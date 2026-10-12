Khai trương đường bay đến Almaty và Praha, Vietjet mở thêm kết nối giữa Việt Nam và thế giới

Các kết nối hàng không mới mang đến thêm lựa chọn di chuyển giữa Việt Nam, Kazakhstan và Cộng hòa Séc, đồng thời góp phần thúc đẩy du lịch, thương mại và giao lưu văn hóa giữa Đông Nam Á, Trung Á và châu Âu.

Lễ khai trương diễn ra tại Sân bay Quốc tế Almaty và Sân bay Václav Havel Praha ngày 10/10 trong không khí hân hoan chúc mừng và chào đón của lãnh đạo, người dân và du khách. Các chuyến bay đầu tiên được chào đón với nghi thức phun vòi rồng và các tiết mục biểu diễn mang đậm dấu ấn truyền thống địa phương, đánh dấu sự khởi đầu của những hành trình mới giữa ba khu vực, chào mừng hành khách quốc tế đến với Việt Nam. Hành khách trên các chuyến bay khai trương cũng nhận được những món quà lưu niệm từ Vietjet và các sân bay, góp thêm niềm vui cho hành trình đầu tiên.

Nghi thức khai trương đường bay mới tại Sân bay quốc tế Almaty, mở ra hành trình kết nối thông qua Trung Á

Các đường bay được khai thác với tần suất 2 chuyến khứ hồi mỗi tuần vào thứ Ba và thứ Bảy bằng tàu bay Airbus A330 thân rộng hiện đại. H ành khách có thể chọn bay cùng hạng ghế Business, SkyBoss, nơi hành trình được chăm chút bằng dịch vụ chu đáo, ẩm thực phong phú và cảm xúc bay trọn vẹn. Đặc biệt, du khách Việt Nam được miễn thị thực khi lưu trú tại Kazakhstan trong thời gian 30 ngày.

Praha, thủ đô Cộng hòa Séc, quyến rũ du khách với những công trình mang đậm dấu ấn kiến trúc Gothic, Baroque và Art Nouveau, những quảng trường cổ kính cùng hệ thống di sản văn hóa được gìn giữ qua nhiều thế kỷ. Trong khi đó, Almaty không chỉ là thành phố lớn nhất Kazakhstan mà còn hấp dẫn với cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, văn hóa đa dạng và vị trí quan trọng tại Trung Á. Thủ đô Hà Nội là điểm đến đậm đà bản sắc văn hóa Việt Nam, đồng thời kết nối du khách quốc tế đến với các di sản văn hoá, lịch sử, thiên nhiên nổi tiếng khắp Việt Nam.

Tàu bay Vietjet được chào đón bằng nghi thức vòi rồng tại Sân bay quốc tế Praha

Phát biểu tại Lễ khai trương đường bay mới, Đại sứ Việt Nam tại Cộng hoà Séc Dương Hoài Nam cho biết: "Quan hệ hữu nghị lâu đời giữa Việt Nam và Cộng hòa Séc cần tiếp tục được vun đắp bằng những nhịp cầu kết nối, trong đó có hàng không. Tôi tin tưởng rằng đường bay mới này sẽ góp phần củng cố quan hệ Đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Cộng hòa Séc, không chỉ ở cấp chính phủ mà còn thúc đẩy sự gắn kết sâu sắc hơn giữa nhân dân hai nước. Nhân dịp này, tôi xin chân thành cảm ơn Vietjet đã tin tưởng lựa chọn thị trường Séc và đóng góp vào việc tăng cường kết nối hàng không giữa Việt Nam và châu Âu."

Lãnh đạo Vietjet và sân bay quốc tế Praha chào mừng những hành khách trên chuyến bay khai trương đến Praha.

Ông Nguyễn Thanh Sơn, Tổng giám đốc Vietjet, chia sẻ: "Các đường bay mới khai trương hôm nay đánh dấu một bước tiến quan trọng trong hành trình mở rộng mạng bay quốc tế của chúng tôi. Vietjet sẽ khai thác thêm nhiều đường bay đến Châu Âu, giúp hành khách dễ dàng kết nối thuận tiện giữa Châu Âu, Châu Úc và Châu Á. Chúng tôi vui mừng chào đón du khách đến khám phá Việt Nam, đồng thời đưa hành khách Việt Nam và quốc tế đến gần hơn với những điểm đến giàu bản sắc, văn hóa và trải nghiệm, thúc đẩy dòng chảy thương mại và đầu tư."

Hành khách trên các chuyến bay khai trương nhận quà lưu niệm từ Vietjet, phấn khởi trong hành trình khám phá các điểm đến mới

Mỗi chuyến bay cùng Vietjet hành khách còn có cơ hội thưởng thức các món ăn nóng tươi ngon đặc sắc ẩm thực Việt Nam và thế giới như Phở Thìn, Bánh mì Việt Nam, Cà phê sữa đá… được phục vụ bởi phi hành đoàn chuyên nghiệp tận tâm trên tàu bay hiện đại, tiết kiệm nhiên liệu. Các chương trình văn hoá, nghệ thuật đặc sắc trên độ cao 10.000 mét cũng là món quà Vietjet dành tặng hành khách của mình trên các hành trình bay vào các dịp đặc biệt.