Nam shipper 26 tuổi thận đã hỏng vì 1 loại nước "vạn người mê", bác sĩ nhắc: 5 thứ "phá thận" hơn bia rượu!

Đột ngột ngã quỵ và rơi vào lằn ranh sinh tử giữa đêm khuya, anh Trần (Đài Loan, Trung Quốc) bàng hoàng nhận chẩn đoán suy thận giai đoạn cuối ở tuổi 26. Làm nghề giao hàng với lịch trình dày đặc từ sáng sớm đến đêm muộn, anh luôn tin rằng bản thân còn trẻ, lại không rượu bia hay thuốc lá nên cơ thể hoàn toàn khỏe mạnh.

Thế nhưng, đằng sau lối sống không tệ nạn đó lại là những thói quen tàn phá cơ thể âm thầm. Để duy trì sự tỉnh táo khi chạy xe liên tục ngoài đường, anh duy trì thói quen uống từ một đến hai ly trà sữa cỡ lớn mỗi ngày. Những lúc đơn hàng dồn dập, anh thậm chí dùng trà sữa thay luôn bữa chính vì vừa tiện lợi vừa tạo cảm giác no lâu. Đêm về, thay vì nghỉ ngơi để phục hồi sức khỏe, anh tiếp tục vắt kiệt thể lực bằng thói quen lướt điện thoại và chơi game đến tận 2, 3 giờ sáng mới chợp mắt.

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Nhịp sống bào mòn thể chất này diễn ra suốt nửa năm cho đến khi cơ thể phát ra các tín hiệu cảnh báo. Anh Trần bắt đầu thấy mặt và vùng mắt sưng phù nhẹ mỗi sáng thức dậy, người nặng nề và việc tiểu tiện khó khăn hơn. Dù vậy, anh vẫn tặc lưỡi bỏ qua vì cho rằng đó chỉ là sự mệt mỏi tạm thời do đặc thù công việc vất vả.

Mọi chuyện chỉ bùng nổ khi biến chứng nguy kịch ập đến ngay trong đêm sau một ca làm việc kéo dài. Anh Trần đột ngột rơi vào cơn khó thở dữ dội, lồng ngực bị ép chặt và người bạn cùng phòng phải lập tức gọi xe đưa anh đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Tại phòng cấp cứu, kết quả xét nghiệm khiến tất cả bàng hoàng. Chỉ số urê máu tăng vọt vượt ngưỡng an toàn đã gây ra biến chứng phù phổi cấp, buộc các bác sĩ phải đặt ống nội khí quản và lọc máu gấp để giữ lại tính mạng. Chẩn đoán suy thận giai đoạn cuối ở tuổi 26 đến như một gáo nước lạnh đối với chàng thanh niên trẻ.

Bác sĩ chuyên khoa thận Hung Yung-hsiang (Đài Loan, Trung Quốc) cho biết anh Trần thực chất đã bị tổn thương cầu thận từ trước với biểu hiện rò rỉ protein trong nước tiểu nhưng không phát hiện. Việc thức khuya kéo dài, nhịn tiểu cùng thói quen nạp lượng lớn đường fructose từ trà sữa mỗi ngày trong 6 tháng gần đây giống như đòn bẩy đẩy nhanh tiến trình suy thận kịch phát.

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May mắn vượt qua cửa tử, nam shipper bàng hoàng khi biết hai quả thận đã hỏng gần như hoàn toàn và phải gắn liền phần đời còn lại với máy lọc máu nhân tạo. Anh đi từ ngỡ ngàng đến hối hận tột cùng sau khi biết chính loại nước thơm ngọt, "vạn người mê" ấy là nguyên nhân chính tàn phá thận và phá hỏng cả tương lai của mình.

5 thói quen "phá thận" hơn cả bia rượu nếu duy trì trong thời gian dài

Nhắc đến thói quen hại thận, rất nhiều người giống như anh Trần mà nghĩ ngay đến lười uống nước và uống quá nhiều rượu bia. Tuy nhiên, bác sĩ Hung Yung-hsiang cảnh báo, ngoài những thói xấu ấy, còn có nhiều thói quen phá thận nhanh không kém, thậm chí nhanh hơn. Trong đó có 5 thói quen phổ biến nhưng ít người để tâm như:

- Uống nhiều đồ ngọt và trà sữa: Đường fructose trong trà sữa làm gia tăng axit uric, gây lắng đọng tinh thể tại ống thận. Tình trạng này vừa tổn thương trực tiếp cấu trúc lọc vừa làm tăng nguy cơ mắc bệnh thận do đái tháo đường.

- Thức khuya kéo dài: Ngủ quá ít làm rối loạn huyết áp và chuyển hóa, kích hoạt các phản ứng viêm toàn thân. Việc thiếu ngủ khiến cầu thận phải làm việc quá tải liên tục, dẫn đến suy giảm chức năng lọc không thể phục hồi.

- Nhịn tiểu thường xuyên: Giữ nước tiểu quá lâu tạo điều kiện cho vi khuẩn sinh sôi gây nhiễm trùng đường tiết niệu. Vi khuẩn lội ngược dòng lên thận nhiều lần sẽ gây viêm bể thận mạn tính và để lại các tổn thương vĩnh viễn.

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- Ăn thừa muối: Thói quen ăn mặn hoặc dùng nhiều thực phẩm chế biến sẵn chứa lượng natri cao khiến cơ thể tích nước và đẩy huyết áp lên cao. Áp lực máu gia tăng đột ngột trong các mao mạch sẽ làm xơ hóa mạch máu thận.

- Lạm dụng thuốc giảm đau: Các loại thuốc giảm đau chống viêm không steroid NSAID nếu dùng tùy tiện sẽ làm giảm lưu lượng máu nuôi dưỡng thận, dễ dẫn đến suy thận cấp hoặc làm nặng thêm bệnh lý nền sẵn có.

Bên cạnh đó, các yếu tố như thừa cân béo phì, hút thuốc lá và kiểm soát đường huyết kém cũng đẩy nhanh nguy cơ suy thận. Vì bệnh thận tiến triển rất âm thầm và hầu như không gây đau đớn ở giai đoạn đầu, người bệnh rất khó tự nhận biết nếu không đi khám. Bác sĩ Hung khuyến cáo mọi người nên kiểm tra sức khỏe định kỳ và đến cơ sở y tế ngay nếu xuất hiện các dấu hiệu cảnh báo sớm như phù nhẹ vùng mặt vào buổi sáng, nước tiểu nổi nhiều bọt lâu tan, mệt mỏi kéo dài, đi tiểu đêm nhiều lần hoặc huyết áp tăng bất thường.

Nguồn và ảnh: Aboluowang, Baidu Health