợp tác phân phối chính thức dự án Orchard Mansion

Hạng mục ký kết giữa Khải Minh Land - Thành viên Tập đoàn Khải Hoàn Land và CapitaLand Development diễn ra trang trọng trong sự kiện kick-off "Hillside Grand Premiere" của dự án Orchard Mansion – Sycamore tại Park Hyatt Saigon, TP.HCM vào ngày 07/10/2025.

Lần đồng hành này tiếp tục khẳng định tầm nhìn chiến lược, quan hệ hợp tác bền vững giữa hai thương hiệu uy tín trong hành trình đưa các sản phẩm bất động sản cao cấp đến với đa dạng khách hàng.

CapitaLand Development là thương hiệu phát triển bất động sản của Tập đoàn CapitaLand, tiên phong ứng dụng các giải pháp bền vững và đổi mới sáng tạo, kiến tạo những không gian sống, làm việc và giải trí chất lượng, góp phần nâng tầm chuẩn sống của cộng đồng.

Tại Việt Nam, thương hiệu này có hơn 30 năm phát triển với danh mục gồm 1 dự án mô hình SOHO, 2 dự án phức hợp và hơn 19.000 căn hộ và nhà ở chất lượng tại 19 dự án.

Khải Minh Land – Thành viên Tập đoàn Khải Hoàn Land là đối tác chiến lược phân phối dự án Orchard Mansion - Sycamore

Trong khi đó, Khải Minh Land – Thành viên Tập đoàn Khải Hoàn Land đã và đang khẳng định uy tín Nhà phát triển dự án và Môi giới bất động sản hàng đầu; đối tác chiến lược được các chủ đầu tư lớn như Vingroup, T&T Group, GS E&C, Masterise Homes, VinaCapital, Phú Long, Khang Điền, Keppel… ưu tiên lựa chọn.

Ngoài đội ngũ nhân sự hùng hậu, hệ thống chi nhánh quy mô rộng khắp, thương hiệu này còn sở hữu tệp khách hàng lớn, khả năng tạo sóng thị trường tốt cùng năng lực cạnh tranh cao.

Đặc biệt, Khải Minh Land còn tiên phong đón đầu xu thế phát triển của thị trường, phát triển ứng dụng giao dịch bất động sản KLAND - Công cụ giúp "gỡ nút thắt" về thanh khoản, tính minh bạch, khả năng kết nối và quản lý hiệu quả trong bất động sản.

Theo đó, Khải Minh Land đang có rất nhiều lợi thế khi chính thức phân phối dự án Orchard Mansion - phân khu thấp tầng cuối cùng tại Sycamore.

Orchard Mansion có quy mô 3.6 ha, mang đến bộ sưu tập giới hạn 94 căn biệt thự vườn và dinh thự đồi với chuẩn sống Hillside dành riêng cho giới tinh hoa.

Dự án nằm ở đại lộ Hùng Vương - phường Bình Dương, TP.HCM, giáp công viên trung tâm 75 ha; thừa hưởng hạ tầng phát triển dễ dàng kết nối trung tâm TP.HCM.

Phối cảnh biệt thự vườn dự án Orchard Mansion

Orchard Mansion được tư vấn thiết kế bởi những đơn vị lừng danh trên thế giới, mang đến trải nghiệm xứng tầm cho gia chủ, nổi bật: 7 vườn chủ đề cùng 49 tiện ích độc đáo, tiêu biểu như Clubhouse 1.500m² đã hoàn thiện, hội tụ: phòng gym, phòng tiệc, BBQ, hồ bơi vô cực, jacuzzi, phòng xông hơi & sauna,…

Concept phát triển sản phẩm hấp dẫn, năng lực kinh doanh vượt trội cùng sự phối hợp nhịp nhàng trong chiến lược bán hàng sắp tới, tin tưởng sự hợp tác giữa CapitaLand Development và Khải Minh Land sẽ mang đến thành tích mới cho Sycamore, tạo động lực mạnh mẽ cho đà tăng trưởng của thị trường trong quý IV/2025.