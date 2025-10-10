Khai trương giao dịch Hợp đồng tương lai chỉ số VN100: Cột mốc quan trọng của TTCK phái sinh Việt Nam

Sáng ngày 10/10/2025, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam đã tổ chức Lễ khai trương giao dịch Hợp đồng tương lai chỉ số VN100 - đánh dấu bước phát triển quan trọng trong quá trình đa dạng hóa sản phẩm và mở rộng quy mô của thị trường chứng khoán phái sinh Việt Nam.

Tham dự buổi lễ có ông Bùi Hoàng Hải – Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN); Ông Doãn Thanh Tuấn – Phó Cục trưởng Cục phát triển doanh nghiệp nhà nước, Bộ Tài chính cùng đại diện các đơn vị thuộc Bộ Tài chính, UBCKNN, Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC); Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, cùng đại diện lãnh đạo các công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ và cơ quan thông tấn báo chí.

Phát biểu khai mạc, ông Lê Xuân Hải – Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam cho biết, Hợp đồng tương lai chỉ số VN100 (HĐTL VN100) là sản phẩm tiếp nối thành công của HĐTL chỉ số VN30, được thiết kế nhằm mở rộng phạm vi đại diện của các cổ phiếu thành phần trên thị trường cổ phiếu niêm yết, đáp ứng tốt hơn nhu cầu đầu tư, cũng như quản trị rủi ro của các tổ chức và cá nhân. Sản phẩm mới được kỳ vọng đa dạng hóa công cụ đầu tư, tăng tính thanh khoản và góp phần nâng cao tính hiệu quả, minh bạch của thị trường phái sinh Việt Nam.

Ông Lê Xuân Hải phát biểu khai mạc

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, ông Bùi Hoàng Hải – Phó Chủ tịch UBCKNN nhấn mạnh, việc đưa HĐTL VN100 vào giao dịch nằm trong lộ trình triển khai Chiến lược Phát triển thị trường chứng khoán đến năm 2030, đồng thời phù hợp với xu hướng phát triển sản phẩm phái sinh tại các thị trường quốc tế.

Phó Chủ tịch UBCKNN cũng ghi nhận nỗ lực của các Sở Giao dịch chứng khoán, VSDC và các đơn vị liên quan trong việc xây dựng sản phẩm, chuẩn bị hạ tầng kỹ thuật, hoàn thiện quy trình vận hành và đảm bảo sản phẩm được triển khai đúng tiến độ, an toàn, hiệu quả. Ông Bùi Hoàng Hải khẳng định, UBCKNN sẽ tiếp tục đồng hành cùng các Sở Giao dịch chứng khoán, thúc đẩy nghiên cứu, phát triển thêm các sản phẩm mới như hợp đồng quyền chọn và sản phẩm cấu trúc, nhằm hoàn thiện hệ sinh thái sản phẩm phái sinh, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của nhà đầu tư và hỗ trợ mục tiêu nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam trong thời gian tới.

Ông Bùi Hoàng Hải – Phó Chủ tịch UBCKNN phát biểu chỉ đạo

Phát biểu đáp từ, ông Lương Hải Sinh – Chủ tịch Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam cảm ơn sự chỉ đạo sát sao của Bộ Tài chính, UBCKNN và sự đồng hành của các thành viên thị trường; đồng thời khẳng định Sở GDCK Việt Nam sẽ tiếp tục đổi mới, nâng cấp hạ tầng công nghệ, đa dạng hóa sản phẩm và triển khai hiệu quả các sáng kiến nhằm thúc đẩy sự phát triển bền vững, minh bạch và hội nhập của thị trường chứng khoán Việt Nam

Buổi lễ khai trương diễn ra trong không khí trang trọng, đánh dấu cột mốc quan trọng của thị trường chứng khoán phái sinh Việt Nam, mở ra thêm công cụ đầu tư và quản trị rủi ro hiện đại, góp phần thúc đẩy sự phát triển của thị trường vốn Việt Nam theo hướng chuyên nghiệp và hội nhập quốc tế.