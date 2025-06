Khai trương Sales Gallery dự án The Felix - nơi chất sống xanh bước ra khỏi “bản vẽ”

Trạm dừng đầu tiên trên hành trình sống xanh cùng The Felix

Ngày 31/5/2025, Sales Gallery của The Felix - toạ độ sống xanh phía Bắc TP.HCM, chính thức mở cửa đón khách tại vị trí cách dự án chưa đến 10 phút di chuyển, mang đến không gian trải nghiệm chân thực, gần gũi nhất với tổ ấm tương lai cho khách hàng.

Sự kiện khai trương Sales Gallery cũng đánh dấu cột mốc quan trọng trên hành trình hiện thực hoá mục tiêu kiến tạo "thành phố trên cây" giữa lòng đô thị của chủ đầu tư C-Holdings, nơi cư dân không chỉ sở hữu căn hộ chất lượng cao cấp mà còn hưởng trọn phong cách sống xanh trọn vẹn.

Tâm huyết kiến tạo một không gian "xanh tầng tầng - chill lớp lớp" cho thế hệ trẻ, Sales Gallery được thiết kế theo hướng không gian mở và bài trí tinh tế với các khoảng xanh của cây cối, tiểu cảnh độc đáo, ánh sáng tự nhiên chiếu rọi qua từng khung kính.

Ngay từ những bước chân đầu tiên, khách tham quan đã có thể cảm nhận được hơi thở của thiên nhiên và nhịp sống hiện đại được tái hiện đầy sáng tạo và nghệ thuật.

Giữa trung tâm Sales Gallery là sa bàn dự án, nơi tổ hợp căn hộ The Felix được mô phỏng chi tiết giúp cư dân tương lai có thể dễ dàng hình dung và cảm nhận trọn vẹn về không gian sống. Từ quy hoạch tổng thể, kiến trúc, cảnh quan xanh như hồ điều hoà, kênh sinh thái tới bộ sưu tập 68 tiện ích "chuẩn gu đủ vibe" với bãi đậu xe thông minh, trạm sạc xe điện, bể bơi vô cực, sân chơi trẻ em, sân pickleball, phòng yoga & thiền, khu xông hơi, BBQ, đọc sách và làm việc…

Sales Gallery The Felix đón hàng trăm lượt khách tham quan trong ngày ra mắt

Anh Hữu Quốc, chuyên viên kinh doanh dự án cho biết anh đã rất hào hứng khi biết tin khai trương Sales Gallery: "Một không gian ấn tượng như thế này sẽ giúp đội ngũ tư vấn dễ dàng kết nối với khách hàng hơn. Thay vì chỉ nói về thông số và mô tả tương lai bằng lời nói thì giờ đây chúng tôi có thể tự tin kể cho khách hàng một câu chuyện về phong cách sống tại The Felix tại Sales Gallery".

Đặc biệt, theo chia sẻ từ phía đại diện chủ đầu tư C-Holdings, nhằm tiếp tục mang đến trải nghiệm thực tế cho cư dân tương lai, các căn hộ mẫu với chất lượng nội thất và hệ thống thiết bị cao cấp theo đúng tiêu chuẩn bàn giao cho khách hàng đang được hoàn thiện trong khuôn viên Sales Gallery, dự kiến sẽ khai trương vào tháng 6 tới.

Không chỉ làm tốt vai trò "mặt tiền" cảm xúc của dự án, Sales Gallery The Felix còn được xem như trạm dừng chân đầu tiên trên hành trình sống trọn vẹn mà chủ đầu tư C-Holdings muốn dẫn lối tới khách hàng.

The Felix - Nơi những giấc mơ xanh biếc vươn mình

Toạ lạc trên mặt tiền đường Nguyễn Du, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, tổ hợp căn hộ The Felix gồm 2 toà tháp cao 40 tầng với tên gọi là The Sachi và The Felina.

Dự án cung cấp ra thị trường 1.216 sản phẩm căn hộ với cơ cấu đa dạng từ 1 đến 3 phòng ngủ được thiết kế tối ưu công năng. 100% căn hộ tại The Felix đều sở hữu khoảng lô gia riêng tư, đón trọn ánh sáng và không khí trong lành cùng thiết kế cửa chính rộng 1m2, sảnh hành lang rộng 1m8.

Đặc biệt, chủ đầu tư quyết định bỏ thương phẩm 4 căn trên mặt bằng để tạo nên thiết kế thông thoáng, thuận tiện nhất cho tất cả căn hộ, cam kết mang đến không gian sống chất lượng nhất cho cư dân.

Fit Home, căn hộ "may đo"- "fit gu" giới trẻ

Từ những thông tin đầu tiên được hé lộ, The Felix đã thu hút sự quan tâm của nhiều khách hàng trẻ và được đánh giá là giải pháp an cư lý tưởng với dòng sản phẩm "luxury but affordable" - căn hộ chất lượng cao có giá thành hợp lý. Trong đó có chị Yến Nhi (29 tuổi, nhân viên ngân hàng) hiện làm việc tại TP.HCM và đang đi tìm kiếm tổ ấm đầu tiên.

Chị Nhi chia sẻ trong sự kiện khai trương Sales Gallery: "Tôi chỉ định ghé qua nhanh vì đã lên kế hoạch xem thêm vài dự án quanh đây, cuối cùng lại ở lại đến cuối vì bị thu hút bởi không gian bài trí ấn tượng. Sau khi được nghe những chia sẻ về tâm huyết triển khai dự án từ chủ đầu tư cùng tư vấn chi tiết về giá bán và các giải pháp hỗ trợ tài chính của bạn chuyên viên kinh doanh, tôi và chồng đã quyết định đặt cọc luôn, không để bỏ lỡ cơ hội mua nhà chất lượng vừa túi tiền".

"Là lần đầu đi mua nhà, chúng tôi đặc biệt yên tâm khi biết dự án đã được chủ đầu tư hoàn thành nghĩa vụ tài chính và đạt đủ điều kiện bán hàng", chồng chị Nhi chia sẻ.

"Mua nhà không gồng, trả nhẹ như không" nhờ lợi ích từ Fit Fund và Fit Gen

Theo đó, bên cạnh việc dành tâm huyết phát triển dòng sản phẩm "luxury but affordable", C-Holdings của doanh nhân Nguyễn Quốc Cường còn đem đến điểm tựa tài chính cho khách hàng trẻ với sự đồng hành của quỹ trợ giá FIT FUND (chi trả từ 1,6 triệu đồng/tháng với mức lãi suất hấp dẫn cố định trong 3 năm) và chương trình FIT GEN (trả góp không vay từ 8,5 triệu đồng/tháng, thanh toán 50% nhận nhà ngay, phần còn lại trả chậm trong 2 năm).

Có thể nói, The Felix là lời giải cho bài toán an cư của đông đảo khách hàng, đặc biệt là người trẻ đang loay hoay tìm cách sở hữu tổ ấm đầu tiên. Giấc mơ mua nhà không còn ngoài tầm với mà được hiện thực hoá một cách thực tế, tử tế và tin cậy với sự đồng hành của C-Holdings, với dự án The Felix.